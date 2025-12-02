MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι - «Είναι γιορτινή ημέρα»
Όλα όσα είπαν οι ηθοποιοί στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ταρτούφος» του Μολιέρου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ταρτούφος» του Μολιέρου βρέθηκε η κάμερα του Happy Day με τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές που μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες, ξεχώρισε η πρώτη κοινή επίσημη εμφάνιση του Γιάννη Τσορτέκη και της Έλενας Μαυρίδου ως ζευγάρι. Οι δυο τους μίλησαν με χαμόγελο και άνεση, δείχνοντας πως μοιράζονται όχι μόνο τη σκηνή αλλά και την προσωπική τους ζωή.

Ο Γιάννης Τσορτέκης αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο κλίμα της βραδιάς, τονίζοντας πως η παρουσία φίλων και συναδέλφων στο κοινό κάνει την πρεμιέρα πιο ζεστή αλλά και κάπως πιο αγχωτική στην αρχή. «Το κάνει λίγο ιδιαίτερο ότι βρέθηκαν φίλοι εδώ. Υπάρχει λίγο παραπάνω άγχος στην αρχή, αλλά μετά είναι διαφορετική η συνθήκη όταν έχεις φίλους από κάτω», σημείωσε ο ηθοποιός.

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι - «Είναι γιορτινή ημέρα»
https://www.instagram.com/yiannistsortekis/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

Η Έλενα Μαυρίδου συμπλήρωσε με τη σειρά της πως η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί για εκείνη μια μικρή γιορτή. «Είναι γιορτινή ημέρα. Το να έρθουν συνάδελφοι αντιμετωπίζεται σαν μια γιορτή», είπε, περιγράφοντας την αίσθηση χαράς και θετικότητας που της δίνει η στήριξη του καλλιτεχνικού χώρου.

Με χιούμορ, ο Γιάννης Τσορτέκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη σχέση τους, αναφέροντας πως δεν πιστεύουν στα γούρια, αλλά… αποτελούν οι ίδιοι το γούρι ο ένας του άλλου. «Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια. Αλήθεια. Δεν πιστεύουμε στα γούρια», είπε γελώντας.


Η εμφάνισή τους στην πρεμιέρα και η θετική ενέργεια των δηλώσεών τους επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά πως αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια του θεατρικού χώρου.

Διάβασε επίσης: Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Γιάννης Τσορτέκης Έλενα Μαυρίδου ζευγάρια ηθοποιοί πρώτη εμφάνιση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

Η Σπασμένη Φλέβα γράφει ιστορία στο ελληνικό box office

02.12.2025
Επόμενο
Ρουκ Ζουκ: Διαγωνιζόμενος φλέρταρε on air τη Ζέτα Μακρυπούλια κι εκείνη… λιποθύμησε

Ρουκ Ζουκ: Διαγωνιζόμενος φλέρταρε on air τη Ζέτα Μακρυπούλια κι εκείνη… λιποθύμησε

02.12.2025

Δες επίσης

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του

02.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»

02.12.2025
Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»

02.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

02.12.2025
H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025
Celeb News

H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025

02.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

02.12.2025
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram
Celeb News

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

02.12.2025
Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου
Celeb News

Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

02.12.2025
Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο
Celeb News

Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων