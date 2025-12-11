MadWalk 2025 Mega
GNTM: Η αποχώρηση που «λύγισε» την Ηλιάνα και ο παίκτης που έλαβε πρόταση-έκπληξη

GNTM
Ένα επεισόδιο γεμάτο συναισθήματα και ένα αντίο που δεν περίμενε κανείς
Το χθεσινό 10/12 επεισόδιο του GNTM ήταν γεμάτο έντονες στιγμές, με τα εννέα μοντέλα να βιώνουν συγκίνηση, εκπλήξεις και μια αποχώρηση που άφησε πολλούς με δάκρυα στα μάτια. Μία διαγωνιζόμενη αποχαιρέτησε το σπίτι του ριάλιτι, ενώ ένας από τους συμπαίκτες της δέχτηκε μια αναπάντεχη επαγγελματική πρόταση που πάγωσε για λίγα δευτερόλεπτα όλη την ομάδα. Ποια ήταν η παίκτρια που έφυγε και τι ήταν αυτό που έκανε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να λυγίσει;

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή… 

GNTM
Η ημέρα ξεκίνησε με ένα απαιτητικό challenge, όπου τα μοντέλα κλήθηκαν να μεταμορφωθούν σε «κινούμενα γλυπτά». Με μπαλόνια να σχηματίζουν πρωτότυπες φόρμες πάνω στο σώμα τους, έπρεπε να ελέγξουν απόλυτα στάση, κίνηση και έκφραση για μια φωτογράφιση υψηλής αισθητικής. Η Ξένια κατάφερε να εντυπωσιάσει περισσότερο από όλους, κερδίζοντας τα εύσημα των κριτών αλλά και 300 ευρώ.

Η μέρα συνεχίστηκε με τη βασική φωτογράφιση, όπου ζητούμενο ήταν χαμόγελο, ζωντάνια και αυθεντική χαρά. Στο πλατό βρέθηκε και η Άννα Πρέλεβιτς, ως ambassador του προϊόντος που πρωταγωνιστούσε, δίνοντας καθοδήγηση και μικρά μυστικά στα παιδιά. Ο μεγάλος νικητής της δεύτερης δοκιμασίας ήταν ο Ανέστης, ο οποίος όχι μόνο εξασφάλισε τη δουλειά, τα 600 ευρώ και τη διαμονή στη σουίτα, αλλά άκουσε και μια πρόταση-βόμβα. Ο Έντι Γαβριηλίδης, εντυπωσιασμένος από τη φωτογραφία του και βλέποντας ότι φορούσε δικό του κομμάτι, τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην επόμενη καμπάνια του House of Jaffa. Η αντίδραση του Ανέστη ήταν καθαρή απορία και συγκίνηση, καθώς δυσκολεύτηκε να συνειδητοποιήσει τι συνέβη.

Από την άλλη, οι δύο παίκτριες που βρέθηκαν στο bottom two ήταν η Μιχαέλα και η Άννα. Τελικά, η Άννα ήταν εκείνη που αποχαιρέτησε το GNTM, με την ίδια να συγκινείται βαθιά και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Έχεις όλα τα στοιχεία ενός μοντέλου. Είσαι υπέροχη. Όλα πάνω σου είναι σωστά και θα πας πολύ μακριά», της είπε η Ηλιάνα με τρεμάμενη φωνή, δείχνοντας τη μεγάλη αδυναμία που της είχε. Η Άννα, εμφανώς φορτισμένη, παραδέχτηκε πως ένιωθε ένα μείγμα συναισθημάτων: «Δεν θέλω να το πω αδικία, αλλά νιώθω πολλά μαζί. Στεναχώρια, ένταση, απογοήτευση… αλλά και χαρά που έφτασα μέχρι εδώ. Δεν ήταν καθόλου εύκολο».

GNTM GNTM 6 Star tv
