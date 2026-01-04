Τα φιλμ που ανυπομονούμε να βγουν στα σινεμά το 2026

Το 2026 προδιαγράφεται ως χρονιά που θα κινείται ταυτόχρονα σε 2 ταχύτητες. Από τη μια πλευρά το σινεμά των δημιουργών και οι μεγάλες λογοτεχνικές διασκευές που υπόσχονται έντονες συζητήσεις, από την άλλη τα στούντιο που επιστρέφουν σε γνώριμες εμπορικές συνταγές με sequels και universes. Σε αυτό το σκηνικό οι τίτλοι που ήδη έχουν ανακοινωθεί δείχνουν ότι το ενδιαφέρον θα μοιραστεί ανάμεσα σε φιλόδοξα καλλιτεχνικά στοιχήματα και σε υπερθεάματα που στοχεύουν σε παγκόσμια κυριαρχία.

Η πιο εκρηκτική αφετηρία έρχεται με το «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Emerald Fennell, μια διασκευή που έχει ήδη διχάσει πριν καν βγει στις αίθουσες. Η Emerald Fennell προσεγγίζει το μυθιστόρημα της Emily Brontë με έναν τόνο ωμό και έντονα ερωτικό, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αναγνώστες που επιμένουν σε πιο παραδοσιακές αναγνώσεις. Η Margot Robbie υποδύεται την Cathy και ο Jacob Elordi τον Heathcliff, με τη συζήτηση να φτάνει από την ηλικία της Margot Robbie έως την επιλογή του Jacob Elordi για έναν χαρακτήρα που στο βιβλίο περιγράφεται ως σκουρόχρωμος. Η Emerald Fennell έχει δηλώσει ότι επιδίωξή της ήταν να αποδώσει το βιβλίο όπως το βίωσε η ίδια στα 14 της, ως μια ιστορία πρωτόγονου πάθους. Δίπλα τους εμφανίζονται ο Owen Cooper ως νεαρός Heathcliff και η Hong Chau ως Nelly. Την ίδια χρονιά έρχεται και μια πιο κλασική λογοτεχνική επιλογή, το «Λογική και ευαισθησία», με την Daisy Edgar Jones στον ρόλο της Elinor Dashwood.

Διάβασε επίσης: Οι νικητές και οι χαμένοι του Hollywood το 2025

Στον χώρο των μεγάλων στούντιο, η επιστροφή του Star Wars στις αίθουσες επιχειρείται με το «The Mandalorian and Grogu» του Jon Favreau, που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον Din Djarin του Pedro Pascal και τον Grogu, τον χαρακτήρα που έμεινε γνωστός ως Baby Yoda. Ο Jon Favreau έχει περιγράψει την ιστορία ως μια περιπέτεια με χιούμορ και δράση, αλλά και ως αφήγηση που ακουμπά την εμπειρία της γονεϊκότητας.

Στη μεγάλη παραγωγή επιστημονικής φαντασίας επιστρέφει και ο Ridley Scott με το «The Dog Stars», ένα μεταποκαλυπτικό φιλμ όπου μια πανδημία έχει αφανίσει σχεδόν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ο Jacob Elordi υποδύεται έναν πιλότο που έχει απομείνει με μοναδική σταθερά τον σκύλο του και ο Josh Brolin έναν πρώην πεζοναύτη, ενώ στο καστ βρίσκονται και οι Margaret Qualley Guy Pearce και Benedict Wong. Το σενάριο βασίζεται στο μυθιστόρημα του Peter Heller και συνυπογράφεται από τον Mark L Smith.

Από την άλλη πλευρά του φανταστικού, η Maggie Gyllenhaal παρουσιάζει το «The Bride», μια αναθεώρηση του μύθου της νύφης του Φρανκενστάιν μεταφερμένη στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930. Η Jessie Buckley ενσαρκώνει τη νύφη ως αναστημένη γυναίκα, ο Christian Bale το τέρας και η Annette Bening τον Doctor Euphronius. Η Maggie Gyllenhaal έχει εξηγήσει ότι την ενδιέφερε να δώσει φωνή σε έναν χαρακτήρα που στην ταινία του 1935 εμφανιζόταν ελάχιστα και δεν μιλούσε, ενώ η Jessie Buckley έχει περιγράψει τη σχέση των 2 ηρώων ως μια αγάπη με την πιο αναρχική ενέργεια που μπορεί να υπάρξει.

Στο πεδίο των μεγάλων ονομάτων, ο Alejandro González Iñárritu ετοιμάζει το «Digger» με τον Tom Cruise σε έναν ρόλο που μοιάζει να απομακρύνεται από τη δεκαετή ταύτισή του με καθαρόαιμο action. Η ταινία περιγράφεται ως σκοτεινή κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων και αυτό ακριβώς το μείγμα είναι που έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών γύρω από τον Tom Cruise. Στο animation, η Pixar επαναφέρει τους Tom Hanks και Tim Allen στο «Toy Story 5», αυτή τη φορά με σκηνοθέτη τον Andrew Stanton, με την ιστορία να μεταφέρει ξανά την αγωνία των παιχνιδιών μπροστά σε μια νέα γενιά τεχνολογικών αντικαταστάσεων, με την παρουσία ενός tablet που αλλάζει την ισορροπία.

Στις πιο απρόβλεπτες επιλογές της χρονιάς ξεχωρίζει το «The Drama» του Kristoffer Borgli, όπου ο Robert Pattinson υποδύεται έναν ιστορικό τέχνης και η Zendaya την αρραβωνιαστικιά του, με ένα μυστικό να ανατρέπει τα πάντα την εβδομάδα του γάμου. Η ισορροπία ανάμεσα στη ρομαντική κωμωδία και το μαύρο χιούμορ δείχνει να είναι το κεντρικό στοίχημα του Kristoffer Borgli, ο οποίος έχει ήδη δείξει την κλίση του στο παράδοξο. Αντίστοιχα ιδιαίτερη μοιάζει και η περίπτωση του «Mother Mary» του David Lowery, με την Anne Hathaway ως ποπ σταρ που επιστρέφει σε μια πρώην συνεργάτιδα της, την οποία υποδύεται η Michaela Coel, σε μια ιστορία που φλερτάρει με το μουσικό δράμα και το θρίλερ, ενώ στη μουσική εμπλέκονται ο Jack Antonoff η FKA Twigs και η Charli XCX.

Το 2026 όμως είναι και χρονιά μεγάλων επιστροφών. Το «The Devil Wears Prada 2» φέρνει ξανά τη Meryl Streep ως Miranda Priestly και την Anne Hathaway ως Andy, με την Emily Blunt να επιστρέφει σε έναν ρόλο που τώρα τη βρίσκει σε ανταγωνιστική θέση ισχύος. Στον χώρο των prequels, το «The Hunger Games Sunrise on the Reaping» επιστρέφει στον κόσμο της Suzanne Collins με τον Ralph Fiennes ως President Snow και τον Francis Lawrence ξανά στη σκηνοθεσία. Στην οικογενειακή φαντασία, η Greta Gerwig αναλαμβάνει το «Narnia The Magician’s Nephew», με την Emma Mackey ως Jadis και τους Carey Mulligan και Daniel Craig σε βασικούς ρόλους, σε μια παραγωγή που λειτουργεί ως προοίμιο της ιστορίας της Νάρνια.

Στο τέλος της χρονιάς, η Marvel ρίχνει το βάρος της στο «Avengers: Doomsday», φέρνοντας πίσω τους Joe Russo και Anthony Russo και επανασυσπειρώνοντας ένα τεράστιο καστ, ενώ ο Robert Downey Jr επιστρέφει στο σύμπαν όχι ως Iron Man αλλά ως Doctor Doom.

Και στο απόλυτο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού, ο Christopher Nolan παρουσιάζει το «The Odyssey», μια επική μεταφορά του Ομήρου με τον Matt Damon ως Odysseus και την Anne Hathaway ως Penelope, τον Tom Holland ως Telemachus και τη Zendaya ως Athena, με τους Robert Pattinson Lupita Nyong’o Charlize Theron και Jon Bernthal να συμπληρώνουν ένα καστ που έχει σχεδιαστεί για να σηκώσει ένα μυθολογικό έπος μεγάλων διαστάσεων.

Με τόσο διαφορετικές προτάσεις, το 2026 δείχνει να έχει χώρο και για το σινεμά που θα συζητηθεί για τις επιλογές του και για το σινεμά που θα μετρηθεί στα ταμεία. Κοινός παρονομαστής παραμένει το ίδιο πράγμα, η ανάγκη για ιστορίες που θα σταθούν πάνω από τον θόρυβο της στιγμής και θα αφήσουν ίχνος είτε ως γεγονός είτε ως εμπειρία.

Διάβασε επίσης: Οι 20 πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026

Δες κι αυτό…