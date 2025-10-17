Από τον ρομαντικό μέχρι τον χορευτή: 5 τύποι ανθρώπων όταν αρχίζει να βρέχει

Μόλις ξεκινήσει η πρώτη ψιχάλα, ο κόσμος γύρω σου αλλάζει. Άλλος αναστενάζει λες και χάθηκαν τα όνειρά του λόγω της βροχής, άλλος χαμογελά λες και μπήκε σε ταινία του Netflix. Όσο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει και η διάθεση και καμιά φορά, ολόκληρη η προσωπικότητά μας.

Ανακάλυψε παρακάτω 5 κλασικούς τύπους ανθρώπων όταν ξεκινάει η βροχή και πες μας: εσύ σε ποιον ανήκεις;

1. Ο ρομαντικός μελαγχολικός

Μόλις δει το πρώτο σύννεφο, βάζει ακουστικά, πατάει play σε Sinead O’Connor ή Lana Del Rey και κοιτάζει τη βροχή να πέφτει στο τζάμι, βυθισμένος στις σκέψεις του. Του λες να βγείτε και σου απαντά «είναι μέρα για εσωστρέφεια και τσάι». Εννοείται έχει Pinterest board με τίτλο «rainy aesthetic».

2. Ο πρακτικός με την ομπρέλα παντός καιρού

Έχει πάντα μια ομπρέλα στην τσάντα. Ακόμα και τον Αύγουστο. Δεν τον αγχώνει τίποτα γιατί έχει προβλέψει τα πάντα. Μπορεί να σου προσφέρει κάλυψη με χαμόγελο, αλλά σε κοιτάει και λίγο αφ’ υψηλού που βγήκες χωρίς μπουφάν.

3. Ο χορευτής του πεζοδρομίου

Δεν έχει σημασία αν είναι καθημερινή, αν αργεί στη δουλειά ή αν το outfit του καταστράφηκε. Όταν ξεκινά η βροχή, αυτός/ή χαμογελά, τραγουδάει φωναχτά «singin’ in the rain» και μπορεί και να κάνει έναν στροβιλισμό. Είναι η προσωποποίηση του embrace the chaos.

4. Ο γκρινιάρης της κακοκαιρίας

Θεωρεί τη βροχή προσωπική επίθεση. Το λεωφορείο αργεί; Φταίει η βροχή. Έχει φριζάρει το μαλλί του; Πάλι η βροχή. Αν μπορούσε, θα έκανε μήνυση στα σύννεφα. Κι αν τύχει και περάσει αυτοκίνητο και τον βρέξει; Μην το συζητάς, θα το ανεβάσει με hashtag #hatewinter.

5. Ο zen τύπος που χαλαρώνει

Για αυτόν, η βροχή είναι ευκαιρία να κλείσει τα φώτα, να ανάψει κερί, να κάνει διαλογισμό ή να διαβάσει. Βρίσκει ηρεμία και ανακούφιση στην ησυχία της βροχής. Μπορεί να μην ανεβάσει story, αλλά σίγουρα θα σου πει «πόσο ωραίο είναι να ακούς τη βροχή, ε;».

Τελικά… εσύ ποιος είσαι;

Η βροχή μπορεί να φέρνει νερά, αλλά φέρνει και συναισθήματα. Είναι τέλεια αφορμή να δεις τον εαυτό σου (και τους γύρω σου) με λίγο χιούμορ. Μήπως αλλάζεις τύπο ανάλογα με τη μέρα; Μήπως είσαι ένας συνδυασμός δύο;

Ό,τι κι αν είσαι, βάλε την καλή σου διάθεση, φόρεσε (ή όχι) την ομπρέλα σου και θυμήσου: η βροχή περνάει, το στιλ (και το mood) μένει.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

