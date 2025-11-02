MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 02.11.2025

Έφτασαν τα πρώτα κρύα: Τι να φας για να νιώθεις ζεστασιά όλη μέρα

χειμώνας φαγητό
Ζεστά σνακ και πιάτα που θα σου κρατήσουν συντροφιά τις κρύες μέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χειμώνας χτυπά την πόρτα και μαζί του φέρνει τα πρώτα κρύα, που μας κάνουν να τρέμουμε λίγο ακόμα και μέσα στο σπίτι. Φυσικά, εκτός από τα ζεστά ρούχα και το τσάι, η σωστή διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στο να κρατηθούμε ζεστοί/ές και δυνατοί/ές.

Θέλεις να μάθεις ποια τρόφιμα λειτουργούν σαν φυσικό «καλοριφέρ» για το σώμα σου;

χειμώνας φαγητό
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αν το φθινόπωρο είχε γεύση, θα ήταν αυτές οι 6 σούπες

Τροφές που ζεσταίνουν το σώμα σου

1. Καυτερά μπαχαρικά

Το τσίλι, ο κουρκουμάς, το τζίντζερ και η κανέλα βοηθούν να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός σου και να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος. Μια σούπα με τζίντζερ ή μια κανταΐφι με κανέλα θα σε ζεστάνει από μέσα!

χειμώνας φαγητό
Pinterest.com

2. Σούπες και ζωμοί

Ζεστές, θρεπτικές και υγρές, οι σούπες είναι το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες. Προτίμησε σπιτικούς ζωμούς με λαχανικά και λίγο κοτόπουλο ή όσπρια.

χειμώνας φαγητό
Pinterest.com

3. Ξηροί καρποί

Πλούσιοι σε καλά λιπαρά και πρωτεΐνη, οι ξηροί καρποί δίνουν ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα. Μια χούφτα καρύδια ή αμύγδαλα είναι το ιδανικό σνακ.

4. Ολικής άλεσης δημητριακά

Τα φαγητά με αργή πέψη (π.χ. βρώμη, καστανό ρύζι) διατηρούν τον οργανισμό ζεστό για περισσότερη ώρα, επειδή ενεργοποιούν το μεταβολισμό σταδιακά.

χειμώνας φαγητό
Pinterest.com

5. Φρούτα εποχής

Μήλα, πορτοκάλια, ρόδια και άλλα φρούτα με βιταμίνη C βοηθούν το ανοσοποιητικό σου να μένει δυνατό, ώστε να αντιμετωπίσεις πιο εύκολα το κρύο.

χειμώνας φαγητό
Pinterest.com

Μικρά μυστικά ακόμα:

  • Πιες ζεστά ροφήματα (χωρίς υπερβολική ζάχαρη).
  • Απόφυγε τα παγωμένα ποτά που «σβήνουν» τη ζέστη στο σώμα.
  • Φάε μικρά γεύματα συχνά, ώστε να κρατάς ψηλά τον μεταβολισμό.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: 6+1 comfort food ιδανικά για τις μέρες που είσαι down

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Back to base φαγητό φθινόπωρο χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

02.11.2025
Επόμενο
Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

02.11.2025

Δες επίσης

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)
Life

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

02.11.2025
Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα
Food

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

02.11.2025
Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)

02.11.2025
Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα
Life

Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα

02.11.2025
Κολοκύθα: Το φθινοπωρινό superfood που δεν είναι μόνο διακοσμητικό
Food

Κολοκύθα: Το φθινοπωρινό superfood που δεν είναι μόνο διακοσμητικό

02.11.2025
Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Food

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral

02.11.2025
Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit
Life

Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

02.11.2025
To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν
Fashion

To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

02.11.2025
Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα
Beauty

Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα

02.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο