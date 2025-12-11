Ελένη Φουρέιρα: Η αποκάλυψη για τα ναρκωτικά και την αποκόλληση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Anestea The Podcast βρέθηκε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία παραχώρησε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη μιλώντας για όλους και για όλα.

Μεταξύ άλλων, η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τα ναρκωτικά, για τις προσπάθειες που έκανε για να γίνει μαμά, το ενδεχόμενο να έκανε παιδί με παρένθετη μητέρα, αλλά και το σοβαρό πρόβλημα που την κράτησε στο κρεβάτι για τρεις μήνες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Για τις εξωσωματικές και το ενδεχόμενο να έκανε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, η Ελένη Φουρέιρα εξομολογήθηκε: «Πέρασα αρκετά δύσκολα αυτά τα δύο χρόνια (που έκανε εξωσωματικές) και δεν μπορούσα να καταλάβω τον λόγο, γιατί δεν συνέβαινε, ενώ είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ και εγώ και ο Αλμπέρτο. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μετά από δύο μέρες που έκανα την πρώτη εξωσωματική έπρεπε να τραγουδήσω στο MadWalk και δεν είχα χορέψει πάρα πολύ, νομίζοντας πως ίσως είμαι έγκυος. Στεναχωριόμουν πάρα πολύ, ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Άλλαξα όμως γιατρό και βρήκε κατευθείαν τον λόγο που δεν έμενα έγκυος. Πρέπει να ψαχνόμαστε λίγο, εγώ έκανα μια μαγνητική και μου είπε “πρέπει να μπεις για μια επέμβαση και μετά από έξι μήνες θα πιάσεις παιδί”.

Η περίοδος που έκανα τις εξωσωματικές δεν επηρέασε τη σχέση μου με τον Αλμπέρτο, ήταν δίπλα μου. Πιο πολύ σκεφτόμουν γιατί συνέβαινε αυτό, γιατί δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Εγώ όμως θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη μητέρα, είχα φτάσει πολύ κοντά σε αυτό. Δεν θεωρώ κανέναν τρόπο ταμπού για να αποκτήσεις παιδί. Σκεφτόμουν την παρένθετη μητέρα 100%. Αλλά σκεφτόμουν γιατί να μη μπορώ να κάνω, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντοπίστηκε ένα θέμα που είχα και έκανα αυτή την επέμβαση, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Ακριβώς σε έξι μήνες έπιασα τον Ερμή. Στο δεύτερο τεστ που έκανα έμαθα πως είμαι έγκυος».

Η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε έπειτα τον τρόπο που ανακοίνωσε στην οικογένειά της ότι είναι έγκυος. «Όταν έμαθα ότι έμεινα έγκυος, ήταν από τις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Στην αρχή δεν το είπα σε κανέναν, το ξέραμε μόνο εγώ και ο Αλμπέρτο. Περάσανε δύο εβδομάδες και ήταν τα γενέθλια της μαμάς μου, της πήρα ένα κολιέ και όλη η οικογένειά μου είχε έρθει στο σπίτι. Της έβαλα μέσα στο κουτί το τεστ. Της είπα “μαμά, χρόνια πολλά, σου έχω ένα ιδιαίτερο δώρο από εμένα και τον Αλμπέρτο”. Το άνοιξε και δεν το κατάλαβε στην αρχή. Τσιρίζαν όλοι μετά, η μαμά μου έκλαιγε, ήταν η πιο αστεία στιγμή, καταχαρήκαμε όλοι».

Την ίδια στιγμή, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά και για την αποκόλληση που έπαθε στους 2,5 μήνες της εγκυμοσύνης: «Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση στους 2,5 μήνες και έμεινα 3 μήνες στο κρεβάτι. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, δεν θέλω να το θυμάμαι όλο αυτό. Είπα ότι τώρα με δοκιμάζει ο Θεός. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορεί να χάσω το παιδί. Έπαθα σοκ. Αυτό συνέβη ενώ ήμουν έξω για φαγητό, οδηγούσα και ήμουν μόνη μου με αίματα παντού. Ο Αλμπέρτο δεν είχε γυρίσει ακόμη από τη Σαουδική Αραβία. Είχα πάθει αμόκ. Πήγα στον γιατρό και μου είπε “έτσι μωρέ τα χάνουμε τα παιδιά;”. Με έκανε να γελάσω. Ήμουν οκ, αλλά μου είπε πως πρέπει να κάτσω στο κρεβάτι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν έκατσα στο κρεβάτι. Ακύρωσα όλες τις συναυλίες μου, δεν ήθελα να χάσω το παιδί. Ήταν τόσο βάρβαρο ψυχολογικά να γράφουν sites πως είμαι έγκυος και εγώ να είμαι στο κρεβάτι και να μη ξέρω αν θα έχω το παιδί αύριο».

Όσον αφορά τα ναρκωτικά, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε: «Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου ναρκωτικά. Δεν ξέρω πως είναι, ποτέ! Κι όλο αυτό γιατί φοβάμαι και πάντα φοβόμουν να μην ξεφύγω και έλεγα μέσα μου ότι δεν μου χαρίστηκε αυτό. Δεν θα δοκιμάσω γιατί αν μου αρέσει μπορεί να ξανά κάνω».

