Οι ταινίες της εβδομάδας: Ιστορίες που αναμετριούνται με φόβους, μνήμες και σκιές

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ανοίγει δυναμικά μια παλέτα συναισθημάτων και θεματικών, ταξιδεύοντάς μας από τον εσωτερικό κόσμο της μητρότητας μέχρι τα αδιέξοδα της ενηλικίωσης, και από τα αινίγματα της επαρχίας έως τα σκοτεινά μονοπάτια του τρόμου. Στις σκοτεινές αίθουσες συναντάμε σύγχρονα ψυχολογικά δράματα που βυθίζουν τον θεατή στη σύγχυση και την ευθραυστότητα των ηρώων τους, μια ιαπωνική ιστορία από τη δεκαετία του ’80 όπου ένα μικρό κορίτσι προσπαθεί να κατανοήσει τον θάνατο, καθώς και ένα ιδιαίτερο ευρωπαϊκό θρίλερ που ξετυλίγει μυστικές σχέσεις και θαμμένα πάθη σε μια μικρή κοινότητα. Παράλληλα, ο τρόμος παίρνει τη σκυτάλη με μια ταινία για τοξικά ζευγάρια που έρχονται αντιμέτωπα με τις σκιές τους σ’ ένα απομονωμένο καταφύγιο, ενώ το εορταστικό σλάσερ της εβδομάδας ανατρέπει με αιματηρό χιούμορ τον μύθο του Άι Βασίλη. Η νοσταλγία κάνει την επιστροφή της μέσα από την επανέκδοση της κλασικής ταινίας του Δήμου Αβδελιώδη, που ξανασυστήνει τη χαμένη αθωότητα των παιδικών καλοκαιριών στη Χίο. Και για τους μικρούς θεατές, αλλά και όσους εξακολουθούν να βλέπουν τον κόσμο με απορία, ένα νέο animation αναπλάθει τη βιβλική αφήγηση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Πρόκειται για μια εβδομάδα πλούσια σε ιστορίες που συνδέονται με τον φόβο, τη φαντασία, τη μνήμη, τη θλίψη, αλλά και τη ζεστασιά της ανθρώπινης εμπειρίας. Ταινίες που συνομιλούν μεταξύ τους με τον δικό τους τρόπο και μας καλούν να τις ακολουθήσουμε σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια, άλλοτε σκοτεινά, άλλοτε τρυφερά, αλλά πάντα κινηματογραφικά.

Ρενουάρ

Μαθαίνοντας τον θάνατο

«Renoir» Δραματική ταινία, ιαπωνικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Tsu Chayakawa, με τους Yui Suzuki, Hikari Ishida, Lily Franky, Yumi Kawai, Ayumu Nakajima κα.

Με λίγα λόγια… Το 1987 στο Τόκιο, ένα ξεχωριστό και ευαίσθητο εντεκάχρονο κορίτσι προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του πατέρα της, ενώ η μητέρα της ασχολείται πολλές ώρες με τη δουλειά της και οι ενήλικοι γύρω της αποτελούν ένα μυστήριο που θέλει να εξερευνήσει. Αναζητώντας παρηγοριά στη φαντασία της, η μικρή Φούκι γράφει παράξενες ιστορίες, παρατηρεί τους ανθρώπους της γειτονιάς και έρχεται αντιμέτωπη με εμπειρίες που ξεπερνούν την ηλικία της. Καθώς ο κόσμος των μεγάλων αποκαλύπτει σκιές, εκείνη προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την παιδική της ματιά.

Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα

Ντελιριακή αλληγορία, για το στρες που προκαλεί η μητρότητα

«If I Had Legs I’d Kick You» Δραματική ταινία, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Mary Bronstein, με τους Rose Byrne, A$AP Rocky, Conan O’Brien, Ivy Wolk, Danielle Macdonald, Christian Slater, Ella Beatty κα.

Με λίγα λόγια… Η Λίντα, θεραπεύτρια και μητέρα, προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τη μυστηριώδη ασθένεια του παιδιού της, τον απόντα σύζυγο και την ολοένα εχθρική σχέση με τον δικό της θεραπευτή. Καθώς οι κρίσεις συσσωρεύονται, η Λίντα χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας, βιώνοντας οράματα και αλλοιωμένες αναμνήσεις που αντικατοπτρίζουν το άγχος της μητρότητας. Οι γύρω της φαίνονται άλλοτε υποστηρικτικοί και άλλοτε απειλητικοί, ενώ η ίδια προσπαθεί να καταλάβει αν κινδυνεύει πραγματικά ή απλώς βουλιάζει μέσα στη δική της ψυχική κατάρρευση.

Misericordia

Ιδιοσυγκρασιακό θρίλερ

«Misericorde» Θρίλερ, γαλλικής και ισπανικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Alain Guiraudie, με τους Félix Kysyl, Catherine Frot, Jean-Baptiste Durand, Serge Riaboukine, Jacques Develay κα.

Με λίγα λόγια… Η επιστροφή του Ζερεμί στη γενέτειρά του για την κηδεία του πρώην αφεντικού του εξελίσσεται σταδιακά σε μια δίνη αιματηρών μυστηρίων και απρόσμενων σεξουαλικών εξελίξεων. Παλιές γνωριμίες, μισοξεχασμένες έχθρες και μυστικά της μικρής επαρχιακής κοινότητας έρχονται ξανά στην επιφάνεια. Καθώς ο Ζερεμί εμπλέκεται σε μια αλυσίδα ανεξήγητων γεγονότων, γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να διακρίνει ποιοι τον στηρίζουν και ποιοι τον οδηγούν σε παγίδα.

Keeper

Οι τοξικές σχέσεις σε πρώτο πλάνο

«Keeper» Ταινία τρόμου, αμερικάνικης και καναδικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία του Osgood Perkins, με τους Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kjlen Friesen, Christine Park, Kurt Turton, Tess Degenstein κα.

Με λίγα λόγια… Ο Μάλκομ και η Λιζ δραπετεύουν από την καθημερινότητα σε μία απομακρυσμένη καλύβα για να γιορτάσουν απομονωμένα και ρομαντικά την επέτειο του γάμου τους. Μόνο που μία σκοτεινή παρουσία στοιχειώνει το χώρο και το ζευγάρι ξυπνά στο χειρότερο εφιάλτη του. Παράλληλα, ο γάμος τους δείχνει τα πρώτα ρήγματα, καθώς η απομόνωση αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες, παλιές ενοχές και καταπιεσμένες συγκρούσεις. Η απειλή που καραδοκεί συνδέεται βαθύτερα με τις σκιές της σχέσης τους, μετατρέποντας τη δοκιμασία σε αγώνα επιβίωσης, τόσο απέναντι στο υπερφυσικό όσο και απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό.

Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα

Αιματοβαμμένος Άι Βασίλης

Ριμέικ της ταινίας του 1984 «Άγια Νύχτα, Νύχτα Θανάτου», σε σκηνοθεσία Mike Nelson, που ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση από το αρχικό φιλμ, διατηρώντας ωστόσο τη θεματική του εορταστικού τρόμου. Η ιστορία παρακολουθεί έναν άντρα που, έχοντας γίνει μάρτυρας στη παιδική του ηλικία της δολοφονίας των γονιών και του παππού του από έναν μεταμφιεσμένο Άι Βασίλη, επιστρέφει ως ενήλικας αποφασισμένος να τιμωρήσει. Φορώντας ο ίδιος την εμβληματική κόκκινη στολή, εξαπολύει μια σειρά από επιθέσεις, ανατρέποντας το γνώριμο γιορτινό κλίμα και τα σύμβολά του. Στο καστ συμμετέχουν οι Rohan Campbell, Ruby Modine, Mike Acheson, David Brown κ.ά.

Το Δέντρο που Πληγώναμε

Χαμένη αθωότητα

Η ταινία του Δήμου Αβδελιώδη έρχεται, 40 χρόνια μετά την πρεμιέρα της, σε μία επετειακή επανέκδοση. Ο δημιουργός από τη Χίο μάς μεταφέρει στην πατρίδα του και στη δεκαετία του ’60, θυμίζοντας τη μαγεία της χαμένης αθωότητας, αλλά και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής επαρχίας, τότε που μαστιζόταν από τη φτώχεια και την παρουσία του χωροφύλακα. Η ιστορία δύο φίλων αγοριών, οι καλοκαιρινές τους περιπέτειες, η ανεμελιά, τα πρώτα σκιρτήματα, το «αμάρτημα» ενός τσιγάρου, τα παιχνίδια μακριά από τα βλέμματα των μεγάλων και η κυριαρχία της φύσης αποτυπώνονται από τον διευθυντή φωτογραφίας Φίλιππο Κοτσάφτη. Η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου συνδέεται με το άρωμα των μαστιχόδεντρων, την αρμύρα και το άνυδρο χώμα του νησιού.

Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων

Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς

«The King of Kings» Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων στο πνεύμα των ημερών, αμερικάνικης και νοτιοκορεάτικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία του Seong-ho Yang.

Ψηφιακό animation πάνω στην «πιο μεγάλη ιστορία του κόσμου», μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τις φωνές των Γεράσιμου Γεννατά, Βαγγέλη Μάγειρου, Χρήστου Λαγκούση, Ιωάννας Αβδελοπούλου, Μαρίας Γκιώνη, Ναταλίας Αθανασιάδη, Θανάση Χαλκιά κά.

