Διχάζουν τους κριτικούς τα «Ανεμοδαμένα Ύψη» – Στο φως η βαθμολογία του Rotten Tomatoes

Η πρώτη συγκεντρωτική αποτίμηση για την ταινία «Ανεμοδαμένα Ύψη» είναι γεγονός και καταγράφει μια έντονα πολωμένη υποδοχή. Η πολυαναμενόμενη μεταφορά του κλασικού ρομαντικού έργου της Emily Brontë, με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Jacob Elordi, συγκεντρώνει 73% στο Rotten Tomatoes βάσει 53 κριτικών, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια ταινία που προκαλεί αντιδράσεις όσο και συζητήσεις.

Η γενική συναίνεση των κριτικών περιγράφει μια οπτικά εντυπωσιακή ιστορία αγάπης, η οποία απομακρύνεται αισθητά από το πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο. Πολλοί αναγνωρίζουν τη σκηνοθετική ματιά της Emerald Fennell ως συνεκτική και τολμηρή, ενώ άλλοι εκφράζουν σαφείς επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο επανερμηνεύεται το μυθιστόρημα, με έμφαση στο ύφος και λιγότερο στη δραματουργική πιστότητα.

Το IndieWire επισημαίνει ότι, παρά τις αλλαγές σε κομβικά αφηγηματικά στοιχεία, η Emerald Fennell παραμένει προσηλωμένη στη βασική σχέση της Catherine Earnshaw και του Heathcliff, στοιχείο που, σύμφωνα με την κριτική, προσφέρει πλούσιο δραματικό υλικό για τη διάρκεια των 136 λεπτών της ταινίας. Στο ίδιο πνεύμα, το HeyUGuys τονίζει ότι η συγκεκριμένη εκδοχή δεν απευθύνεται σε όλους, ιδιαίτερα στους αναγνώστες που αναζητούν αυστηρή πιστότητα στο πρωτότυπο, ωστόσο για όσους είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν μια στιλιζαρισμένη και εκσυγχρονισμένη προσέγγιση προσφέρει μια προκλητική και καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία.

Ακόμη πιο θετική είναι η αποτίμηση του The Atlantic, το οποίο χαρακτηρίζει την ταινία ως το καλύτερο έργο της Emerald Fennell έως σήμερα, εκτιμώντας ότι ξεπερνά προηγούμενες δημιουργίες της όπως τα «Promising Young Woman» και «Saltburn». Το περιοδικό περιγράφει την ταινία ως μια τολμηρή και αισθησιακή κινηματογραφική πρόταση, χωρίς να αγνοεί τις αντιφάσεις και τις υπερβολές που τη συνοδεύουν.

Στον αντίποδα, δεν λείπουν οι αιχμηρές επικρίσεις. Το Collider εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια τόσο για τις επιλογές διανομής ρόλων όσο και για τη δραστική αναδόμηση βασικών χαρακτήρων, υποστηρίζοντας ότι η αφήγηση απομακρύνεται σε τέτοιο βαθμό από το βιβλίο ώστε να χάνει την ταυτότητά της. Το The New Yorker αναγνωρίζει την ισχυρή οπτική δύναμη της ταινίας, την οποία χαρακτηρίζει εντυπωσιακή στο βλέμμα, παραμένει όμως επιφυλακτικό ως προς το συναισθηματικό της βάθος. Το The Times εστιάζει στην έλλειψη χημείας στο κεντρικό ζευγάρι, θεωρώντας ότι η σχέση που βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας δεν αποκτά την απαιτούμενη ένταση.

Τα «Ανεμοδαμένα Ύψη» αναδεικνύονται έτσι σε μία από τις πιο συζητημένες ταινίες της χρονιάς, όχι μόνο λόγω της λάμψης των πρωταγωνιστών τους αλλά και εξαιτίας της τολμηρής αναμέτρησής τους με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας. Είτε ως αισθητικό επίτευγμα είτε ως αμφιλεγόμενη διασκευή, η ταινία καταφέρνει να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον και να υπενθυμίζει ότι τα κλασικά έργα εξακολουθούν να γεννούν έντονες κινηματογραφικές αντιπαραθέσεις.

