MadWalk 2025 Mega
Beauty 11.12.2025

Cloud Dancer: Έτσι θα μεταφέρεις την πιο viral απόχρωση της χρονιάς στα μάτια σου

Από τα catwalks έως το καθημερινό μακιγιάζ, η λευκή σκιά γίνεται το απόλυτο beauty trick για μάτια που μαγνητίζουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Pantone ανακοίνωσε το χρώμα της χρονιάς 2026, το Cloud Dancer, ένα φυσικό λευκό που εκφράζει ηρεμία, καθαρότητα και αρμονία. Στον κόσμο της ομορφιάς, η λευκή σκιά ματιών αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, φέρνοντας φως στα βλέφαρα και μεγαλώνοντας οπτικά τα μάτια. Η τάση αυτή αντλεί έμπνευση από το μακιγιάζ της δεκαετίας του 1920, τότε που η λευκή σκιά χρησιμοποιούνταν για να τονίσει την ένταση των ματιών στις θεατρικές σκηνές και στα shows.

Η λευκή σκιά έκανε δυναμικό comeback και τη δεκαετία του ’60, με τα γραφικά, μονοχρωματικά look των mods, δημιουργώντας μεγάλα, φωτεινά και σχεδόν εξωγήινα βλέμματα, όπως εκείνα της Twiggy. Σήμερα, η τάση επιστρέφει με μια σύγχρονη εκδοχή, που συνδυάζει το vintage γκλάμουρ με τον παγωμένο, φωτεινό τόνο, ιδανική για τα φθινοπωρινά και χειμερινά look.

Pinterest

Διάβασε επίσης: 5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ

Στα catwalks, η λευκή σκιά χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει εφέ φωτός και σκιάς, χαρίζοντας μια ελαφριά και αέρινη αισθητική. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το βλέφαρο, στο κόκαλο του φρυδιού ή σε γραμμές κάτω από τις βλεφαρίδες για ένα high-impact, γραφικό αποτέλεσμα. Συνδυάζεται τέλεια με έντονα χείλη, γυαλιστερό gloss ή ακόμα και με κοσμήματα και μαργαριτάρια, για ένα νεανικό, πολυδιάστατο και απόλυτα fashion-forward αποτέλεσμα.

Pinterest

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα runway shows ή στα επαγγελματικά φωτογραφικά projects. Είναι μια πρόταση που μπορείς να υιοθετήσεις και στην καθημερινότητά σου, προσθέτοντας έναν αέρινο, φωτεινό τόνο στο βλέμμα και δημιουργώντας ένα λουκ που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και στο avant-garde.

Η λευκή σκιά ματιών επιστρέφει λοιπόν ως must-have για το 2026, έτοιμη να αναδείξει τα μάτια μας και να δώσει μια δόση θεατρικότητας και κομψότητας σε κάθε look.

Seventeen

Radiant

Mac Cosmetics

Διάβασε επίσης: Mistletoe makeup: Το πιο ρομαντικό γιορτινό beauty trend για τις γιορτινές ημέρες

beauty beauty trends ομορφιά
