A$AP Rocky: Το μόνο πράγμα που τον κάνει ευτυχισμένο είναι η… Rihanna

Ο A$AP Rocky μιλά για την οικογένεια, την πατρότητα και τη σχέση του με τη Rihanna, αφήνοντας ξανά υπονοούμενα για έναν πιθανό μυστικό γάμο

Ο A$AP Rocky προκάλεσε και πάλι εικασίες σχετικά με το αν έχει παντρευτεί τη Rihanna, έπειτα από δηλώσεις του στο περιοδικό Perfect, όπου μίλησε για την ευτυχία, την πατρότητα και τη ζωή του δίπλα στη Rihanna. Ο 37χρονος ράπερ, που βρίσκεται σε σχέση με τη Rihanna από το 2020 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, περιέγραψε τι τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. «Νομίζω ότι η γαλήνη είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο. Το να είμαι πατέρας, σύντροφος και στοργικός σύζυγος μέσα στην οικογένειά μου, είναι αυτό που με κάνει πραγματικά, μα πραγματικά ευτυχισμένο», δήλωσε ο A$AP Rocky.

Η φράση «στοργικός σύζυγος» αμέσως προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, καθώς το ζευγάρι δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια ότι είναι παντρεμένο.

Στην ίδια συνέντευξη, ο A$AP Rocky εξήγησε ότι η δημιουργικότητα και η οικογενειακή του ζωή είναι αυτά που του δίνουν κίνητρο. «Αυτό που πραγματικά με εμπνέει είναι η δυνατότητα να εκφράζομαι δημιουργικά, να είμαι οικογενειάρχης και καλλιτέχνης. Δεν έχει σημασία ποιον ρόλο υποδύομαι κάθε μέρα, σημασία έχει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε ό,τι κάνω», είπε, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η συνέντευξη έπρεπε να μετατεθεί επειδή προετοίμαζε τα γενέθλια ενός από τα παιδιά του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο A$AP Rocky αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως έχει ήδη παντρευτεί τη Rihanna. Σε συνέντευξή του στο Elle τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν είναι σύζυγος, απάντησε με χαμόγελο: «Πώς ξέρεις ότι δεν είμαι ήδη;». Λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να το επιβεβαιώσω ακόμα».

Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2020 και έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τον τρίχρονο RZA, τη διετή Riot Rose και τη μικρότερη κόρη τους, Rocki Irish, που γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Complex, ο A$AP Rocky χαρακτήρισε τη νεογέννητη κόρη του «το αγαπημένο του project» της χρονιάς. «Έχω κάνει πολλά φέτος, αλλά το καλύτερο που δημιούργησα είναι η κόρη μου. Μπράβο στη Rocki Irish», είπε χαρακτηριστικά.

