Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών για τον τρόπο που πρέπει να δει το κοινό τα τελευταία επεισόδια

Μάθετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί ο Matt Duffer για να δείτε τη σειρά με τα καλύτερα γραφικά

Ο Matt Duffer μοιράστηκε μέσω Instagram ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο έδωσε οδηγίες για τις ιδανικές ρυθμίσεις τηλεόρασης προκειμένου να απολαύσει το κοινό τη σειρά «Stranger Things» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με τίτλο «Μια μικρή υπενθύμιση πριν ξεκινήσετε», ο Matt Duffer τόνισε ότι θέλει απλώς οι τηλεοράσεις των θεατών να είναι σωστά ρυθμισμένες για τη μέγιστη εμπειρία θέασης. Στη συνέχεια, παρουσίασε τις δικές του ρυθμίσεις, εξηγώντας ότι οι τηλεοράσεις διαφέρουν και ότι κάποια χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα χρώματα και την εικόνα.

Διάβασε επίσης: Από το bullying στη διεθνή επιτυχία: Η μάχη του Dustin από το «Stranger Things» με μια σπάνια πάθηση

Ο δημιουργός προειδοποίησε ειδικά να αποφευχθεί η χρήση της λειτουργίας «ζωντανής εικόνας», καθώς αλλοιώνει τα χρώματα. Όπως αποκάλυψε, η προσωπική του επιλογή είναι το Dolby Vision Movie, που απενεργοποιεί μερικές από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της τηλεόρασης, χωρίς όμως να περιορίζει εντελώς την ποιότητα.

Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις απόψεις τους: αρκετοί συμφώνησαν με τις συμβουλές του, ενώ κάποιοι εξέφρασαν ευγνωμοσύνη για τις οδηγίες. Ένας χρήστης έγραψε: «Ευχαριστώ! Κατάλαβα γιατί τα γραφικά φέτος ήταν τόσο εντυπωσιακά!».

Με την πρεμιέρα της 5ης σεζόν στις 26 Νοεμβρίου, οι fans είτε ξαναβλέπουν τις προηγούμενες σεζόν είτε ανακαλύπτουν τη σειρά για πρώτη φορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν έχουν μπει στο Top 10 του Netflix, καθιστώντας το Stranger Things την πρώτη σειρά της πλατφόρμας που καταφέρνει να έχει τέσσερις σεζόν ταυτόχρονα στα charts.

Διάβασε επίσης: Έφηβοι, τέρατα και ’80s vibes: 5 ταινίες για να δεις αν λατρεύεις το Stranger Things

Δες κι αυτό…