MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ζώδια 02.11.2025

Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)

Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)
Ο έρωτας μαζί του είναι εμπειρία που σε αλλάζει για πάντα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν έχεις ποτέ αγαπήσει έναν Σκορπιό, τότε ξέρεις πως δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, είναι εμπειρία καθώς η σχέση μαζί με αυτό το ζώδιο μοιάζει με roller coaster: ξεκινά με φλογερό πάθος, σε συνεπαίρνει, και πριν το καταλάβεις… έχεις χαθεί μέσα στα μάτια του (και στις σκέψεις του).

Όμως πίσω από τη μαγνητική του γοητεία, κρύβεται κάτι πιο σκοτεινό: η τάση του να γίνεται ο πιο toxic σύντροφος του ζωδιακού κύκλου.

zwdia_erwtas
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού

Παθιασμένος μέχρι εμμονής

Ο Σκορπιός δεν αγαπά λίγο. Αν μπει σε μια σχέση, το κάνει ολόψυχα αλλά αυτό το πάθος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εμμονή. Θέλει να ξέρει τα πάντα: πού είσαι, με ποιον μιλάς, τι νιώθεις. Όχι γιατί δεν σε εμπιστεύεται αλλά γιατί θέλει να σε καταλάβει απόλυτα. Κι εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Η αγάπη του δεν είναι απλώς συναισθηματική, είναι διεισδυτική, σχεδόν ψυχολογική. Μπορεί να διαβάσει τις σκέψεις σου, να νιώσει τα πάντα χωρίς να του πεις λέξη και αυτό τον κάνει και γοητευτικό και επικίνδυνο.

Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό
Pinterest.com

Ο έλεγχος πίσω από την αγάπη

Ο Σκορπιός λατρεύει την αίσθηση της δύναμης μέσα στη σχέση. Θέλει να έχει τον έλεγχο, διακριτικά, μεθοδικά, χωρίς να το παραδέχεται ποτέ.
Μπορεί να μη φωνάξει, να μη ζηλέψει ανοιχτά, αλλά θα το καταλάβεις: ένα βλέμμα του αρκεί για να σε κάνει να αναρωτηθείς αν έκανες κάτι λάθος. Αυτό το ψυχολογικό παιχνίδι είναι που τον κάνει τόσο τοξικό, συχνά χωρίς καν να το καταλάβει. Στην πραγματικότητα, ο Σκορπιός δεν θέλει να σε πληγώσει, θέλει να νιώσει ασφαλής. Απλώς, ο τρόπος του να το πετύχει αυτό, είναι να σε έχει διαβασμένο σε κάθε σου ανάσα.

Χειριστικός, αλλά πάντα με συναίσθημα

Ο Σκορπιός ξέρει να παίζει με τα συναισθήματα. Θα πει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να νιώσεις τύψεις, θα σωπάσει τη στιγμή που περιμένεις μια απάντηση, θα απομακρυνθεί για να σε κάνει να τον κυνηγήσεις. Κι όμως δεν το κάνει ψυχρά. Το κάνει επειδή νιώθει πολύ. Ο συναισθηματικός του κόσμος είναι τόσο έντονος, που οτιδήποτε λιγότερο από όλα ή τίποτα δεν τον καλύπτει. Και κάπως έτσι, μετατρέπει την αγάπη σε μάχη: πάθους, δύναμης και ελέγχου.

Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό
Pinterest.com

Τοξικός, αλλά ακαταμάχητος

Ναι, ο Σκορπιός μπορεί να γίνει χειριστικός, ζηλιάρης, υπερβολικά παθιασμένος. Αλλά είναι και αυτός που θα σε κοιτάξει στα μάτια και θα νιώσεις ότι σε βλέπει όπως κανείς άλλος. Θα σε κάνει να νιώσεις επιθυμητός, ξεχωριστός, μοναδικός. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι, ακόμα κι αν πληγωθούν, δεν ξεπερνούν ποτέ έναν Σκορπιό. Γιατί η τοξικότητά του δεν είναι άδεια. είναι τυλιγμένη με συναίσθημα, ένταση και βάθος.

Δεν θα το παραδεχτεί ποτέ

Ρώτα έναν Σκορπιό αν είναι toxic και θα σου χαμογελάσει ήρεμα. Θα σου πει ότι απλώς αγαπά βαθιά. Και θα το πιστέψει γιατί μέσα του, έτσι νιώθει. Αλλά όσοι πέρασαν από τη ζωή του, ξέρουν την αλήθεια: κανείς δεν μπορεί να σε ανεβάσει και να σε διαλύσει με τόση ευκολία όσο ένας Σκορπιός. Κι αν σε πληγώσει; Θα πει ότι έπρεπε να μάθεις το μάθημά σου.

ζώδια Οκτώβριος
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ζώδια Σύντροφος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα

Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα

02.11.2025

Δες επίσης

Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα
Life

Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα

02.11.2025
Κολοκύθα: Το φθινοπωρινό superfood που δεν είναι μόνο διακοσμητικό
Food

Κολοκύθα: Το φθινοπωρινό superfood που δεν είναι μόνο διακοσμητικό

02.11.2025
Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral
Food

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral

02.11.2025
Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit
Life

Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

02.11.2025
To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν
Fashion

To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

02.11.2025
Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα
Beauty

Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα

02.11.2025
Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal
Life

Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

01.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε
Food

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

01.11.2025
Φυσικά προβιοτικά: Τι προσφέρουν και πώς τα ενσωματώνεις στη διατροφή
Food

Φυσικά προβιοτικά: Τι προσφέρουν και πώς τα ενσωματώνεις στη διατροφή

01.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο