« Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων της Walt Disney «Ζωούπολη 2» σημείωσε εντυπωσιακή επίδοση στο παγκόσμιο box office συγκεντρώνοντας περίπου 556 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας των Ευχαριστιών. Η επίδοση αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την έναρξη της περιόδου όπου η κινηματογραφική βιομηχανία παραδοσιακά καταγράφει από τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς. Σχεδόν οι μισές εισπράξεις της ταινίας από την Τετάρτη έως την Κυριακή προήλθαν από την Κίνα, όπου η ταινία ανέτρεψε την πρόσφατη τάση των αμερικανικών παραγωγών να υστερούν έναντι των εγχώριων τίτλων. Με 272 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων, η «Ζωούπολη 2» έγινε η εμπορικότερη αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων που έχει προβληθεί στην Κίνα ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατείχε η πρώτη «Ζωούπολη» του 2016.

Από τα 556 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, τα 156 εκατομμύρια προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, όπου η ταινία βρέθηκε στην κορυφή των εγχώριων καταλόγων εισπράξεων. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια μητρόπολη ζώων και ακολουθεί τα βήματα μιας λαγουδίνας αστυνομικού, με τη φωνή της Ginnifer Goodwin, και του αλεπού συνεργάτη της, με τη φωνή του Jason Bateman.

Την ίδια στιγμή, το μιούζικαλ «Wicked For Good» της Universal Pictures κατάφερε να συγκεντρώσει 92.2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο δεύτερο Σαββατοκυριακό προβολής της και πλέον φτάνει συνολικά τα 393.3 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ημερών.

