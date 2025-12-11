Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour θα συμπροεδρεύσουν στο Met Gala 2026

Η Beyoncé επιστρέφει μετά από μια δεκαετία, ενώ Nicole Kidman και Venus Williams ενισχύουν τη λάμψη της διοργάνωσης, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο ισχυρά προεδρικά σχήματα στην ιστορία του Met Gala

Η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο λαμπερή από ποτέ. Το Met Gala 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, έρχεται να τιμήσει την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute με τίτλο «Costume Art», φέρνοντας στο επίκεντρο μερικά από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα της σύγχρονης κουλτούρας.

Στο ρόλο των συμπροέδρων βρίσκουμε ένα αδιανόητο power quartet: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και φυσικά την αδιαμφισβήτητη ιέρεια της μόδας, Anna Wintour. Η ανακοίνωση ήδη έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στο χώρο της μόδας, με τη συμμετοχή της Beyoncé να σηματοδοτεί την επιστροφή της στο κόκκινο χαλί του Met μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία της εμφάνιση, το 2016, με Givenchy Haute Couture στο «Manus x Machina», παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς.

Η Nicole Kidman, με το αψεγάδιαστο red-carpet ιστορικό της, επανέρχεται μετά την εντυπωσιακή sculptural δημιουργία Balenciaga στο περσινό Met Gala «Superfine». Η Venus Williams, από την άλλη, συνεχίζει την αναπάντεχη αλλά ακαταμάχητη παρουσία της στη μόδα, έχοντας κλέψει την παράσταση το 2025 με την αθλητική–αριστοκρατική εμφάνιση που σχεδίασε ειδικά για εκείνη η Lacoste.

Η λίστα των προσωπικοτήτων που θα συμμετέχουν στο Host Committee είναι εξίσου εντυπωσιακή. Οι Anthony Vaccarello και Zoë Kravitz θα ηγηθούν, πλαισιωμένοι από μια εκλεκτική ομάδα δημιουργών και καλλιτεχνών, όπως οι Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor και πολλοί ακόμη. Μια σύνθεση που συνδυάζει διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές, age groups και αισθητικές, υποσχόμενη ένα Met Gala όσο πιο σύγχρονο και πολυφωνικό γίνεται.

«Costume Art»: Το σώμα ως κεντρική σκηνή της μόδας

Επιμελημένη από τον Andrew Bolton, η νέα έκθεση θα εξερευνήσει τη βαθιά σχέση μεταξύ σώματος και ενδύματος, μια σχέση που συχνά θεωρείται δεδομένη, αλλά αποτελεί την καρδιά της μόδας ως τέχνη.

Η έκθεση θα οργανωθεί γύρω από διαφορετικές εκφάνσεις του ανθρώπινου σώματος: γυμνό, ηλικιωμένο, αθλητικό, σώμα σε κίνηση, σε εξέλιξη, σε μεταμόρφωση. Μέσα από ιστορικά κομμάτια και σύγχρονες δημιουργίες από τη συλλογή του Costume Institute, στόχος είναι να αναδειχθεί η υλικότητα και η σωματικότητα της μόδας, πέρα από τη «φωτογενή» της διάσταση.

Παράλληλα, το «Costume Art» θα εγκαινιάσει τις νέες Condé M. Nast Galleries, έναν χώρο σχεδόν 12.000 τ.π., που αναμένεται να αποτελέσει το νέο κέντρο βάρους των μελλοντικών εκθέσεων μόδας του μουσείου.

