Πρέπει να δεις 18.12.2025

Οι ταινίες της εβδομάδας: Επικό Avatar: Φωτιά και Στάχτη, η πολυσυζητημένη Αγγελία και ο Ποντικούλης

Υπερθέαμα, ένταση, μυστήριο και συναίσθημα συνυπάρχουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, προσφέροντας επιλογές τόσο για τους φίλους της μεγάλης παραγωγής όσο και για όσους αναζητούν πιο σκοτεινές ή τρυφερές ιστορίες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Από την εκρηκτική επιστροφή στην Πανδώρα και το οπτικά καθηλωτικό όραμα του James Cameron, μέχρι σκοτεινά ψυχολογικά θρίλερ που εξερευνούν τα όρια της ανθρώπινης ηθικής και της εκδίκησης, αλλά και μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη οικογενειακή περιπέτεια, οι νέες ταινίες της εβδομάδας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και διαθέσεων. Υπερθέαμα, ένταση, μυστήριο και συναίσθημα συνυπάρχουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, προσφέροντας επιλογές τόσο για τους φίλους της μεγάλης παραγωγής όσο και για όσους αναζητούν πιο σκοτεινές ή τρυφερές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.

Διάβασε επίσης: Νέες φωτογραφίες από την υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Christopher Nolan

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Εντυπωσιακό υπερθέαμα δια χειρός James Cameron

(«Avatar: Fire and Ash») Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία James Cameron, με τους Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis κ.ά.

Η επιστροφή στον κόσμο του Avatar σηματοδοτεί και πάλι ένα κινηματογραφικό γεγονός, όπου η τεχνολογία δεν λειτουργεί ως αυτοσκοπός αλλά ως εργαλείο αφήγησης. Ο James Cameron αποδεικνύει ξανά την ικανότητά του να μετατρέπει την ψηφιακή καινοτομία σε καθαρό θέαμα, κρατώντας ζωντανό τον συναισθηματικό πυρήνα και τον περιπετειώδη χαρακτήρα του σινεμά ευρείας απεύθυνσης. Η τρίτη ταινία του δημοφιλέστερου κινηματογραφικού σύμπαντος έρχεται έτσι να εδραιώσει, χωρίς αμφιβολία, τη διαχρονική δυναμική του.

Με λίγα λόγια… Μετά τον τραγικό θάνατο του Neteyam, η οικογένεια του Jake Sully και της Neytiri παλεύει να διαχειριστεί τη βαθιά απώλεια και τη θλίψη, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Η αναζήτηση ισορροπίας τους οδηγεί σε μια άγνωστη και εχθρική περιοχή της Pandora, όπου έρχονται σε επαφή με μια νέα φυλή Na’vi, τον Λαό της Στάχτης. Πρόκειται για μια πολεμοχαρή κοινότητα που ζει σε ηφαιστειακά τοπία και καθοδηγείται από τους φλογερούς Varang, φέρνοντας μαζί της μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής και μια πιο σκοτεινή αντίληψη για την επιβίωση. Καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους και τους Na’vi κλιμακώνεται, ο Jake έρχεται αντιμέτωπος με ένα νέο, σύνθετο ηθικό δίλημμα, που θέτει σε δοκιμασία όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και το ίδιο το μέλλον της Pandora.

 

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Το κύκνειο άσμα του Michael Caine, Hind Rajab και ο Κάρολος Ντίκενς στα ελληνικά βουνά

Αυτά Που Σκοτώνεις

Σκοτεινό και καθηλωτικό θρίλερ του Alireza Khatami

(«The Things You Kill») Δραματικό θρίλερ, καναδικής και διεθνούς συμπαραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Alireza Khatami, με τους Ekin Koç, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένας Τούρκος καθηγητής που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ συνταράσσεται από τον ύποπτο θάνατο της βαριά άρρωστης μητέρας του στην Τουρκία. Υποψιαζόμενος ότι πίσω από την τραγωδία κρύβεται ο αποξενωμένος πατέρας του, αφήνεται να παρασυρθεί από την οργή και την ανάγκη για δικαίωση. Η φιλία του με έναν μυστηριώδη κηπουρό θα αποδειχθεί καταλυτική, καθώς τον εμπλέκει σε ένα επικίνδυνο σχέδιο εκδίκησης, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και το έγκλημα.

 

Η Αγγελία

Είσοδος σε ένα σπίτι χωρίς έξοδο

(«The Housemaid») Θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Paul Feig, με τους Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Megan Ferguson, Michele Morrone, Elizabeth Perkins κ.ά.

Με λίγα λόγια… Προσπαθώντας απεγνωσμένα να ξεφύγει από ένα σκοτεινό παρελθόν, η Millie δέχεται δουλειά ως οικιακή βοηθός σε ένα πολυτελές σπίτι, που ανήκει στο πλούσιο ζευγάρι Nina και Andrew Winchester. Όσο περνούν οι μέρες, η Millie αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, καθώς παράξενες συμπεριφορές και ανησυχητικά σημάδια μετατρέπουν τη νέα της αρχή σε έναν επικίνδυνο εφιάλτη.

Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη

Μια οικογένεια άνω κάτω

(«A Moushunt for Christmas») Νορβηγική χριστουγεννιάτικη ταινία για όλη την οικογένεια, που συνδυάζει το ψηφιακό animation με τη ζωντανή δράση, σε σκηνοθεσία Henrik Martin Dahlsbakken. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Με λίγα λόγια… Μια οικογένεια ποντικών που ζει ήσυχα σε ένα εξοχικό σπίτι δέχεται απρόσμενα την εισβολή μιας ανθρώπινης οικογένειας, γεγονός που αναστατώνει τα πάντα. Ο πατέρας του Ποντικούλη θεωρεί τους ανθρώπους τα πιο επικίνδυνα πλάσματα στον πλανήτη, όμως μέσα από ξεκαρδιστικές περιπέτειες, παρεξηγήσεις και απρόοπτα, το πνεύμα των Χριστουγέννων θα φέρει κοντά ακόμα και τους πιο διαφορετικούς κόσμους.

Το σπέρμα του σύμΠΑΝτος…

Μια βουβή κωμωδία που… ουρλιάζει

Η τελευταία παραγωγή (2023) του Νίκου Αλευρά, που προκάλεσε σάλο ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την πρεμιέρα της το 1977, χαρακτηρίζεται ως η πιο αδιανόητη ταινία όλων των εποχών. Το φιλμ θέτει μέσα από πενήντα φανταστικούς χαρακτήρες και μια ροή εικόνων και συμβολισμών υπαρξιακά ερωτήματα: Ποιος κυνηγάει ποιον; Πού βρίσκεται η Ευτυχία; Πού βρίσκεται η Αγλαΐα; Γιατί ζούμε; Γιατί αγαπάμε;

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ιστορίες που αναμετριούνται με φόβους, μνήμες και σκιές

Δες κι αυτό…

 

Avatar Avatar: Fire and Ash cinema James Cameron Οι ταινίες της εβδομάδας σινεμά ταινίες
