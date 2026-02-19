Οι ταινίες της εβδομάδας: Η ταινία Pillion και το εμβληματικό Arco φέρνουν τις Κάννες στα σινεμά

Οι ταινίες αυτής της εβδομάδας διαμορφώνουν ένα άκρως πολυσυλλεκτικό κινηματογραφικό τοπίο με τα φιλμ να απευθύνονται σε όλα τα γούστα και όλες τις προτιμήσεις

Οι ταινίες της εβδομάδας συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό κινηματογραφικό μωσαϊκό που εκτείνεται από φεστιβαλικές επιτυχίες και πολυβραβευμένα animation μέχρι δυνατά θρίλερ, ιστορικά δράματα, μεταφυσικό τρόμο και σύγχρονες ελληνικές δημιουργίες. Ανάμεσα στις νέες αφίξεις ξεχωρίζει το τολμηρό αισθηματικό δράμα «Pillion» του Harry Lighton με τους Alexander Skarsgard και Harry Melling, αλλά και το εντυπωσιακό animation «Arco» του Ugo Bienvenu που μετά την πρεμιέρα του στις Κάννες συνεχίζει την διεθνή του πορεία με σημαντικές διακρίσεις. Την ίδια στιγμή, η τραματική ταινία «Rental Family» της Hikari με τον Brendan Fraser εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην υποκριτική και την πραγματική ζωή, ενώ το θρίλερ «Cold Storage» φέρνει τον Liam Neeson σε έναν αγώνα επιβίωσης απέναντι σε μια παγκόσμια απειλή.

Στο πρόγραμμα της εβδομάδας συναντάμε ακόμη τον Alejandro Amenabar που επιστρέφει με το ιστορικό δράμα «El Cautivo» για τον Miguel de Cervantes, το μεταφυσικό θρίλερ «The Whistle» του Corin Hardy, αλλά και το δανέζικο animation «Ternet Ninja 3» που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, η ελληνική παραγωγή «The anything» του Γιώργος Αθανασίου προσεγγίζει τη δημιουργική αναζήτηση μέσα από ένα μουσικό ταξίδι, ενώ το ντοκιμαντέρ «Λευκά Όρη» του Αλέξανδρου Παπαθανασίου φωτίζει δύσκολες ιστορικές μνήμες. Τέλος, η κλασική ταινία «Du Skal Aere din Hustru» του Carl Theodor Dreyer υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο και το ιστορικό, στο εμπορικό και το καλλιτεχνικό σινεμά.

Διάβασε επίσης: Άλλο ένα ρεκόρ «έσπασε» το Marty Supreme με τον τον Timothée Chalamet

Pillion

Μια επικίνδυνη σχέση που αλλάζει τα πάντα

(«Pillion») Αισθηματική ταινία του 2025, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, σε σκηνοθεσία Harry Lighton, με τους Alexander Skarsgard, Harry Melling.

Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Harry Lighton έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου.

Με λίγα λόγια… Ένας συνεσταλμένος άντρας γνωρίζει τυχαία έναν πολύ γοητευτικό μοτοσικλετιστή, ξεκινώντας μαζί του, ως υποτακτικός, μια BDSM σχέση που θα του αλλάξει τη ζωή.

Άρκο

Το καλύτερο animation της χρονιάς

(«Arco») Animation του 2025 παραγωγής Γαλλίας και ΗΠΑ, σε σκηνοθεσία Ugo Bienvenu, με τις φωνές των Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard, Oulaya Amamra, Vincent Macaigne, Louis Garrel.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ugo Bienvenu έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών και έκτοτε έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία. Διακρίθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο σημαντικότερο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, το Annecy, ενώ κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας Animation στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Παράλληλα, διεκδικεί το Όσκαρ και BAFTA, ενώ είναι υποψήφια για 4 βραβεία César.

Με λίγα λόγια… Ο Άρκο, ένα αγόρι από το μακρινό μέλλον όπου οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, παγιδεύεται κατά λάθος στο έτος 2075. Εκεί συναντά την Ίρις, ένα μοναχικό κορίτσι με την οποία αναπτύσσει μια βαθιά φιλία. Μαζί θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να στείλουν τον Άρκο πίσω στην εποχή του, την ώρα που το περιβάλλον καταρρέει και ο χρόνος λιγοστεύει, καθώς ο πλανήτης πλησιάζει στο τέλος του.

Οικογένεια προς Ενοικίαση

Όταν η υποκριτική γίνεται πραγματική ζωή

(«Rental Family») Δραματική ταινία του 2025, παραγωγής ΗΠΑ και Ιαπωνίας, σε σκηνοθεσία Hikari, με τους Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Ellen Sandler.

Με λίγα λόγια… Ένας Αμερικανός ηθοποιός πασχίζει να βρει νόημα στη ζωή του, μέχρι που πιάνει δουλειά σε ένα ιαπωνικό πρακτορείο που νοικιάζει ηθοποιούς για να υποδυθούν γονείς, φίλους, συζύγους ή και άλλα πρόσωπα, με ωριαία αμοιβή. Όσο βυθίζεται στους κόσμους των πελατών του, καλλιεργεί γνήσιους δεσμούς που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ερμηνεία και την πραγματικότητα.

Θανάσιμη Απειλή

Ο Liam Neeson αναλαμβάνει να σώσει την ανθρωπότητα

(«Cold Storage») Θρίλερ του 2026, παραγωγής Γαλλίας, Ιταλίας, Μαρόκου, σε σκηνοθεσία Jonny Campbell, με τους Liam Neeson, Joe Keery, Georgina Campbell, Lesley Manville, Vanessa Redgrave, Sosie Bacon.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του «Cold Storage» του David Koepp, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Με λίγα λόγια… Όταν ένας εξαιρετικά μεταδοτικός, μεταλλασσόμενος μύκητας δραπετεύει από μια σφραγισμένη εγκατάσταση, δύο νεαροί υπάλληλοι, μαζί με έναν πράκτορα βιοτρομοκρατίας, πρέπει να επιβιώσουν από την πιο άγρια ​​νυχτερινή βάρδια που υπήρξε ποτέ για να σώσουν την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση, καθώς ο μικροοργανισμός εξαπλώνεται και καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του. Καθώς ο χρόνος τελειώνει, εναπόκειται στον Τίκεϊκ και τη Ναόμι, με τη βοήθεια ενός πράκτορα βιοτρομοκρατίας, να περιορίσουν την ταχέως μεταλλασσόμενη απειλή και να αποτρέψουν την εκρηκτική εξαφάνιση της ίδιας της Ανθρωπότητας.

Διάβασε επίσης: Διχάζουν τους κριτικούς τα «Ανεμοδαμένα Ύψη» – Στο φως η βαθμολογία του Rotten Tomatoes

Ο Αιχμάλωτος

Η ιστορία του Miguel de Cervantes στη μεγάλη οθόνη

(«El Cautivo») Δραματική ταινία του 2025, παραγωγής Ισπανίας και Ιταλίας, σε σκηνοθεσία Alejandro Amenabar, με τους Julio Pena, Alessandro Borghi, Miguel Rellan, Fernando Tejero, Jose Manuel Poga.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Alejandro Amenabar («Η Θάλασσα Μέσα μου», «Οι Άλλοι»), επιστρέφει με την πραγματική ιστορία ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Miguel de Cervantes.

Με λίγα λόγια… Το 1575, ο νεαρός Miguel de Cervantes συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και πωλείται στον τρομερό Hassan, Μπέη του Αλγερίου. Ενώ περιμένει την καταβολή λύτρων για την απελευθέρωσή του, ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο στην τέχνη της αφήγησης ιστοριών… Και καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο απόδραση.

Το Σφύριγμα του Θανάτου

Μια αρχαία κατάρα σε πρώτο πλάνο

(«The Whistle») Ταινία μεταφυσικού τρόμου του 2025, παραγωγής Καναδά και Ιρλανδίας, σε σκηνοθεσία Corin Hardy, με τους Dafne Keen, Sophie Nelisse, Sky Yang, Jalil Lespert, Ali Skovbye, Percy Hynes White, Nick Frost.

Με λίγα λόγια… Μια παρέα ανυποψίαστων μαθητών λυκείου βρίσκει ένα καταραμένο αντικείμενο, μια αρχαία Αζτέκικη Σφυρίχτρα Θανάτου. Ανακαλύπτουν ότι το φύσημα της σφυρίχτρας και ο τρομακτικός ήχος που εκπέμπει θα καλέσει τους μελλοντικούς θανάτους τους για να τους κυνηγήσουν.

Διάβασε επίσης: Το Train Dreams αναδεικνύεται ταινία της χρονιάς στα Spirit Awards

Καρό Νίντζα 3

Ο πιο απρόβλεπτος ήρωας επιστρέφει

(«Ternet Ninja 3») Animation του 2025 Δανέζικης παραγωγής, σε σκηνοθεσία Thorbjorn Christoffersen, Anders Matthesen.

Με λίγα λόγια… Ο Άλεξ αφήνει πίσω τις περιπέτειες των νίντζα και επικεντρώνεται στην αληθινή ζωή, παραμελώντας τον μαγικό νίντζα φίλο του. Ωστόσο, ο τελευταίος θα προσπαθήσει να τον προειδοποιήσει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα πρέπει να δράσει πριν να είναι αργά.

To οτιδήποτε

Μια μουσική αναζήτηση στα βουνά της Αρκαδίας

(«The anything») Μουσική ταινία του 2025, Ελληνικής παραγωγής, σε σκηνοθεσία Γιώργος Αθανασίου, με τους Chris Scott, Μάριος Βίττης.

Με λίγα λόγια… Δύο φίλοι και μουσικοί ταξιδεύουν σε ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά της Αρκαδίας. Σκοπός τους είναι να ηχογραφήσουν έναν αυτοσχεδιαστικό δίσκο. Μέσα από δοκιμές, σιωπές, συζητήσεις και περιπλανήσεις, η ταινία αναδεικνύει την επιθυμία τους για ουσιαστική επαφή και σύνδεση, ενώ η ζωή, ο φόβος και η σκιά του θανάτου νοηματοδοτούν την έννοια του «οτιδήποτε».

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

Λευκά Όρη

Μνήμες πολέμου και προσωπικές μαρτυρίες

(«Λευκά Όρη») Ντοκιμαντέρ του 2024, Ελληνικής παραγωγής, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρος Παπαθανασίου.

Η μαρτυρία του Λευτέρης Ηλιάκης, αντάρτη επί Κατοχής, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στον Εμφύλιο Πόλεμο και πολιτικού κρατούμενου για σχεδόν είκοσι χρόνια, ξυπνά τα φαντάσματα αυτού του αμείλικτου πολέμου. Το ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρος Παπαθανασίου ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ διακρίθηκε στα Φεστιβάλ Χανίων (Ειδική Μνεία) και Ιεράπετρας (2ο Βραβείο).

Master of the House

Ένα διαχρονικό μάθημα για την οικογένεια και την ευθύνη

(«Du Skal Aere din Hustru») Δραματική ταινία του 1925, Δανέζικης παραγωγής, σε σκηνοθεσία Carl Theodor Dreyer, με τους Mathilde Nielsen, Astrid Holm, Johannes Meyer.

Με λίγα λόγια… Ο Viktor Frandsen είναι ένας μικροαστός πατέρας και σύζυγος που κυβερνά το σπίτι του με αυταρχισμό, αγένεια και μια αξιοζήλευτη αδιαφορία για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η γυναίκα του Ida εξαντλείται σωματικά και ψυχικά, ενώ εκείνος θεωρεί αυτονόητο ότι όλα λειτουργούν «μόνα τους». Όταν μια ηλικιωμένη τροφός, παλιά υπηρέτρια της οικογένειας, παρεμβαίνει δυναμικά, αποφασίζει να δώσει στον Viktor ένα πρακτικό μάθημα να ζήσει ο ίδιος την καθημερινή κόλαση που επιβάλλει στους άλλους.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης

Δες κι αυτό…