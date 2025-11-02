MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 02.11.2025

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Αν νιώθεις φουσκωμένος χωρίς να έχεις φάει υπερβολικά, μπορεί να φταίει κάτι που κάνεις καθημερινά χωρίς καν να το καταλαβαίνεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Φούσκωμα, πρησμένη κοιλιά, αίσθημα βάρους, αμηχανία στο τζιν που δεν κουμπώνει όπως το πρωί κι όλα αυτά χωρίς να έχει προηγηθεί «φαγοπότι» ή κάποια βαρύγδουπη γαστρονομική επιλογή. Αν σου συμβαίνει συχνά, δεν είσαι ο μόνος/η μόνη. Και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι πάει στραβά με τη διατροφή σου.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα πολύ κοινό λάθος που κάνουμε όλοι καθημερινά, και επηρεάζει την πέψη μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε:

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η παγίδα στις σαλάτες που μπορεί να χαλάσει όλη σου τη διατροφή

Τρώμε ή πίνουμε… πολύ γρήγορα

Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα;

Όταν καταναλώνεις τροφή ή ροφήματα βιαστικά, ο οργανισμός σου καταπίνει περισσότερο αέρα απ’ όσο χρειάζεται. Αυτός ο εγκλωβισμένος αέρας στο πεπτικό σου σύστημα μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, δυσφορία και αίσθημα πρηξίματος, ακόμα κι αν έχεις φάει μόνο μια σαλάτα ή ένα γιαούρτι.

Κι όμως, δεν φταίνε πάντα τα όσπρια ή τα γαλακτοκομικά

Πολλοί νομίζουν ότι το φούσκωμα οφείλεται μόνο σε «δύσκολες» τροφές όπως τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά ή οι φυτικές ίνες. Φυσικά, αυτά μπορούν να συμβάλλουν, αλλά το πώς και πόσο γρήγορα τα καταναλώνεις παίζει εξίσου μεγάλο ρόλο.

Pinterest.com

Τι μπορείς να κάνεις:

  • Τρώγε πιο αργά – Ιδανικά, αφιέρωσε 20 λεπτά για κάθε γεύμα
  • Μάσησε καλά την τροφή σου – Χωνεύεις ήδη από το στόμα
  • Απόφυγε το νερό με ανθρακικό ή καλαμάκια – Φέρνουν επιπλέον αέρα
  • Πρόσεξε το άγχος – Το στρες επηρεάζει το πεπτικό και προκαλεί τάση για γρήγορη κατανάλωση φαγητού
  • Κράτα ένα «food & bloating journal» για να δεις τι σου προκαλεί πραγματικά πρήξιμο
Pinterest.com

Μην αγνοείς το σώμα σου

Το περιστασιακό πρήξιμο είναι φυσιολογικό, αλλά αν σου συμβαίνει πολύ συχνά ή σου δημιουργεί ενόχληση, καλό είναι να συμβουλευτείς γιατρό ή διατροφολόγο. Ίσως υπάρχει κάτι πιο σύνθετο, όπως τροφική δυσανεξία ή θέμα στο πεπτικό σύστημα.

Η ουσία: Δεν χρειάζεται να κόψεις φαγητά, να πανικοβληθείς ή να κατηγορείς το σώμα σου. Ίσως το μόνο που χρειάζεται… είναι λίγη περισσότερη υπομονή στο πιάτο σου.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τι είναι ο κανόνας των 21 ημερών και πώς μπορεί να αλλάξει τη διατροφή σου

