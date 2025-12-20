MadWalk 2025 Mega
Η Sony αποκτά τα Peanuts με συμφωνία 457 εκατομμυρίων δολαρίων

Το σύμπαν των «Peanuts» περιλαμβάνει χαρακτήρες όπως ο Charlie Brown και ο Snoopy - Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Sony θα κατέχει το 80% της Peanuts Holdings
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sony προχώρησε σε μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στον χώρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του ιστορικού franchise «Peanuts» έναντι 457 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τη Sony Music Entertainment Japan και τη Sony Pictures Entertainment, οι οποίες υπέγραψαν οριστική συμφωνία με την καναδική εταιρεία WildBrain για την απόκτηση του 41% της Peanuts Holdings LLC. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Sony θα κατέχει το 80% της Peanuts Holdings, καθώς ήδη από το 2018 είχε αποκτήσει περίπου το 39% της εταιρείας. Η οικογένεια Schulz διατηρεί το υπόλοιπο 20%, συνεχίζοντας να έχει ενεργό ρόλο στη διαφύλαξη της κληρονομιάς του δημιουργού Charles Schulz. Η Peanuts Holdings αποτελεί την εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου σύμπαντος των «Peanuts», το οποίο περιλαμβάνει χαρακτήρες όπως ο Charlie Brown και ο Snoopy.

Ο Shunsuke Muramatsu, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Sony Music Entertainment Japan, δήλωσε ότι από το 2018 η εταιρεία είναι υπερήφανη που συμμετέχει στη διαχείριση ενός εμβληματικού παγκόσμιου brand με ιστορία 75 ετών. Επίσης, ανέφερε ότι «με αυτή την επιπλέον συμμετοχή είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία του ‘Peanuts’, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο και τη συλλογική τεχνογνωσία του Ομίλου Sony, παραμένοντας πιστοί στην κληρονομιά του Charles Schulz και της οικογένειας Schulz».

Το σύμπαν του «Peanuts» έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως κόμικ στις 2 Οκτωβρίου 1950 και έκτοτε έχει διαγράψει μια αδιάλειπτη πορεία στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα μέσω τηλεοπτικών σειρών και ειδικών επεισοδίων, κινηματογραφικών παραγωγών, προϊόντων καταναλωτή, θεματικών πάρκων και ψηφιακών πλατφορμών. Σήμερα μεγάλο μέρος του περιεχομένου είναι διαθέσιμο μέσω συνεργασίας με την Apple TV, η οποία έχει ανανεώσει τη συμφωνία της έως το 2030.

Με τη συμφωνία αυτή, η Sony ενισχύει καθοριστικά το χαρτοφυλάκιό της σε εμβληματικές πνευματικές ιδιοκτησίες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στόχευση στη μακροχρόνια αξιοποίηση ιστορικών brands με παγκόσμια απήχηση.

