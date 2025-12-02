Rihanna – A$AP Rocky: Η εκθαμβωτική fashion εμφάνιση που κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί των Gotham Awards 2025

Η λαμπερή βραδιά των Gotham Awards 2025 απέκτησε αμέσως διαφορετικό χαρακτήρα όταν στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκαν η Rihanna και ο A$AP Rocky. Το ζευγάρι, που εδώ και χρόνια συνδυάζει τη μουσική επιτυχία με την αβίαστη κομψότητα, κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του. Η Rihanna, που σπάνια επιλέγει να περπατήσει σε red carpet events, έκανε την εξαίρεση και με μια μόνο εμφάνιση υπενθύμισε γιατί θεωρείται fashion icon διεθνούς βεληνεκούς.

Η superstar επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Balenciaga από τον Pierpaolo Piccioli, σε έντονο ροζ χρώμα που έσπασε εντελώς τη μονοχρωμία των τελευταίων της εμφανίσεων. Το φόρεμα, με τη χαρακτηριστική bubble γραμμή, συνδυάστηκε με ένα φτερωτό ροζ καπέλο, μαύρα δερμάτινα γάντια και μια λαμπερή χρυσή αλυσίδα στολισμένη με ροζ και μωβ πολύτιμους λίθους.

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Το μόνο πράγμα που τον κάνει ευτυχισμένο είναι η… Rihanna

Ο A$AP Rocky στάθηκε επάξια στο πλευρό της με ένα κομψό μαύρο σύνολο Chanel. Το μακρύ σακάκι, το λευκό πουκάμισο και η ασπρόμαυρη ριγέ γραβάτα συνδυάστηκαν με δερμάτινες μπότες και διαμαντένια σκουλαρίκια, ενώ η μαύρη δερμάτινη tote bag ολοκλήρωσε το look. Ο δημοφιλής ράπερ, που βρέθηκε φέτος υποψήφιος στην κατηγορία Breakthrough Performer για την ερμηνεία του στο Highest 2 Lowest του Spike Lee, συνεχίζει να εντυπωσιάζει τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Λίγο πριν τη βραδιά των Gotham Awards, η Rihanna μοιράστηκε με τους θαυμαστές της γλυκές στιγμές της οικογένειάς της στο Barbados, με φωτογραφίες από την περίοδο της εγκυμοσύνης της κόρης της Rocki, αλλά και στιγμές με τους γιους της, RZA και Riot. Με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας της, έστειλε δημόσιο μήνυμα υπερηφάνειας και αγάπης για την πατρίδα της, σε μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα και συμβολισμό.

Με την πρόσφατη υποδοχή της κόρης τους και το νέο κύκλο δημόσιων εμφανίσεων που ξεκίνησε δυναμικά στα Gotham Awards, η Rihanna και ο A$AP Rocky δείχνουν έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν ξανά σε κάθε κόκκινο χαλί. Η χημεία τους, το αδιάκοπο στιλ και η συνεχής δημιουργικότητα τους καθιστούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της παγκόσμιας σκηνής, και όλα δείχνουν πως το 2026 θα είναι εξίσου λαμπερό για αυτούς.

Διάβασε επίσης: CFDA Awards 2025: Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με τον τίτλο του fashion icon

Δες κι αυτό…