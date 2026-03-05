Πρέπει να δεις 05.03.2026

Οι ταινίες της εβδομάδας: Σκοτεινό The Bride! και η βραβευμένη Τούρτα του Προέδρου

5 νέες ταινίες, από διεθνείς υπερπαραγωγές έως ελληνική κωμωδία και σύγχρονο animation, διαμορφώνουν το κινηματογραφικό τοπίο της εβδομάδας.
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η εβδομάδα 05 – 11/03 φέρνει στις αίθουσες ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα. Από την ταινία φαντασίας με έντονο κοινωνικό υπόβαθρο έως το βραβευμένο διεθνές δράμα και από την ελληνική εμπορική κωμωδία έως το ιαπωνικό anime, οι νέες πρεμιέρες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικών και θεματικών επιλογών. Ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη ταινία «The Bride!» σε σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal, μια νέα εκδοχή του μύθου του Frankenstein με ισχυρό διεθνές καστ. Παράλληλα, η «Τούρτα του Προέδρου», που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Καννών 2025, μεταφέρει το κοινό στο Ιράκ της δεκαετίας του 1990 μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση. Η ελληνική ταινία «Φίλοι για Πάντα» επενδύει στη σύγχρονη κωμωδία σχέσεων, ενώ τα «Hoppers» και «Scarlet» προτείνουν δύο διαφορετικές εκδοχές κινηματογραφικής φαντασίας.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία

Η Νύφη!

Μια σκοτεινή ανάγνωση του μύθου του Frankenstein

(«The Bride!») Ταινία φαντασίας αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal, με τους Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal, Annette Bening, Penelope Cruz.

Με λίγα λόγια… Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, ένας ταλαιπωρημένος Frankenstein ζητά τη βοήθεια του Dr. Euphronius για να δημιουργήσει μια σύντροφο που θα δώσει νόημα στην ύπαρξή του. Οι δυο τους καταφέρνουν να επαναφέρουν στη ζωή μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα, η οποία αναγεννιέται ως «Νύφη». Ωστόσο, η νέα αυτή οντότητα ξεπερνά κάθε προσδοκία, αναπτύσσοντας μια ορμητική προσωπικότητα που διεκδικεί την ελευθερία της. Η παρουσία της πυροδοτεί έναν θυελλώδη ρομαντικό δεσμό, προκαλεί την παρέμβαση των αρχών και γίνεται το σύμβολο μιας ριζικής κοινωνικής εξέγερσης που αναστατώνει την πόλη.

Φίλοι για Πάντα

Γάμοι, παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις

(«Φίλοι για Πάντα») Κωμωδία Ελληνικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μουσούλη, με τους Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάση Αλευρά, Ζήση Ρούμπο, Ματίνα Νικολάου, Γιάννη Απέργη, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκη Παπαματθαίου, Λούις Μάντιλορ.

Με λίγα λόγια… Η προετοιμασία ενός γάμου μετατρέπεται σε απόλυτο χάος όταν μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα θέτουν την τελετή εκτός ελέγχου. Μια φαινομενικά απλή χάρη μεταξύ φίλων γίνεται η αφορμή για ένα επεισοδιακό ταξίδι στην Κρήτη, όπου οι κρυφές αντιπάθειες, οι παλιοί έρωτες και οι έντονες οικογενειακές παραδόσεις συγκρούονται μετωπικά. Μέσα από ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και «αθώων» ψεμάτων, οι ήρωες αναγκάζονται να επανεκτιμήσουν τις σχέσεις τους, οδηγώντας σε μια αλυσίδα από ξεκαρδιστικές στιγμές αλλά και ουσιαστικές, συγκινητικές εξομολογήσεις για την αξία της πραγματικής φιλίας.

Διάβασε επίσης: Βραβεία César 2026: Έλαμψαν Carine Tardieu, One Battle After Another και Arco

Στον Κόσμο των Ζώων

Τεχνολογία και οικολογική φαντασία σε οικογενειακό animation

(«Hoppers») Animation Αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Daniel Chong. Η ταινία είναι μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά.

Με λίγα λόγια… Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τα ζώα και να καταλαβαίνουμε τι λένε; Στην καινούργια ταινία της Disney και της Pixar, «Στον Κόσμο των Ζώων», οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς να «μεταπηδούν» από την ανθρώπινη συνείδηση σε ρομποτικά ζώα που μοιάζουν με αληθινά, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικοινωνούν με τα ζώα ως ζώα! Στην περιπέτεια αυτή πρωταγωνιστεί η Μέιμπελ, ένα φιλόζωο κορίτσι που αρπάζει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, αποκαλύπτοντας διάφορα μυστήρια του ζωικού βασιλείου που ξεπερνούν τη δική της φαντασία.

Η Τούρτα του Προέδρου

Βραβευμένο κοινωνικό δράμα από το Ιράκ

(«Mamlaket al-Qasab») Δραματική ταινία του 2025 παραγωγής Ιράκ, Κατάρ, Η.Π.Α σε σκηνοθεσία Hasan Hadi.

Με λίγα λόγια… Στο υπό καθεστώς φόβου Ιράκ της δεκαετίας του 1990, η 9χρονη Λάμια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αποστολή που υπερβαίνει τις δυνάμεις της: πρέπει να βρει τα σπάνια υλικά για να φτιάξει την τούρτα των γενεθλίων του Προέδρου. Σε μια χώρα που μαστίζεται από τις ελλείψεις και την καταπίεση, το κορίτσι ξεκινά μια αγωνιώδη διαδρομή μέσα από εχθρικά τοπία και γραφειοκρατικά εμπόδια, γνωρίζοντας πως οποιαδήποτε αποτυχία σε αυτό το υποχρεωτικό «καθήκον» μπορεί να επιφέρει σκληρή τιμωρία στην οικογένειά της. Μια συγκλονιστική αλληγορία για την παιδική αθωότητα που συνθλίβεται από τον αυταρχισμό, η οποία απέσπασε δύο βραβεία στις Κάννες και το Βραβείο Κοινού στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Η ταινία Pillion και το εμβληματικό Arco φέρνουν τις Κάννες στα σινεμά

Σκάρλετ

Ιαπωνικό anime ενηλίκων με σαιξπηρική έμπνευση

(«Scarlet») Animation Ιαπωνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Mamoru Hosoda.

Με λίγα λόγια… Σε ένα εικαστικά εντυπωσιακό μεσαιωνικό σκηνικό, η πριγκίπισσα Σκάρλετ στοιχειώνεται από τη δολοφονία του πατέρα της και ορκίζεται εκδίκηση ενάντια σε όσους πρόδωσαν τον θρόνο. Η αναζήτησή της την οδηγεί σε έναν απόκοσμο τόπο, ένα μεταίχμιο μεταξύ ζωής και θανάτου, όπου οι νόμοι της πραγματικότητας καταλύονται. Εκεί θα γνωρίσει έναν ιδεαλιστή νεαρό που θα αμφισβητήσει το καταστροφικό της πάθος, προσφέροντάς της την ελπίδα για ένα μέλλον απαλλαγμένο από το μίσος. Πρόκειται για μια ενήλικη, σκοτεινή επανεκτέλεση του σαιξπηρικού «Άμλετ», που συνδυάζει την υψηλή αισθητική του ιαπωνικού animation με υπαρξιακά ερωτήματα.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Το Μεγαλείο του Paolo Sorrentino και επικό Elvis Presley in Concert

