Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού

Γιατί μερικά ζώδια εξαφανίζονται σαν φάντασμα και άλλα απλώς… δεν παίρνουν ποτέ το hint

Ένα ραντεβού μπορεί να πάει υπέροχα μέχρι να περάσουν δύο μέρες και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν απάντησε ποτέ στο μήνυμά σου. Ή μπορεί να είσαι εσύ εκείνος/η που στέλνει «καλημέρα» και ξανά «όλα καλά;» και ξανά «μάλλον είσαι απασχολημένος ε;». Ε, λοιπόν, τα άστρα έχουν τον λόγο!

Ας δούμε ποια ζώδια είναι οι masters του ghosting και ποια δεν αφήνουν το κινητό από τα χέρια τους μετά το ραντεβού:

Διάβασε επίσης: Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα

Δίδυμος, Τοξότης, Υδροχόος

Τα ζώδια που εξαφανίζονται πριν προλάβεις να γράψεις «πέρασα τέλεια». Οι Δίδυμοι βαριούνται εύκολα, οι Τοξότες φοβούνται τη δέσμευση και οι Υδροχόοι… απλώς ξεχνούν ότι έχουν κινητό (ή έτσι λένε). Ghosting χωρίς κακία, απλώς έχουν περάσει ήδη στο επόμενο challenge της ζωής τους.

Καρκίνος, Ιχθύς, Ζυγός

Αν σου στείλουν μόνο 17 μηνύματα μετά το ραντεβού, θεωρείται συγκράτηση. Οι Καρκίνοι ψάχνουν συναισθηματική επιβεβαίωση, οι Ιχθύες γράφουν σενάρια στο μυαλό τους και οι Ζυγοί απλώς δεν αντέχουν να μην τα έχουν όλα όμορφα. Αν τους αρέσεις, θα το μάθεις. Και αν δεν τους απαντήσεις, θα το μάθεις κι αυτό (με emojis).

Κριός, Λέων, Σκορπιός

Το πάθος τους δεν χωράει σε ghosting. Αν εξαφανιστούν, κάτι πολύ τους ενόχλησε. Συνήθως όμως, θα στείλουν πρώτοι μήνυμα, συχνά κάτι τύπου «Πέρασες καλά ή απλώς προσποιούσουν;». Έχουν ένταση, έχουν εγωισμό, αλλά τουλάχιστον… απαντούν!

Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Αν δεν απαντούν, δεν είναι ghosting, είναι αναμονή στρατηγικής. Ο Ταύρος περιμένει να δει αν θα κάνεις εσύ την κίνηση, ο Παρθένος αναλύει κάθε λέξη του μηνύματός σου και ο Αιγόκερως… είναι στη δουλειά. Αν απαντήσουν, σημαίνει ότι το εννοούν.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δεν ξέρεις αν σε έχει ερωτευτεί ένας Σκορπιός; 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν

Δες κι αυτό…