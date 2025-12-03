MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Screen News 03.12.2025

« Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

Η νέα ταινία της Disney κυριαρχεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Κίνα δίνοντας ισχυρή ώθηση στην εορταστική κινηματογραφική περίοδο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων της Walt Disney «Ζωούπολη 2» σημείωσε εντυπωσιακή επίδοση στο παγκόσμιο box office συγκεντρώνοντας περίπου 556 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας των Ευχαριστιών. Η επίδοση αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την έναρξη της περιόδου όπου η κινηματογραφική βιομηχανία παραδοσιακά καταγράφει από τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς. Σχεδόν οι μισές εισπράξεις της ταινίας από την Τετάρτη έως την Κυριακή προήλθαν από την Κίνα, όπου η ταινία ανέτρεψε την πρόσφατη τάση των αμερικανικών παραγωγών να υστερούν έναντι των εγχώριων τίτλων. Με 272 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων, η «Ζωούπολη 2» έγινε η εμπορικότερη αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων που έχει προβληθεί στην Κίνα ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατείχε η πρώτη «Ζωούπολη» του 2016.

Διάβασε επίσης: Το Demon Slayer σπάει παγκόσμιο ρεκόρ και γράφει ιστορία

Από τα 556 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, τα 156 εκατομμύρια προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, όπου η ταινία βρέθηκε στην κορυφή των εγχώριων καταλόγων εισπράξεων. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια μητρόπολη ζώων και ακολουθεί τα βήματα μιας λαγουδίνας αστυνομικού, με τη φωνή της Ginnifer Goodwin, και του αλεπού συνεργάτη της, με τη φωνή του Jason Bateman.

https://www.instagram.com/wickedmovie/

Την ίδια στιγμή, το μιούζικαλ «Wicked For Good» της Universal Pictures κατάφερε να συγκεντρώσει 92.2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο δεύτερο Σαββατοκυριακό προβολής της και πλέον φτάνει συνολικά τα 393.3 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ημερών.

Διάβασε επίσης: Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
box office Zootopia 2 Ζωούπολη 2
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

03.12.2025
Επόμενο
Μενεγάκη και Λάτσιος ξανά μαζί σε κοινή φωτογραφία

Μενεγάκη και Λάτσιος ξανά μαζί σε κοινή φωτογραφία

03.12.2025

Δες επίσης

Ο Dominic McLaughlin μιλά για την εμπειρία του ως νέος Harry Potter
Cinema

Ο Dominic McLaughlin μιλά για την εμπειρία του ως νέος Harry Potter

03.12.2025
Η Millie Bobby Brown, με περιουσία 20 εκατομμυρίων, ζητάει τη γνώμη των γονιών της για να ψωνίσει
Cinema

Η Millie Bobby Brown, με περιουσία 20 εκατομμυρίων, ζητάει τη γνώμη των γονιών της για να ψωνίσει

03.12.2025
Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες – Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών
Cinema

Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες – Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών

03.12.2025
Η Scarlett Johansson καταγγέλλει «λογοκρισία» στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great
Cinema

Η Scarlett Johansson καταγγέλλει «λογοκρισία» στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great

02.12.2025
CineDoc – ντοκιμαντέρ: “Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα”
Cinema

CineDoc – ντοκιμαντέρ: “Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα”

02.12.2025
Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική
Blogs

Το να χειροκροτείς όρθιος στο σαλόνι σου ενώ βλέπεις Stranger Things είναι μια εμπειρία μοναδική

02.12.2025
Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office
Cinema

Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

02.12.2025
Οι κινηματογραφικές σκηνές του ελληνικού σινεμά που έγιναν meme και απογειώνονται ως σήμερα στα social media
Cinema

Οι κινηματογραφικές σκηνές του ελληνικού σινεμά που έγιναν meme και απογειώνονται ως σήμερα στα social media

02.12.2025
Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler
Cinema

Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

02.12.2025
ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες