Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ταρτούφος» του Μολιέρου βρέθηκε η κάμερα του Happy Day με τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές που μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες, ξεχώρισε η πρώτη κοινή επίσημη εμφάνιση του Γιάννη Τσορτέκη και της Έλενας Μαυρίδου ως ζευγάρι. Οι δυο τους μίλησαν με χαμόγελο και άνεση, δείχνοντας πως μοιράζονται όχι μόνο τη σκηνή αλλά και την προσωπική τους ζωή.

Ο Γιάννης Τσορτέκης αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο κλίμα της βραδιάς, τονίζοντας πως η παρουσία φίλων και συναδέλφων στο κοινό κάνει την πρεμιέρα πιο ζεστή αλλά και κάπως πιο αγχωτική στην αρχή. «Το κάνει λίγο ιδιαίτερο ότι βρέθηκαν φίλοι εδώ. Υπάρχει λίγο παραπάνω άγχος στην αρχή, αλλά μετά είναι διαφορετική η συνθήκη όταν έχεις φίλους από κάτω», σημείωσε ο ηθοποιός.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

Η Έλενα Μαυρίδου συμπλήρωσε με τη σειρά της πως η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί για εκείνη μια μικρή γιορτή. «Είναι γιορτινή ημέρα. Το να έρθουν συνάδελφοι αντιμετωπίζεται σαν μια γιορτή», είπε, περιγράφοντας την αίσθηση χαράς και θετικότητας που της δίνει η στήριξη του καλλιτεχνικού χώρου.

Με χιούμορ, ο Γιάννης Τσορτέκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη σχέση τους, αναφέροντας πως δεν πιστεύουν στα γούρια, αλλά… αποτελούν οι ίδιοι το γούρι ο ένας του άλλου. «Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια. Αλήθεια. Δεν πιστεύουμε στα γούρια», είπε γελώντας.





Η εμφάνισή τους στην πρεμιέρα και η θετική ενέργεια των δηλώσεών τους επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά πως αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια του θεατρικού χώρου.

Διάβασε επίσης: Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του

Δες κι αυτό…