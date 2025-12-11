Η Sabrina Carpenter δίνει τη «συνταγή» για αποτυχημένα τραγούδια

Η βραβευμένη ως Hitmaker της Χρονιάς από το Variety, Sabrina Carpenter εξηγεί γιατί το κυνήγι της επιτυχίας οδηγεί συχνά σε «κακά τραγούδια»

Η Sabrina Carpenter, μία από τις πιο δημοφιλείς νέες φωνές της αμερικανικής ποπ, τιμήθηκε με το βραβείο Hitmaker της Χρονιάς 2025 από το περιοδικό Variety. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες και η 26χρονη καλλιτέχνις, η οποία έχει γνωρίσει εκρηκτική άνοδο τα τελευταία χρόνια, μοιράστηκε με το κοινό τη δική της, ιδιαίτερα αντισυμβατική, φιλοσοφία γύρω από το τραγούδι και τη δημιουργία μουσικής. Η Sabrina Carpenter υπενθύμισε ότι άρχισε να γράφει μουσική σε ηλικία μόλις 10 ετών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όταν άρχισα να γράφω τραγούδια ήμουν 10 χρονών. Και στα 10 δεν σκέφτεσαι πραγματικά πώς θα φαίνονται στο κοινό και πώς θα τα αποδεχθεί ο κόσμος. Απλώς λες αυτό ακούγεται ωραίο, μου αρέσει, είμαι φοβερή. Επειδή είμαι 10 χρονών».

Στη συνέχεια εξήγησε τη βασική της αρχή. «Ο καλύτερος τρόπος να γράψεις ένα κακό τραγούδι είναι να προσπαθήσεις να γράψεις μια επιτυχία. Γράψτε το αντίθετο από αυτό που θεωρείτε επιτυχία. Γράψτε αυτό που σου μιλάει, κάτι που μόνο εσύ μπορείς να γράψεις. Δημιουργήστε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις. Πρόσθεσε αλλόκοτους συγχορδιακούς συνδυασμούς και αλλαγές τόνου, και αποκάλεσε τους άνδρες ηλίθιους όσο πιο συχνά μπορείς».

Το ύφος της Sabrina Carpenter χαρακτηρίζεται από έντονο αυτοσαρκασμό, ανεπιτήδευτη θηλυκότητα και προκλητικό χιούμορ. Η 26χρονη τραγουδίστρια ενίσχυσε αυτή την περσόνα με το άλμπουμ «Man’s Best Friend», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2025 και προκάλεσε μεγάλη συζήτηση λόγω του αμφιλεγόμενου εξωφύλλού του. Σε αυτό, η ίδια εμφανίζεται στα τέσσερα, ενώ ένας άνδρας της τραβά τα μαλλιά, εικόνα που πολλοί θεώρησαν προσβλητική για το γυναικείο, ερμηνεύοντάς την ως μήνυμα γυναικείας υποταγής.

Η Sabrina Carpenter όμως φλερτάρει συχνά με τα όρια της πρόκλησης και το χιούμορ των στίχων της. Στο τραγούδι «Nonsense» αλλάζει τους στίχους σε κάθε συναυλία, μετατρέποντάς τους σε αστείες φράσεις, συχνά σεξουαλικού περιεχομένου που αμέσως γίνονται viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επιτυχία της Sabrina Carpenter αποτυπώνεται και στον θεσμικό χώρο των βραβείων. Είναι υποψήφια για 6 Grammy Awards 2026, μεταξύ άλλων για Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Man’s Best Friend», για Εγγραφή της Χρονιάς και για Τραγούδι της Χρονιάς με το «Manchild». Διεκδικεί επίσης το βραβείο Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ, Καλύτερης Ποπ Σόλο Ερμηνείας και Καλύτερου Μουσικού Βιντεοκλίπ.

Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη δημιουργική της ματιά, η Sabrina Carpenter δείχνει ότι επιλέγει όχι τον δρόμο της εύκολης συνταγής επιτυχίας, αλλά εκείνον της προσωπικής έκφρασης. Όπως η ίδια συμπύκνωσε, «η επιτυχία γεννιέται όταν γράφεις αυτό που μόνο εσύ μπορείς να γράψεις».

