Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

Το ελληνικό box office κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο στο τετραήμερο 27 έως 30 Νοεμβρίου, καθώς δύο εντελώς διαφορετικές ταινίες κατάφεραν να φέρουν ξανά μαζικά τους θεατές στις αίθουσες. Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη σημείωσε το καλύτερο άνοιγμα της φιλμογραφίας του, ενώ η «Ζωούπολη 2» προσέλκυσε χιλιάδες μικρούς και μεγάλους θεατές, κατακτώντας με άνεση την κορυφή. Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη ξεκίνησε εντυπωσιακά με 31.264 εισιτήρια σε 107 αίθουσες στο πρώτο της τετραήμερο. Η θερμή ανταπόκριση δείχνει πως υπάρχει κοινό για σκληρό, απαιτητικό ελληνικό κινηματογράφο.

Παράλληλα, η «Ζωούπολη 2» έκοψε 48.291 εισιτήρια σε 140 αίθουσες, σημειώνοντας επίδοση υπερδιπλάσια της εκκίνησης της πρώτης ταινίας το 2016. Η δυναμική της επανόδου των διάσημων ζωο-ντετέκτιβ Τζούντι και Νικ αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη ισχύ των animation στο ελληνικό κοινό, με το συγκεκριμένο είδος να κυριαρχεί σταθερά. Είναι χαρακτηριστικό ότι επτά ταινίες κινουμένων σχεδίων βρίσκονται στη δεύτερη εισπρακτική εικοσάδα της εβδομάδας.

Στην τρίτη και τέταρτη θέση συναντάμε τις ταινίες «Νυρεμβέργη» και «Η Συμμορία των Μάγων 3», με πτώση γύρω στο 40%, ενώ το «Wicked Μέρος Δεύτερο» ακολουθεί σταθερά. Λιγότερο ικανοποιητική ήταν η εκκίνηση του «Πέθανε Αγάπη μου» με 3.493 εισιτήρια, αν και ξεκίνησε καλύτερα από το «Για Πάντα;» και το «Το Δάκρυ του Διαβόλου».

Στις υπόλοιπες κυκλοφορίες, το «Γειά σου Φρίντα» συνέχισε με 683 εισιτήρια φτάνοντας τα 3.262 συνολικά, το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» με 622 εισιτήρια ανεβαίνοντας στα 183.076, το «Grand Prix Ο Γύρος της Ευρώπης» σημείωσε 481 εισιτήρια φτάνοντας τα 14.793 και το «Jujutsu Kaisen Εκτέλεση» 476 εισιτήρια φτάνοντας τα 13.781.

Η συνολική προσέλευση του τετραημέρου ανέβηκε θεαματικά από 88.332 σε 124.053 θεατές, μια αύξηση που επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό κοινό επιστρέφει στις σκοτεινές αίθουσες όταν οι νέες κυκλοφορίες αποκτούν δυναμική, είτε πρόκειται για οικογενειακές επιτυχίες είτε για απαιτητικά ελληνικά φιλμ που τολμούν να ξεχωρίσουν.

Βox office 27-30/11:

Ζωούπολη 2 – 48.291 εισιτήρια (140 αίθουσες, 48.291 συνολικά) Σπασμένη Φλέβα – 31.264 εισιτήρια (107 αίθουσες, 31.264 συνολικά) Νυρεμβέργη – 8.614 εισιτήρια (59 αίθουσες, 51.127 συνολικά) Η Συμμορία των Μάγων 3 – 8.255 εισιτήρια (45 αίθουσες, 29.287 συνολικά) Wicked: Μέρος Δεύτερο – 7.858 εισιτήρια (63 αίθουσες, 33.192 συνολικά) Βουγονία – 6.792 εισιτήρια (48 αίθουσες, 115.319 συνολικά) Πέθανε Αγάπη μου – 3.493 εισιτήρια (37 αίθουσες, 3.493 συνολικά) Για Πάντα; – 1.710 εισιτήρια (41 αίθουσες, 1.710 συνολικά) Το Δάκρυ του Διαβόλου – 1.002 εισιτήρια (15 αίθουσες, 1.002 συνολικά) Όνειρα – 704 εισιτήρια (10 αίθουσες, 2.002 συνολικά)

