Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

«Ο γάτος μου ήταν αυτός, τον λένε Πάριο και θέλει να πει την άποψή του», είπε γελώντας η τραγουδίστρια

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδας και στην παραγωγό Ελένη Τσαγιάννη, με αφορμή την εμφάνισή της στην τελετή για την ανάφλεξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Λαμία. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην πορεία της στον χώρο της μουσικής και στα μυστικά της επιτυχίας της.

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο μαγικό συστατικό ή κάποιο τρικ. Απλώς πιστεύω ότι οι 12 χρόνια εργασίας μου στον χώρο έχουν χτίσει σταδιακά αυτό που βλέπει σήμερα ο κόσμος. Το καλό και μεγάλο ρεπερτόριο, πλέον βρίσκομαι στον τρίτο δίσκο μου και έχω περίπου 60 τραγούδια, θεωρώ ότι είναι βασικό προνόμιο που κάνει τον κόσμο να θέλει να έρθει να με δει. Πολλά από αυτά τα τραγούδια έχουν ταυτιστεί με τον κόσμο», ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια περιέγραψε τις πιο δυνατές στιγμές των live εμφανίσεών της: «Ίσως το τελευταίο εικοσάλεπτο του προγράμματος με απογειώνει. Τότε έχει μείνει λίγος κόσμος, καθώς πολλοί έχουν φύγει, και εγώ δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Αυτές οι στιγμές, πιο χαλαρές και απρογραμμάτιστες, όπου μπορεί να τραγουδήσουμε και κάτι μη προγραμματισμένο, είναι αυθόρμητες. Πιστεύω ότι αυτές οι αυθόρμητες στιγμές με τον κόσμο μας δένουν και η σχέση εξελίσσεται live».

Η συνέντευξη είχε και μια απρόσμενη, χιουμοριστική παρέμβαση: ο γάτος της Κατερίνας, Πάριος, αποφάσισε να πει τη δική του… γνώμη. Η τραγουδίστρια σχολίασε γελώντας: «Ο γάτος μου ήταν αυτός, τον λένε Πάριο και θέλει να πει την άποψή του».





