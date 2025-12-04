MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 04.12.2025

Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της

Μαρίνα Σάττι
Η τραγουδίστρια πέρασε μια δύσκολη περίοδο αλλά πλέον η υγεία της βελτιώνεται
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρίνα Σάττι πέρασε μια έντονη και δύσκολη περίοδο με την υγεία τις τελευταίες ημέρες, όπως αποκάλυψε η ίδια στους διαδικτυακούς της ακολούθους την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη νοσηλεία της, δείχνοντας την πραγματικότητα πίσω από τα φώτα της σκηνής.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Μαρίνα Σάττι εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κλίνη με ορό στο χέρι και εμφανώς εξαντλημένη. Άλλες εικόνες δείχνουν τη στιγμή που βρίσκεται σε χώρο ιατρικού προσωπικού, φανερά καλύτερα και πιο ανακουφισμένη.


Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «This month was honestly fucked up but now I’m good», αποκαλύπτοντας πως ο τελευταίος μήνας υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητικός για εκείνη. Παρά τις δυσκολίες, ήθελε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της ότι πλέον η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί και ότι τα χειρότερα ανήκουν στο παρελθόν.


Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρίνα Σάττι αναγκάστηκε να ακυρώσει πρόσφατα την εμφάνισή της στο Madwalk 2025 by Three cents λόγω προβλήματος υγείας και στη συνέχεια ανέβαλε και τις προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική.


Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει αποκαλύψει ποιο ήταν το πρόβλημα που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

