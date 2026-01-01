Οι 20 πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026

Ο παγκόσμιος κινηματογράφος εισέρχεται στο 2026 με εμφανή την ανάγκη για αναγέννηση, αλλά και με μια σπάνια συσσώρευση φιλοδοξίας, εμπορικού ρίσκου και καλλιτεχνικού κύρους. Έπειτα από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας, η οποία ξεκίνησε με τα lockdown της πανδημίας και συνεχίστηκε με απεργίες, αναβολές και ανακατατάξεις στα στούντιο, η κινηματογραφική βιομηχανία δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει εκ νέου τον ρόλο της ως μαζικό πολιτιστικό γεγονός. Το 2026 προβάλλει ως μια χρονιά ορόσημο, με ταινίες που στοχεύουν όχι μόνο στο box office αλλά και στην αποκατάσταση της σχέσης του κοινού με τις σκοτεινές αίθουσες. Το προηγούμενο μεγάλο παράδειγμα συλλογικού κινηματογραφικού ενθουσιασμού ήρθε το 2023, όταν η ταυτόχρονη κυκλοφορία του «Oppenheimer» του Christopher Nolan και του «Barbie» δημιούργησε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπέρασε τις προσδοκίες των στούντιο και ανέτρεψε τις προβλέψεις της αγοράς. Εκείνη η εμπειρία απέδειξε ότι το κοινό εξακολουθεί να ανταποκρίνεται όταν του προσφέρεται κινηματογράφος με σαφή ταυτότητα, ισχυρή σκηνοθετική υπογραφή και αφηγηματικό βάθος. Με αυτό το προηγούμενο ως σημείο αναφοράς, η βιομηχανία ελπίζει ότι το 2026 μπορεί να λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο.

Στο επίκεντρο των προσδοκιών βρίσκονται ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού, συνέχειες επιτυχημένων franchises και έργα δημιουργών που έχουν ήδη κατακτήσει την εμπιστοσύνη κοινού και κριτικών. Από το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του Christopher Nolan με το «Η Οδύσσεια», μέχρι την επιστροφή εμβληματικών τίτλων όπως το «Ο διάβολος φοράει Prada 2» και οι νέες προσθήκες στο σύμπαν της Marvel, το πρόγραμμα των κυκλοφοριών αποτυπώνει μια στρατηγική που συνδυάζει τη νοσταλγία με την ανανέωση. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν οι ταινίες που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως οι πιο αναμενόμενες θα καταφέρουν να μετατρέψουν την προσμονή σε πραγματική κινηματογραφική δυναμική και να χαράξουν την πορεία της μεγάλης οθόνης για τα χρόνια που έρχονται.

Διάβασε επίσης: Η Sony αποκτά τα Peanuts με συμφωνία 457 εκατομμυρίων δολαρίων

1. Hamnet

Η απώλεια ως γενέθλια πράξη της δημιουργίας

Το «Hamnet» βασίζεται στο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Maggie O Farrell και προσεγγίζει μία από τις πιο σκοτεινές και λιγότερο φωτισμένες πτυχές της ζωής του William Shakespeare. Η ταινία εστιάζει στη σχέση του συγγραφέα με τη σύζυγό του Agnes και στις τραγικές συνθήκες που σημάδεψαν τον γάμο τους, οδηγώντας τελικά στη συγγραφή του έργου «Hamlet». Τον ρόλο του William Shakespeare υποδύεται ο Paul Mescal, ενώ η Jessie Buckley ενσαρκώνει την Agnes. Το φιλμ δεν ενδιαφέρεται για την αγιογραφία του μεγάλου δραματουργού, αλλά για τη συναισθηματική διαδρομή δύο ανθρώπων που βιώνουν την απώλεια και μετατρέπουν τον πόνο σε τέχνη.

2. 28 χρόνια μετά: Ο ναός των οστών

Η επιστροφή του τρόμου σε έναν κόσμο χωρίς βεβαιότητες

Με το «28 χρόνια μετά: Ο ναός των οστών» το εμβληματικό horror franchise επιστρέφει και συνεχίζει αφηγηματικά τα γεγονότα του «28 χρόνια μετά» του 2025. Η ταινία ακολουθεί τον Spike, τον οποίο υποδύεται ο Alfie Williams, καθώς εμπλέκεται σε μια θανάσιμη σύγκρουση με μια βίαιη ομάδα υπό την ηγεσία του Jimmy Crystal, ρόλο που αναλαμβάνει ο Jack O Connell. Παράλληλα, ο Ralph Fiennes επιστρέφει ως Dr Kelson, ένας χαρακτήρας που βρίσκεται αντιμέτωπος με τις απρόβλεπτες και δυνητικά καταστροφικές συνέπειες μιας νέας προσωπικής σχέσης. Το φιλμ επιχειρεί να διατηρήσει την ωμή ένταση και τον κοινωνικό υπαινιγμό που χαρακτήρισαν το αρχικό έργο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θεματική της ανθρώπινης επιλογής σε συνθήκες διαρκούς απειλής και ηθικής αποσύνθεσης.

3. Is This Thing On

Η κωμωδία ως πράξη αυτογνωσίας

Το «Is This Thing On» σηματοδοτεί την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Bradley Cooper μετά τα «A Star Is Born» και «Maestro».

Εμπνευσμένη από την πορεία του κωμικού John Bishop, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που δοκιμάζει απροσδόκητα το stand up comedy και ανακαλύπτει μια απρόσμενη ικανότητα να επικοινωνεί με το κοινό μέσα από το χιούμορ. Ο Will Arnett πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο που ισορροπεί ανάμεσα στη σατιρική διάθεση και την υπαρξιακή αγωνία. Ο Bradley Cooper αντιμετωπίζει την κωμωδία όχι ως ελαφρύ είδος, αλλά ως εργαλείο αυτογνωσίας και προσωπικής λύτρωσης, επιλέγοντας έναν τόνο που συνδυάζει γέλιο και εσωτερικότητα.

4. Ανεμοδαρμένα ύψη

Ένα κλασικό πάθος μέσα από σύγχρονο βλέμμα

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού «Ανεμοδαρμένα ύψη» έρχεται από την Emerald Fennell, η οποία συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις μετά το «Saltburn».

Η ταινία επαναπροσεγγίζει το κλασικό μυθιστόρημα της Emily Bronte, δίνοντας έμφαση στο πάθος, την καταπιεσμένη επιθυμία και τη σκοτεινή συναισθηματική ένταση που διαπερνά τους χαρακτήρες. Ο Jacob Elordi ενσαρκώνει τον Heathcliff, σε μια ερμηνεία που αξιοποιεί τη σκληρότητα και την ευαλωτότητα του ήρωα, ενώ η Margot Robbie υποδύεται την Cathy, προσφέροντας μια σύγχρονη προσέγγιση του έργου. Η Emerald Fennell δεν επιχειρεί απλώς μια ακόμη μεταφορά ενός κλασικού κειμένου, αλλά μια επανερμηνεία που συνομιλεί με το σήμερα.

5. The Testament of Ann Lee

Η πίστη ως δύναμη ανατροπής και προσωπικής θυσίας

Το «The Testament of Ann Lee» φέρνει στο προσκήνιο μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα επιδραστική ιστορική μορφή. Η Amanda Seyfried ενσαρκώνει την Ann Lee, την πνευματική ηγέτιδα του θρησκευτικού κινήματος του Shakerism τον 18ο αιώνα.

Η αφήγηση ακολουθεί την πορεία της Ann Lee από τις ρίζες της ως Quaker μέχρι τη ρήξη με το αρχικό θρησκευτικό πλαίσιο και το ταξίδι της στην Αμερική, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συσπειρώθηκαν γύρω από το όραμά της. Η ταινία εστιάζει όχι μόνο στη θρησκευτική διάσταση της ιστορίας, αλλά και στο προσωπικό κόστος της ηγεσίας και της απόλυτης αφοσίωσης. Η Amanda Seyfried καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη μυστικιστική πίστη και την ανθρώπινη ευαλωτότητα, σε έναν ρόλο που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το δραματικό της κύρος.

6. Scream 7

Η επιστροφή του Ghostface και η κληρονομιά του τρόμου

Το «Scream 7» σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για το δημοφιλές franchise, καθώς ο Kevin Williamson επιστρέφει στον κόσμο που ο ίδιος δημιούργησε, αυτή τη φορά όχι μόνο ως σεναριογράφος αλλά και ως σκηνοθέτης. Η ταινία επαναφέρει μπροστά στην κάμερα δύο εμβληματικές μορφές της σειράς, με την Courteney Cox να επιστρέφει στον ρόλο της Gale Weathers και τη Neve Campbell να υποδύεται ξανά τη Sidney Prescott. Η ιστορία φέρνει τη Sidney Prescott αντιμέτωπη με έναν νέο Ghostface, ο οποίος αυτή τη φορά απειλεί την κόρη της, μεταφέροντας τον τρόμο σε μια νέα γενιά.

7. The Super Mario Galaxy Movie

Το animation ως παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο

Με το «The Super Mario Galaxy Movie», η Nintendo και η Universal επενδύουν εκ νέου σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Τριάντα χρόνια μετά την αποτυχία της live action μεταφοράς του «Super Mario Bros.», η animated εκδοχή «The Super Mario Bros. Movie» απέδειξε τη δυναμική του franchise, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Η συνέχεια θεωρήθηκε σχεδόν αναπόφευκτη. Βασισμένη στο παιχνίδι του 2007, η νέα ταινία ακολουθεί τον Mario και τον Luigi σε μια διαστημική αποστολή για τη διάσωση της Princess Peach. Το φιλμ φιλοδοξεί να συνδυάσει τη νοσταλγία των παλαιότερων παικτών με ένα σύγχρονο αφηγηματικό και οπτικό ύφος, επιβεβαιώνοντας ότι το animation παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες του σύγχρονου κινηματογράφου.

8. Ο διάβολος φοράει Prada 2

Η μόδα επιστρέφει ως πεδίο εξουσίας και σύγκρουσης

Το «Ο διάβολος φοράει Prada 2» αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες συνέχειες της χρονιάς, καθώς φέρνει ξανά μαζί δύο εμβληματικούς χαρακτήρες της σύγχρονης κινηματογραφικής ποπ κουλτούρας.

Η Meryl Streep επιστρέφει στον ρόλο της Miranda Priestly, της πανίσχυρης διευθύντριας του περιοδικού μόδας Runway, ενώ η Anne Hathaway επανεμφανίζεται ως Andy Sachs, η νεαρή γυναίκα που πριν από 20 χρόνια εισήλθε αμήχανη και απροετοίμαστη στον σκληρό κόσμο της μόδας. Η αρχική ταινία καθιερώθηκε όχι μόνο για το χιούμορ της, αλλά και για την αιχμηρή ματιά της πάνω στις σχέσεις εξουσίας και φιλοδοξίας. Στη νέα ταινία, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η επιστροφή της Emily Blunt στον ρόλο της Emily Charlton και του Stanley Tucci ως Nigel ενισχύει την αίσθηση συνέχειας και επανένωσης.

9. Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Η τηλεοπτική επιτυχία δοκιμάζεται στη μεγάλη οθόνη

Με το «Star Wars The Mandalorian and Grogu», το σύμπαν του Star Wars επιχειρεί να ανακτήσει τη δυναμική του στον κινηματογράφο, ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη. Η σειρά «The Mandalorian» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά spin off του franchise, χτίζοντας ένα πιστό κοινό μέσα από τρεις κύκλους. Η κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας φιλοδοξεί να αξιοποιήσει αυτή τη δημοφιλία και να επαναφέρει το ενδιαφέρον για τον γαλαξία πολύ πολύ μακριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται και πάλι ο Mandalorian και ο Grogu, σε μια νέα αποστολή που επεκτείνει τον μύθο τους πέρα από τα όρια της τηλεόρασης. Στο καστ προστίθεται και η Sigourney Weaver, γεγονός που ενισχύει το δραματικό βάρος της παραγωγής.

10. Ημέρα αποκάλυψης

Το μυστήριο της επαφής μέσα από το βλέμμα του Steven Spielberg

Το «Ημέρα αποκάλυψης» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο αινιγματικά και πολυσυζητημένα πρότζεκτ του 2026. Ο Steven Spielberg επιστρέφει σε θεματικές που τον έχουν απασχολήσει διαχρονικά, αγγίζοντας το ενδεχόμενο εξωγήινης ζωής και την επίδρασή της στην ανθρωπότητα. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστική, ακόμη και μετά την κυκλοφορία ενός σύντομου teaser, το υλικό που έχει παρουσιαστεί υποδηλώνει μια ιστορία αποκάλυψης και υπαρξιακού προβληματισμού. Ο Josh O’Connor πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας ανατροπής, καθώς η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα ότι δεν είναι μόνη στο σύμπαν.

Διάβασε επίσης: Peaky Blinders: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby – Δες το trailer του The Immortal Man (Video)

11. Toy Story 5

Η επιστροφή των εμβληματικών ηρώων ως δοκιμασία αξιοπιστίας

Το «Toy Story 5» φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη τους Woody και Buzz Lightyear, με την Pixar να επενδύει στους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της ιστορίας της. Η επιστροφή του Tom Hanks στον ρόλο του Woody και του Tim Allen ως Buzz σηματοδοτεί μια προσπάθεια επανασύνδεσης με το κοινό. Το «Toy Story 5» καλείται να αποδείξει ότι η σειρά εξακολουθεί να διαθέτει αφηγηματικό βάθος και συναισθηματική ισχύ, πέρα από τη νοσταλγία, προσφέροντας μια ιστορία που να συνομιλεί ουσιαστικά με το σήμερα.

12. Supergirl

Η ταυτότητα μιας ηρωίδας πέρα από τη μάχη

Με το «Supergirl», η Warner Bros επιχειρεί να δώσει αυτόνομη κινηματογραφική υπόσταση σε έναν χαρακτήρα που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στη σκιά του Superman. Η Milly Alcock, η οποία ξεχώρισε με τη σύντομη εμφάνισή της ως Supergirl στην ταινία «Superman», αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο σε μια αφήγηση που συνδυάζει υπερηρωική δράση και προσωπική αναζήτηση. Η ιστορία περιγράφεται ως ένα επικό διαστρικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης.

13. Moana

Η δοκιμή του live action σε έναν σύγχρονο μύθο

Το «Moana» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη αυτή τη φορά σε live action εκδοχή, έπειτα από τη σαρωτική επιτυχία των δύο animated ταινιών. Η πρώτη «Moana» εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ το «Moana 2» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ιστορίας.

Στη νέα εκδοχή, η Catherine Laga’aia υποδύεται τη Moana, τη νεαρή ηρωίδα που εγκαταλείπει το νησί της και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι με στόχο να σώσει τον λαό της. Η Walt Disney επενδύει σε μια μεταφορά που φιλοδοξεί να διατηρήσει τον συναισθηματικό πυρήνα και το μυθολογικό στοιχείο του πρωτότυπου, προσαρμόζοντάς τα σε ένα πιο ρεαλιστικό οπτικό πλαίσιο.

14. Η Οδύσσεια

Η αρχέγονη αφήγηση μέσα από το βλέμμα του Christopher Nolan

Η «Οδύσσεια » αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες όχι μόνο του 2026 αλλά και της δεκαετίας. Ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης Christopher Nolan επιστρέφει μετά το «Oppenheimer» σε ένα έργο που αντλεί από την καρδιά της παγκόσμιας λογοτεχνικής παράδοσης. Βασισμένη στο ομηρικό έπος, η ταινία αφηγείται το μακρύ και επίπονο ταξίδι του Οδυσσέα προς την πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Τον κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Matt Damon, ενσαρκώνοντας έναν ήρωα που δεν ορίζεται μόνο από τη δύναμη και την εξυπνάδα του, αλλά και από την αντοχή, την απώλεια και τη νοσταλγία της επιστροφής. Παρότι ο Christopher Nolan φημίζεται για τη μυστικότητα γύρω από τις ταινίες του, η επιλογή της «Οδύσσειας» υποδηλώνει μια πρόθεση να συνδυαστεί η κλασική αφήγηση με τη σύγχρονη κινηματογραφική γλώσσα, σε ένα έργο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως έπος και ως υπαρξιακή διαδρομή.

15. Spider-Man: Brand New Day

Η μοναξιά του ήρωα μετά τη λήθη

Το «Spider-Man: Brand New Day» συνεχίζει την ιστορία του Peter Parker σε ένα από τα πιο κρίσιμα αφηγηματικά σημεία της κινηματογραφικής του πορείας. Στο φινάλε του «Spider Man No Way Home», το ξόρκι του Dr Strange οδήγησε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της MJ, να ξεχάσει ότι ο Peter Parker είναι ο Spider Man ή ακόμη και ότι ο ίδιος υπάρχει. Ο Tom Holland επιστρέφει σε έναν ρόλο που πλέον χαρακτηρίζεται από απόλυτη μοναξιά και απουσία προσωπικών δεσμών. Η νέα ταινία αναμένεται να εστιάσει στις συνέπειες αυτής της επιλογής και στον τρόπο με τον οποίο ο ήρωας διαχειρίζεται την απομόνωση ως τίμημα της ευθύνης του. Το φιλμ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο υπερηρωικό θέαμα και στην ψυχολογική ωρίμανση ενός χαρακτήρα που έχει μεγαλώσει μαζί με το κοινό του.

16. The Hunger Games Sunrise on the Reaping

Η γέννηση ενός μύθου μέσα από τον κύκλο της βίας

Με το «The Hunger Games Sunrise on the Reaping», το κινηματογραφικό σύμπαν των Hunger Games επιστρέφει στο παρελθόν, φωτίζοντας γεγονότα που προηγήθηκαν της ιστορίας της Katniss Everdeen. Η ταινία τοποθετείται 25 χρόνια πριν από το πρώτο «The Hunger Games» και εστιάζει στη συμμετοχή του Haymitch Abernathy στους 50ούς Αγώνες Πείνας. Τον νεαρό Haymitch υποδύεται ο Joseph Zada, ενώ η McKenna Grace εμφανίζεται ως Maysilee Donner.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

17. Focker In-Law

Η οικογενειακή κωμωδία επιστρέφει με νέα δυναμική

Το «Focker In-Law» αποτελεί την τέταρτη ταινία της σειράς που ξεκίνησε με το «Meet The Parents» και επιστρέφει σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν που έχει ταυτιστεί με το αμήχανο χιούμορ και τις οικογενειακές συγκρούσεις. Ο Ben Stiller επανέρχεται στον ρόλο του Greg Focker, ενώ ο Robert De Niro επιστρέφει ως Jack Byrnes, διατηρώντας τη χαρακτηριστική ένταση που καθόρισε τις προηγούμενες ταινίες. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Teri Polo, η Blythe Danner και ο Owen Wilson, ενισχύοντας το αίσθημα συνέχειας. Παραμένει αβέβαιη η συμμετοχή του Dustin Hoffman και της Barbra Streisand, οι οποίοι είχαν υποδυθεί τους γονείς του Greg Focker στις παλαιότερες ταινίες. Η σημαντικότερη νέα προσθήκη είναι η Ariana Grande, η οποία εντάσσεται στο καστ φέρνοντας μια διαφορετική ενέργεια και απευθυνόμενη σε ένα νεότερο κοινό.

18. Jumanji 4

Το τέλος ενός σύγχρονου κινηματογραφικού παιχνιδιού

Με το «Jumanji 3», ένα από τα πιο επιτυχημένα franchises περιπέτειας των τελευταίων ετών οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Το πρότζεκτ παραμένει σε μεγάλο βαθμό τυλιγμένο στη μυστικότητα, καθώς μέχρι στιγμής έχει δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μία φωτογραφία από τα γυρίσματα και ελάχιστες πληροφορίες για την υπόθεση.

Εκείνο που είναι βέβαιο είναι η επιστροφή του βασικού καστ, με τον Dwayne Johnson, τον Jack Black, την Karen Gillan και τον Kevin Hart να επανεμφανίζονται στους ρόλους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της σειράς. Η ταινία παρουσιάζεται ως το τελευταίο κεφάλαιο της σύγχρονης εκδοχής του «Jumanji», επιχειρώντας να κλείσει τον κύκλο ενός franchise που κατάφερε να μετατρέψει την έννοια του παιχνιδιού σε κινηματογραφική περιπέτεια για όλες τις ηλικίες. Το στοίχημα για τους δημιουργούς είναι να προσφέρουν ένα φινάλε που θα ικανοποιήσει το κοινό χωρίς να εξαντλήσει τη δυναμική των χαρακτήρων.

19. Avengers Doomsday

Η Marvel αναζητά ξανά το χαμένο της βάρος

Το «Avengers Doomsday» αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο στοίχημα της Marvel εδώ και χρόνια. Το Marvel Cinematic Universe, το οποίο για περισσότερο από μια δεκαετία κυριάρχησε απόλυτα στο παγκόσμιο box office, διανύει μια περίοδο αναζήτησης ταυτότητας και συνοχής. Η νέα ταινία των Avengers φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο καμπής, επαναφέροντας το αίσθημα του μεγάλου γεγονότος. Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η επιστροφή του Robert Downey Junior στο σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά όμως σε έναν ρόλο που ανατρέπει πλήρως τις προσδοκίες. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον Doctor Doom, έναν από τους πιο εμβληματικούς κακούς της Marvel, σηματοδοτώντας μια σκοτεινότερη και πιο σύνθετη κατεύθυνση. Το φιλμ συνοδεύεται από ένα πολυπληθές καστ που περιλαμβάνει και χαρακτήρες από τους X Men, ενισχύοντας την αίσθηση μιας νέας εποχής διασταυρώσεων και συγκρούσεων.

20. Dune Part III: Messiah

Η ολοκλήρωση ενός σύγχρονου διαστημικού έπους

Το «Dune Part III: Messiah» έρχεται να ολοκληρώσει την κινηματογραφική τριλογία του Denis Villeneuve, η οποία βασίζεται στο εμβληματικό έργο του Frank Herbert. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ταινία αντλεί από το μυθιστόρημα «Dune Messiah», εστιάζοντας στις συνέπειες της ανόδου του Paul Atreides και στη σκοτεινή πλευρά της εξουσίας και της μεσσιανικής λατρείας.

Ο Timothée Chalamet επιστρέφει στον ρόλο του Paul Atreides, ενώ η Zendaya συνεχίζει ως Chani. Στο καστ προστίθεται και ο Robert Pattinson, ενισχύοντας περαιτέρω το δραματικό δυναμικό της ταινίας. Ο Denis Villeneuve έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι αυτό το φιλμ αποτελεί το κλείσιμο του προσωπικού του οράματος για το σύμπαν του «Dune», πριν στραφεί στο επόμενο μεγάλο του πρότζεκτ που θα είναι η επόμενη ταινία του James Bond.

Διάβασε επίσης: Οι 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τους New York Times

Δες κι αυτό…