MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 11.12.2025

Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour θα συμπροεδρεύσουν στο Met Gala 2026

Η Beyoncé επιστρέφει μετά από μια δεκαετία, ενώ Nicole Kidman και Venus Williams ενισχύουν τη λάμψη της διοργάνωσης, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο ισχυρά προεδρικά σχήματα στην ιστορία του Met Gala
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο λαμπερή από ποτέ. Το Met Gala 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, έρχεται να τιμήσει την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute με τίτλο «Costume Art», φέρνοντας στο επίκεντρο μερικά από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα της σύγχρονης κουλτούρας.

Στο ρόλο των συμπροέδρων βρίσκουμε ένα αδιανόητο power quartet: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και φυσικά την αδιαμφισβήτητη ιέρεια της μόδας, Anna Wintour. Η ανακοίνωση ήδη έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στο χώρο της μόδας, με τη συμμετοχή της Beyoncé να σηματοδοτεί την επιστροφή της στο κόκκινο χαλί του Met μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία της εμφάνιση, το 2016, με Givenchy Haute Couture στο «Manus x Machina», παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς.

https://www.instagram.com/beyonce/

Διάβασε επίσης: Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

Η Nicole Kidman, με το αψεγάδιαστο red-carpet ιστορικό της, επανέρχεται μετά την εντυπωσιακή sculptural δημιουργία Balenciaga στο περσινό Met Gala «Superfine». Η Venus Williams, από την άλλη, συνεχίζει την αναπάντεχη αλλά ακαταμάχητη παρουσία της στη μόδα, έχοντας κλέψει την παράσταση το 2025 με την αθλητική–αριστοκρατική εμφάνιση που σχεδίασε ειδικά για εκείνη η Lacoste.

nicole_kidman
https://www.instagram.com/cessia_ent/

Η λίστα των προσωπικοτήτων που θα συμμετέχουν στο Host Committee είναι εξίσου εντυπωσιακή. Οι Anthony Vaccarello και Zoë Kravitz θα ηγηθούν, πλαισιωμένοι από μια εκλεκτική ομάδα δημιουργών και καλλιτεχνών, όπως οι Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor και πολλοί ακόμη. Μια σύνθεση που συνδυάζει διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές, age groups και αισθητικές, υποσχόμενη ένα Met Gala όσο πιο σύγχρονο και πολυφωνικό γίνεται.

venus_williams
https://www.instagram.com/venuswilliams/

«Costume Art»: Το σώμα ως κεντρική σκηνή της μόδας

Επιμελημένη από τον Andrew Bolton, η νέα έκθεση θα εξερευνήσει τη βαθιά σχέση μεταξύ σώματος και ενδύματος, μια σχέση που συχνά θεωρείται δεδομένη, αλλά αποτελεί την καρδιά της μόδας ως τέχνη.

Η έκθεση θα οργανωθεί γύρω από διαφορετικές εκφάνσεις του ανθρώπινου σώματος: γυμνό, ηλικιωμένο, αθλητικό, σώμα σε κίνηση, σε εξέλιξη, σε μεταμόρφωση. Μέσα από ιστορικά κομμάτια και σύγχρονες δημιουργίες από τη συλλογή του Costume Institute, στόχος είναι να αναδειχθεί η υλικότητα και η σωματικότητα της μόδας, πέρα από τη «φωτογενή» της διάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, το «Costume Art» θα εγκαινιάσει τις νέες Condé M. Nast Galleries, έναν χώρο σχεδόν 12.000 τ.π., που αναμένεται να αποτελέσει το νέο κέντρο βάρους των μελλοντικών εκθέσεων μόδας του μουσείου.

Διάβασε επίσης: The Devil Wears Prada 2: Η Meryl Streep σε iconic Met Gala εμφάνιση

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Beyonce Fashion Met Gala Met Gala 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat

Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat

11.12.2025
Επόμενο
GNTM: Η αποχώρηση που «λύγισε» την Ηλιάνα και ο παίκτης που έλαβε πρόταση-έκπληξη

GNTM: Η αποχώρηση που «λύγισε» την Ηλιάνα και ο παίκτης που έλαβε πρόταση-έκπληξη

11.12.2025

Δες επίσης

Cloud Dancer: Έτσι θα μεταφέρεις την πιο viral απόχρωση της χρονιάς στα μάτια σου
Beauty

Cloud Dancer: Έτσι θα μεταφέρεις την πιο viral απόχρωση της χρονιάς στα μάτια σου

11.12.2025
Το κολάν είναι το fashion trend που θα εκθρονίσει τη mini φούστα από τα γιορτινά looks
Fashion

Το κολάν είναι το fashion trend που θα εκθρονίσει τη mini φούστα από τα γιορτινά looks

11.12.2025
DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες
Life

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

11.12.2025
Τα 4 ζώδια που θα σου κάνουν σκηνή ζήλειας ακόμα και αν… μιλάς με τον σκύλο σου
Life

Τα 4 ζώδια που θα σου κάνουν σκηνή ζήλειας ακόμα και αν… μιλάς με τον σκύλο σου

11.12.2025
Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου
Life

Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου

10.12.2025
Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»
Food

Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»

10.12.2025
Kendall Jenner: Το «grandma chic» καταφύγιό της στο βουνό είναι η τελευταία λέξη του interior design
Life

Kendall Jenner: Το «grandma chic» καταφύγιό της στο βουνό είναι η τελευταία λέξη του interior design

10.12.2025
Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό στο πιο πρωτότυπο δώρο Χριστουγέννων με 5 DIY τρόπους
Life

Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό στο πιο πρωτότυπο δώρο Χριστουγέννων με 5 DIY τρόπους

10.12.2025
5 λόγοι που αποδεικνύουν γιατί ένας Ιχθύς είναι ο καλύτερος σύντροφος που μπορείς να έχεις
Life

5 λόγοι που αποδεικνύουν γιατί ένας Ιχθύς είναι ο καλύτερος σύντροφος που μπορείς να έχεις

10.12.2025
Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου