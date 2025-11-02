MadWalk 2025 by Τhree Cents
Υγεία 02.11.2025

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

Μπορεί να λες ότι «κοιμάσαι 8 ώρες», αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ξεκουράζεσαι πραγματικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση, είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα και ο εγκέφαλος επαναφορτίζονται. Όμως, κάποιες συνήθειες που μοιάζουν αθώες μπορεί να τον υπονομεύουν χωρίς καν να το συνειδητοποιείς.

Ακολουθούν οι 5 πιο συνηθισμένες «παγίδες» που εμποδίζουν τον καλό ύπνο (και φυσικά, οι λύσεις τους!).

1. Το κινητό στο κρεβάτι

Το μπλε φως της οθόνης μπλοκάρει τη μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου, κάνοντας τον εγκέφαλό σου να πιστεύει ότι είναι ακόμα μέρα.

Δοκίμασε αυτό: Άφησε το κινητό εκτός κρεβατοκάμαρας τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείς, θα δεις διαφορά από την πρώτη κιόλας νύχτα.

2. Καφές (ή τσάι) αργά το απόγευμα

Η καφεΐνη χρειάζεται έως και 8 ώρες για να αποβληθεί πλήρως από τον οργανισμό.

Λύση: Απόλαυσε τον τελευταίο καφέ σου πριν τις 4 μ.μ. και προτίμησε αφεψήματα χωρίς καφεΐνη το βράδυ, όπως χαμομήλι ή λεβάντα.

3. Scrollάρισμα μέχρι να νυστάξεις

Αν περιμένεις να σε πάρει ο ύπνος ενώ κάνεις scroll στα social, το μόνο που πετυχαίνεις είναι να «ξυπνάς» περισσότερο. Οι συνεχείς πληροφορίες κρατούν τον εγκέφαλο σε κατάσταση εγρήγορσης.

Λύση: Αντικατέστησε το βραδινό scroll με λίγη μουσική ή ένα βιβλίο.

4. Ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου

Το σώμα αγαπά τη ρουτίνα. Αν κοιμάσαι και ξυπνάς κάθε μέρα διαφορετική ώρα, μπερδεύεις το εσωτερικό σου ρολόι.

Λύση: Προσπάθησε να κρατάς σταθερές ώρες ύπνου, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

5. Υπερβολικό φαγητό (ή ποτό) πριν τον ύπνο

Ένα βαρύ δείπνο ή ένα ποτήρι κρασί «για να χαλαρώσεις» μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: καούρες, αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα και ανήσυχο ύπνο.

Λύση: Φάε ελαφριά 2-3 ώρες πριν πέσεις στο κρεβάτι και απόφυγε το αλκοόλ πριν τον ύπνο.

