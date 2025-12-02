Ρουκ Ζουκ: Διαγωνιζόμενος φλέρταρε on air τη Ζέτα Μακρυπούλια κι εκείνη... λιποθύμησε

Ένα απρόοπτο και ιδιαίτερα φλερτ συνέβη στο Ρουκ-Ζουκ, όταν ένας διαγωνιζόμενος κατάφερε να «ταράξει» τη Ζέτα Μακρυπούλια, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να αναφωνήσει πως… «λιποθυμάει».

Συγκεκριμένα, ο Κώστας, φοιτητής λογιστικής και χρηματοοικονομικής, γνώρισε τη Ζέτα στο πλατό και μόλις δέχτηκε την κλασική ερώτηση της παρουσιάστριας σχετικά με τα χόμπι του, η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή. «Έχεις σαν χόμπι το φλερτ;», ρώτησε η Μακρυπούλια, και τότε ξεκίνησε ένας επικός διάλογος.

Ζέτα: «Θα μου κάνεις;» (εννοώντας να τη φλερτάρει)

Κώστας: «Μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα, Ζέτα.»

Ζέτα: «Μπορεί να πάθω κάτι; Είμαι έτοιμη γι’ αυτό.»

Κώστας: «Μπορεί να λιποθυμήσεις! Είσαι έτοιμη;»

Ζέτα: «Δεν με χαλάει, έτσι κάπως να ταραχτώ. Για ρίξε.»

Το… «φονικό» βλέμμα που ακολούθησε από τον Κώστα ήταν τόσο έντονο που η Ζέτα, με χιούμορ, αναφώνησε: «Κράτα με, Βασίλη, λιποθυμώ! Αυτό κάνεις δηλαδή;».

Μάλιστα, αμέσως μετά, ο διαγωνιζόμενος αποφάσισε να δώσει και κι ένα μάθημα φλερτ στην παρουσιάστρια, εξηγώντας με κάθε λεπτομέρεια πώς να χρησιμοποιεί τους μυς του προσώπου για να δημιουργεί το κατάλληλο βλέμμα. «Άρα δουλεύεις αυτούς τους μύες;», ρώτησε η Μακρυπούλια δείχνοντας το πρόσωπό της, και ο Κώστας απάντησε με αυτοπεποίθηση: «Μπράβο, μπράβο! Σηκωμένο το δεξί μάγουλο, το αριστερό λίγο πιο κάτω, το φρύδι το αριστερό να κάνει γωνία 90 μοιρών και λίγο τη μύτη.»





Η Ζέτα δεν μπορούσε να κρύψει την απορία της: «Αυτό το έχεις δουλέψει στον καθρέφτη; Πιάνει;». Ο Κώστας, γεμάτος σιγουριά, απάντησε: «Ε, βέβαια. Χρόνια το έχω δουλέψει. Κατά 99% πιάνει, μην βγουν παραέξω τα κόλπα μου».

Η σκηνή, γεμάτη γέλιο, χιούμορ και φλερτ, έγινε αμέσως viral στα social media.

