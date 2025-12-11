MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 11.12.2025

Leonardo DiCaprio: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τέχνη»

Leonardo DiCaprio
Ο Leonardo DiCaprio μιλά για τα όρια της τεχνολογίας και τη μοναδικότητα της ανθρώπινης δημιουργίας που δεν θα αντικατασταθεί πότε από την ΑΙ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Leonardo DiCaprio, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, όπου αναδείχθηκε «ηθοποιός της χρονιάς», τοποθετήθηκε απέναντι στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις εντυπωσιακές τεχνικές δυνατότητες της τεχνολογίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη στερείται το βασικότερο συστατικό της πραγματικής τέχνης, την ανθρώπινη υπόσταση.

Ο Leonardo DiCaprio αναγνώρισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για να βοηθήσει νεότερους δημιουργούς, να υλοποιήσουν ιδέες που παλαιότερα θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, υπήρξε κατηγορηματικός στο ότι η καλλιτεχνική δημιουργία και η αυθεντικότητα παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί τέχνη, προέρχεται από τον άνθρωπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

Για να ενισχύσει τη θέση του, ο Leonardo DiCaprio αναφέρθηκε στα δημοφιλή mashups που κυκλοφορούν διαδικτυακά. Παρότι συχνά εντυπωσιακά και τεχνικά άρτια, ο ηθοποιός τα χαρακτήρισε εφήμερα και κενά ουσίας. «Τα ακούς και σκέφτεσαι ότι είναι λαμπρά, αλλά ύστερα από λίγα λεπτά χάνονται μέσα στον διαδικτυακό θόρυβο. Δεν έχουν στήριγμα, δεν έχουν ψυχή. Όσο ευρηματικά κι αν είναι, διαλύονται χωρίς να αφήσουν αποτύπωμα» είπε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις του Leonardo DiCaprio προστίθενται στη συζήτηση που κλιμακώνεται στο Χόλιγουντ γύρω από τα όρια και τους κινδύνους της ΤΝ. Ο Guillermo del Toro είχε δηλώσει πρόσφατα στα Βραβεία Gotham ότι «θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη στις ταινίες του», επισημαίνοντας ότι η δημιουργία είναι πράξη βαθιά ανθρώπινη. Αντίστοιχα, ο James Cameron αποκάλυψε ότι απαγόρευσε ρητά τη χρήση generative AI στα γυρίσματα των επόμενων ταινιών του «Avatar», τονίζοντας πως «η δουλειά των ηθοποιών πρέπει να τιμάται, όχι να αντικαθίσταται».

Η συζήτηση για τη θέση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τέχνη παραμένει έντονη, καθώς η τεχνολογία εισχωρεί όλο και βαθύτερα σε δημιουργικούς τομείς. Οι απόψεις δημιουργών όπως ο Leonardo DiCaprio φωτίζουν τον πυρήνα του προβληματισμού της εποχής μας. Μπορεί μια τεχνητή μορφή δημιουργίας να φτάσει την αυθεντικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας ή θα παραμένει πάντα μια εντυπωσιακή αλλά κενή αντανάκλαση της πραγματικής τέχνης. Για τον Leonardo DiCaprio η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Χωρίς ανθρώπινη πρόθεση, ευαλωτότητα και συναίσθημα, τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: 9 υποψηφιότητες για το One Battle After Another

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Leonardo DiCaprio ΑΕΙ Τεχνητή Νοημοσύνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

11.12.2025
Επόμενο
Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat

Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat

11.12.2025

Δες επίσης

Stranger Things: Από cult φαινόμενο σε χρυσωρυχείο δισεκατομμυρίων
Cinema

Stranger Things: Από cult φαινόμενο σε χρυσωρυχείο δισεκατομμυρίων

11.12.2025
Η Κίνα λατρεύει το Zootopia 2 και εγκαινιάζει προβολές για κατοικίδια
Cinema

Η Κίνα λατρεύει το Zootopia 2 και εγκαινιάζει προβολές για κατοικίδια

10.12.2025
O Daniel Day-Lewis υπερασπίζεται τον Paul Dano μετά την επίθεση του Tarantino
Cinema

O Daniel Day-Lewis υπερασπίζεται τον Paul Dano μετά την επίθεση του Tarantino

10.12.2025
Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια
Cinema

Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια

10.12.2025
Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ
Cinema

Ο Tommy Shelby επιστρέφει πιο σκοτεινός και πιο άγριος από ποτέ

10.12.2025
Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και η Ζωούπολη 2 γέμισαν τα σινεμά
Cinema

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και η Ζωούπολη 2 γέμισαν τα σινεμά

09.12.2025
Star Wars: 50 χρόνια μετά η θρυλική ταινία επιστρέφει στα σινεμά
Cinema

Star Wars: 50 χρόνια μετά η θρυλική ταινία επιστρέφει στα σινεμά

09.12.2025
Χρυσές Σφαίρες 2026: Ιστορική πρωτιά για τη Cynthia Erivo
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ιστορική πρωτιά για τη Cynthia Erivo

09.12.2025
Από το bullying στη διεθνή επιτυχία: Η μάχη του Dustin από το «Stranger Things» με μια σπάνια πάθηση
Cinema

Από το bullying στη διεθνή επιτυχία: Η μάχη του Dustin από το «Stranger Things» με μια σπάνια πάθηση

09.12.2025
Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου