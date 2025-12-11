Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από σήμερα, 11 Δεκεμβρίου για τα εμπορικά καταστημάτων στην Αθήνα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο ωράριο, το οποίο παραμένει ενδεικτικό, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τι ισχύει για τα καταστήματα

Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει ο νόμος προβλέπει: Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00 και Κυριακές: 11:00–20:00. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Φωτο: pixabay.com