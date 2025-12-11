MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 11.12.2025

Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

Η βραβευμένη ως Hitmaker της Χρονιάς από το Variety, Sabrina Carpenter εξηγεί γιατί το κυνήγι της επιτυχίας οδηγεί συχνά σε «κακά τραγούδια»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sabrina Carpenter, μία από τις πιο δημοφιλείς νέες φωνές της αμερικανικής ποπ, τιμήθηκε με το βραβείο Hitmaker της Χρονιάς 2025 από το περιοδικό Variety. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες και η 26χρονη καλλιτέχνις, η οποία έχει γνωρίσει εκρηκτική άνοδο τα τελευταία χρόνια, μοιράστηκε με το κοινό τη δική της, ιδιαίτερα αντισυμβατική, φιλοσοφία γύρω από το τραγούδι και τη δημιουργία μουσικής. Η Sabrina Carpenter υπενθύμισε ότι άρχισε να γράφει μουσική σε ηλικία μόλις 10 ετών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όταν άρχισα να γράφω τραγούδια ήμουν 10 χρονών. Και στα 10 δεν σκέφτεσαι πραγματικά πώς θα φαίνονται στο κοινό και πώς θα τα αποδεχθεί ο κόσμος. Απλώς λες αυτό ακούγεται ωραίο, μου αρέσει, είμαι φοβερή. Επειδή είμαι 10 χρονών».

Στη συνέχεια εξήγησε τη βασική της αρχή. «Ο καλύτερος τρόπος να γράψεις ένα κακό τραγούδι είναι να προσπαθήσεις να γράψεις μια επιτυχία. Γράψτε το αντίθετο από αυτό που θεωρείτε επιτυχία. Γράψτε αυτό που σου μιλάει, κάτι που μόνο εσύ μπορείς να γράψεις. Δημιουργήστε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις. Πρόσθεσε αλλόκοτους συγχορδιακούς συνδυασμούς και αλλαγές τόνου, και αποκάλεσε τους άνδρες ηλίθιους όσο πιο συχνά μπορείς».

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Διάβασε επίσης: Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα

Το ύφος της Sabrina Carpenter χαρακτηρίζεται από έντονο αυτοσαρκασμό, ανεπιτήδευτη θηλυκότητα και προκλητικό χιούμορ. Η 26χρονη τραγουδίστρια ενίσχυσε αυτή την περσόνα με το άλμπουμ «Man’s Best Friend», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2025 και προκάλεσε μεγάλη συζήτηση λόγω του αμφιλεγόμενου εξωφύλλού του. Σε αυτό, η ίδια εμφανίζεται στα τέσσερα, ενώ ένας άνδρας της τραβά τα μαλλιά, εικόνα που πολλοί θεώρησαν προσβλητική για το γυναικείο, ερμηνεύοντάς την ως μήνυμα γυναικείας υποταγής.

Η Sabrina Carpenter όμως φλερτάρει συχνά με τα όρια της πρόκλησης και το χιούμορ των στίχων της. Στο τραγούδι «Nonsense» αλλάζει τους στίχους σε κάθε συναυλία, μετατρέποντάς τους σε αστείες φράσεις, συχνά σεξουαλικού περιεχομένου που αμέσως γίνονται viral στα κοινωνικά δίκτυα.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η επιτυχία της Sabrina Carpenter αποτυπώνεται και στον θεσμικό χώρο των βραβείων. Είναι υποψήφια για 6 Grammy Awards 2026, μεταξύ άλλων για Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Man’s Best Friend», για Εγγραφή της Χρονιάς και για Τραγούδι της Χρονιάς με το «Manchild». Διεκδικεί επίσης το βραβείο Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ, Καλύτερης Ποπ Σόλο Ερμηνείας και Καλύτερου Μουσικού Βιντεοκλίπ.

Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη δημιουργική της ματιά, η Sabrina Carpenter δείχνει ότι επιλέγει όχι τον δρόμο της εύκολης συνταγής επιτυχίας, αλλά εκείνον της προσωπικής έκφρασης. Όπως η ίδια συμπύκνωσε, «η επιτυχία γεννιέται όταν γράφεις αυτό που μόνο εσύ μπορείς να γράψεις».

Διάβασε επίσης: Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Sabrina Carpenter
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cloud Dancer: Έτσι θα μεταφέρεις την πιο viral απόχρωση της χρονιάς στα μάτια σου

Cloud Dancer: Έτσι θα μεταφέρεις την πιο viral απόχρωση της χρονιάς στα μάτια σου

11.12.2025
Επόμενο
Leonardo DiCaprio: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τέχνη»

Leonardo DiCaprio: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τέχνη»

11.12.2025

Δες επίσης

Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat
Μουσικά Νέα

Ποιο είναι το meme που σου ταιριάζει σύμφωνα με το τραγούδι που έχεις στο repeat

11.12.2025
Η Shakira μιλά για το διαχρονικό μήνυμα της ταινίας Zootopia 2
Μουσικά Νέα

Η Shakira μιλά για το διαχρονικό μήνυμα της ταινίας Zootopia 2

11.12.2025
Η Κατερίνα Λιόλιου στο πλευρό των αγροτών – Το viral video που τραγουδά ακαπέλα σε μπλόκο
Μουσικά Νέα

Η Κατερίνα Λιόλιου στο πλευρό των αγροτών – Το viral video που τραγουδά ακαπέλα σε μπλόκο

10.12.2025
Ο άνδρας που επιτέθηκε στην Ariana Grande απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga
Μουσικά Νέα

Ο άνδρας που επιτέθηκε στην Ariana Grande απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga

10.12.2025
Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου – Αυτό είναι το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί
Μουσικά Νέα

Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου – Αυτό είναι το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

10.12.2025
Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s
Reviews

Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s

10.12.2025
Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100

10.12.2025
Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok
Μουσικά Νέα

Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok

10.12.2025
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025

09.12.2025
Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου