Έφτασαν τα πρώτα κρύα: Τι να φας για να νιώθεις ζεστασιά όλη μέρα

Ζεστά σνακ και πιάτα που θα σου κρατήσουν συντροφιά τις κρύες μέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα

Ο χειμώνας χτυπά την πόρτα και μαζί του φέρνει τα πρώτα κρύα, που μας κάνουν να τρέμουμε λίγο ακόμα και μέσα στο σπίτι. Φυσικά, εκτός από τα ζεστά ρούχα και το τσάι, η σωστή διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στο να κρατηθούμε ζεστοί/ές και δυνατοί/ές.

Θέλεις να μάθεις ποια τρόφιμα λειτουργούν σαν φυσικό «καλοριφέρ» για το σώμα σου;

Τροφές που ζεσταίνουν το σώμα σου

1. Καυτερά μπαχαρικά

Το τσίλι, ο κουρκουμάς, το τζίντζερ και η κανέλα βοηθούν να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός σου και να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος. Μια σούπα με τζίντζερ ή μια κανταΐφι με κανέλα θα σε ζεστάνει από μέσα!

2. Σούπες και ζωμοί

Ζεστές, θρεπτικές και υγρές, οι σούπες είναι το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες. Προτίμησε σπιτικούς ζωμούς με λαχανικά και λίγο κοτόπουλο ή όσπρια.

3. Ξηροί καρποί

Πλούσιοι σε καλά λιπαρά και πρωτεΐνη, οι ξηροί καρποί δίνουν ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα. Μια χούφτα καρύδια ή αμύγδαλα είναι το ιδανικό σνακ.

4. Ολικής άλεσης δημητριακά

Τα φαγητά με αργή πέψη (π.χ. βρώμη, καστανό ρύζι) διατηρούν τον οργανισμό ζεστό για περισσότερη ώρα, επειδή ενεργοποιούν το μεταβολισμό σταδιακά.

5. Φρούτα εποχής

Μήλα, πορτοκάλια, ρόδια και άλλα φρούτα με βιταμίνη C βοηθούν το ανοσοποιητικό σου να μένει δυνατό, ώστε να αντιμετωπίσεις πιο εύκολα το κρύο.

Μικρά μυστικά ακόμα:

Πιες ζεστά ροφήματα (χωρίς υπερβολική ζάχαρη).

Απόφυγε τα παγωμένα ποτά που «σβήνουν» τη ζέστη στο σώμα.

Φάε μικρά γεύματα συχνά, ώστε να κρατάς ψηλά τον μεταβολισμό.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

