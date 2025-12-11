Leonardo DiCaprio: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τέχνη»

Ο Leonardo DiCaprio μιλά για τα όρια της τεχνολογίας και τη μοναδικότητα της ανθρώπινης δημιουργίας που δεν θα αντικατασταθεί πότε από την ΑΙ

Ο Leonardo DiCaprio, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, όπου αναδείχθηκε «ηθοποιός της χρονιάς», τοποθετήθηκε απέναντι στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις εντυπωσιακές τεχνικές δυνατότητες της τεχνολογίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη στερείται το βασικότερο συστατικό της πραγματικής τέχνης, την ανθρώπινη υπόσταση.

Ο Leonardo DiCaprio αναγνώρισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για να βοηθήσει νεότερους δημιουργούς, να υλοποιήσουν ιδέες που παλαιότερα θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, υπήρξε κατηγορηματικός στο ότι η καλλιτεχνική δημιουργία και η αυθεντικότητα παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί τέχνη, προέρχεται από τον άνθρωπο».

Για να ενισχύσει τη θέση του, ο Leonardo DiCaprio αναφέρθηκε στα δημοφιλή mashups που κυκλοφορούν διαδικτυακά. Παρότι συχνά εντυπωσιακά και τεχνικά άρτια, ο ηθοποιός τα χαρακτήρισε εφήμερα και κενά ουσίας. «Τα ακούς και σκέφτεσαι ότι είναι λαμπρά, αλλά ύστερα από λίγα λεπτά χάνονται μέσα στον διαδικτυακό θόρυβο. Δεν έχουν στήριγμα, δεν έχουν ψυχή. Όσο ευρηματικά κι αν είναι, διαλύονται χωρίς να αφήσουν αποτύπωμα» είπε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις του Leonardo DiCaprio προστίθενται στη συζήτηση που κλιμακώνεται στο Χόλιγουντ γύρω από τα όρια και τους κινδύνους της ΤΝ. Ο Guillermo del Toro είχε δηλώσει πρόσφατα στα Βραβεία Gotham ότι «θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη στις ταινίες του», επισημαίνοντας ότι η δημιουργία είναι πράξη βαθιά ανθρώπινη. Αντίστοιχα, ο James Cameron αποκάλυψε ότι απαγόρευσε ρητά τη χρήση generative AI στα γυρίσματα των επόμενων ταινιών του «Avatar», τονίζοντας πως «η δουλειά των ηθοποιών πρέπει να τιμάται, όχι να αντικαθίσταται».

Η συζήτηση για τη θέση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τέχνη παραμένει έντονη, καθώς η τεχνολογία εισχωρεί όλο και βαθύτερα σε δημιουργικούς τομείς. Οι απόψεις δημιουργών όπως ο Leonardo DiCaprio φωτίζουν τον πυρήνα του προβληματισμού της εποχής μας. Μπορεί μια τεχνητή μορφή δημιουργίας να φτάσει την αυθεντικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας ή θα παραμένει πάντα μια εντυπωσιακή αλλά κενή αντανάκλαση της πραγματικής τέχνης. Για τον Leonardo DiCaprio η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Χωρίς ανθρώπινη πρόθεση, ευαλωτότητα και συναίσθημα, τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει.

