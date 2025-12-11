Παρά Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion

Το πολυαναμενόμενο reunion της εμβληματικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Στο Παρά Πέντε», είναι πλέον γεγονός. Το MEGA ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα μοναδικό επετειακό επεισόδιο, δίνοντας ξανά ζωή στους ήρωες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα το 2005 και ολοκληρώθηκε σε δύο σεζόν, παραμένει μέχρι σήμερα διαχρονική, με ατάκες που εξακολουθούν να γίνονται viral και να χρησιμοποιούνται καθημερινά. Τώρα, σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, επιστρέφει μέσα από ένα νοσταλγικό αφιέρωμα με συνεντεύξεις πολλών ηθοποιών και συντελεστών, προσφέροντας μια ματιά πίσω από την κάμερα αλλά και μπροστά από αυτή.

Το βράδυ της Τετάρτης (10/12/2025) κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser, στο οποίο οι αγαπημένοι πέντε πρωταγωνιστές εμφανίζονται να μπαίνουν μαζί στο στούντιο, μια εικόνα που ξεσήκωσε το τηλεοπτικό κοινό.

Στο reunion θα βρεθούν όχι μόνο οι κεντρικοί ήρωες, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος, αλλά και πλήθος ηθοποιών που συνέβαλαν στη μαγεία της σειράς που απέδειξε πως, έστω και μέσα από το χιούμορ, το καλό μπορεί να επικρατήσει. Ο Γιώργος Καπουτζίδης συνεργάστηκε αυτή τη φορά με το ίδιο το κοινό για να δημιουργήσει το 50ό επεισόδιο. Οι φρέσκες σκηνές θα δείξουν τι έχει συμβεί στους πέντε ήρωες μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια, δίνοντας απαντήσεις ακόμη και σε ερωτήματα που είχαν μείνει μετέωρα από την αρχική ιστορία.

Το reunion αναμένεται να κλείσει ανοιχτές «πληγές» του σεναρίου, να φωτίσει αινιγματικές στιγμές του παρελθόντος και να χαρίσει στους τηλεθεατές μια δυνατή δόση νοσταλγίας.

