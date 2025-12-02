MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
TV 02.12.2025

Ρουκ Ζουκ: Διαγωνιζόμενος φλέρταρε on air τη Ζέτα Μακρυπούλια κι εκείνη… λιποθύμησε

Ρουκ Ζουκ: Διαγωνιζόμενος φλέρταρε on air τη Ζέτα Μακρυπούλια κι εκείνη... λιποθύμησε
Φυσικά η σκηνή έγινε viral, προκαλώντας αμέτρητα σχόλια στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα απρόοπτο και ιδιαίτερα φλερτ συνέβη στο Ρουκ-Ζουκ, όταν ένας διαγωνιζόμενος κατάφερε να «ταράξει» τη Ζέτα Μακρυπούλια, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να αναφωνήσει πως… «λιποθυμάει».

Συγκεκριμένα, ο Κώστας, φοιτητής λογιστικής και χρηματοοικονομικής, γνώρισε τη Ζέτα στο πλατό και μόλις δέχτηκε την κλασική ερώτηση της παρουσιάστριας σχετικά με τα χόμπι του, η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή. «Έχεις σαν χόμπι το φλερτ;», ρώτησε η Μακρυπούλια, και τότε ξεκίνησε ένας επικός διάλογος.

Ζέτα Μακρυπούλια
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες

  • Ζέτα: «Θα μου κάνεις;» (εννοώντας να τη φλερτάρει)
  • Κώστας: «Μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα, Ζέτα.»
  • Ζέτα: «Μπορεί να πάθω κάτι; Είμαι έτοιμη γι’ αυτό.»
  • Κώστας: «Μπορεί να λιποθυμήσεις! Είσαι έτοιμη;»
  • Ζέτα: «Δεν με χαλάει, έτσι κάπως να ταραχτώ. Για ρίξε.»

Το… «φονικό» βλέμμα που ακολούθησε από τον Κώστα ήταν τόσο έντονο που η Ζέτα, με χιούμορ, αναφώνησε: «Κράτα με, Βασίλη, λιποθυμώ! Αυτό κάνεις δηλαδή;».

https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/?hl=el

Μάλιστα, αμέσως μετά, ο διαγωνιζόμενος αποφάσισε να δώσει και κι ένα μάθημα φλερτ στην παρουσιάστρια, εξηγώντας με κάθε λεπτομέρεια πώς να χρησιμοποιεί τους μυς του προσώπου για να δημιουργεί το κατάλληλο βλέμμα. «Άρα δουλεύεις αυτούς τους μύες;», ρώτησε η Μακρυπούλια δείχνοντας το πρόσωπό της, και ο Κώστας απάντησε με αυτοπεποίθηση: «Μπράβο, μπράβο! Σηκωμένο το δεξί μάγουλο, το αριστερό λίγο πιο κάτω, το φρύδι το αριστερό να κάνει γωνία 90 μοιρών και λίγο τη μύτη.»


Η Ζέτα δεν μπορούσε να κρύψει την απορία της: «Αυτό το έχεις δουλέψει στον καθρέφτη; Πιάνει;». Ο Κώστας, γεμάτος σιγουριά, απάντησε: «Ε, βέβαια. Χρόνια το έχω δουλέψει. Κατά 99% πιάνει, μην βγουν παραέξω τα κόλπα μου».

Η σκηνή, γεμάτη γέλιο, χιούμορ και φλερτ, έγινε αμέσως viral στα social media.

Διάβασε επίσης: The Voice: Τέλος τα knockouts – Οι coaches ετοιμάζονται για τα battles μαζί με τις ομάδες τους

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANT1 ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ Ρουκ Ζουκ φλερτ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

02.12.2025
Επόμενο
Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»

Κατερίνα Λιόλιου στο Θέμη Γεωργαντά: «Έχω πει στη Ναταλία Γερμανού να μου γράψει τραγούδι, ακόμα περιμένω»

02.12.2025

Δες επίσης

Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες
TV

Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες

02.12.2025
The Voice: Τέλος τα knockouts – Οι coaches ετοιμάζονται για τα battles μαζί με τις ομάδες τους
TV

The Voice: Τέλος τα knockouts – Οι coaches ετοιμάζονται για τα battles μαζί με τις ομάδες τους

01.12.2025
Κωνσταντίνου και Ελένης: Αναστάτωση στα social media με την φωτογραφία Ρώμα και Ράντου από το σπίτι της σειράς
TV

Κωνσταντίνου και Ελένης: Αναστάτωση στα social media με την φωτογραφία Ρώμα και Ράντου από το σπίτι της σειράς

01.12.2025
Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

28.11.2025
Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε
TV

Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε

28.11.2025
Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN
TV

Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN

28.11.2025
Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept
TV

Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept

28.11.2025
Η σειρά που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston παρακολουθούσαν μετά μανίας κάθε βράδυ
TV

Η σειρά που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston παρακολουθούσαν μετά μανίας κάθε βράδυ

27.11.2025
Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε spoiler για τα νέα επεισόδια του Maestro
TV

Η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε spoiler για τα νέα επεισόδια του Maestro

27.11.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων