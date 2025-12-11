Stranger Things: Από cult φαινόμενο σε χρυσωρυχείο δισεκατομμυρίων

Το Stranger Things είναι ήδη μεγάλη επιτυχία για το Netflix, αλλά μπορεί να φτάσει να φέρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για πολλούς στην τηλεοπτική και ψυχαγωγική βιομηχανία, καθώς η πέμπτη και τελευταία σεζόν της αγαπημένης σειράς έχει μόλις ξεκινήσει.

Η νέα σεζόν κυκλοφορεί σε τρία μέρη, συνδεδεμένα με μεγάλες γιορτές: τα πρώτα τέσσερα επεισόδια προβλήθηκαν πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, τρία ακόμη θα βγουν τα Χριστούγεννα και το τελευταίο θα κυκλοφορήσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αυτή η στρατηγική φαίνεται πως στοχεύει στη μέγιστη τηλεθέαση.

Το περιοδικό Time αφιέρωσε το εξώφυλλό του στο φινάλε, ενώ το Stranger Things, που έκανε πρεμιέρα το 2016, έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Από τη σειρά ξεκίνησαν βιβλία, pop-up καταστήματα και ακόμα και θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, ενώ το 2026 αναμένεται και σειρά κινουμένων σχεδίων. Σύμφωνα με την Parrot Analytics, η σειρά έχει φέρει στο Netflix τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μόνο από το 2020. «Το Stranger Things είναι λιγότερο μια τηλεοπτική σειρά και περισσότερο ένας ολόκληρος κόσμος των ΜΜΕ», λέει ο Ντάνι Καλογκέρα, πρώην στέλεχος του Showtime.

Η τεράστια απήχηση φάνηκε όταν τα πρώτα επεισόδια της 5ης σεζόν δημιούργησαν προβλήματα μετάδοσης στο Netflix λόγω της μεγάλης αύξησης των θεατών. Το κόστος παραγωγής είναι περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, φτάνοντας συνολικά πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη σειρά από τις πιο ακριβές στην τηλεόραση. Ειδικοί όπως η Σάνι Μπόνελ τονίζουν ότι το Stranger Things είναι ένα από τα λίγα franchise που μπορούν να επηρεάσουν τον πολιτισμό σε μεγάλη κλίμακα. Το Netflix ενδέχεται να δει αύξηση συνδρομητών και έσοδα έως και 200 εκατομμύρια δολάρια μόνο από την πέμπτη σεζόν.

Οι δημιουργοί της σειράς, οι αδελφοί Ντάφερ, έχουν ήδη συμβόλαιο με την Paramount για νέα projects, αλλά συνεχίζουν να συνεργάζονται με το Netflix και έχουν στα σκαριά δύο νέες σειρές. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και spin-offs, όπως συνέβη με το Star Wars, που ξεκίνησε με μια ταινία και εξελίχθηκε σε ολόκληρο franchise με σειρές και ταινίες.

Με τη στρατηγική αυτή, το Stranger Things θα μπορούσε να γίνει ένα franchise δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Τεντ Σαράντος, συν-CEO του Netflix, δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε μία σειρά για τη συνολική ανάπτυξη της πλατφόρμας.

