Fashion 30.10.2025

Το χρώμα που λατρεύουν οι fashionistas σε Παρίσι και Μιλάνο δεν είναι ούτε το καφέ ούτε το βουργουνδί

chaki_xrwma
Από τις πασαρέλες των οίκων μόδας μέχρι τους δρόμους των μεγαλύτερων πρωτευουσών, ένα νέο, κομψό χρώμα κερδίζει τις εντυπώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς οι πρώτες ψυχρές μέρες του χειμώνα κάνουν αισθητή την παρουσία τους, η προσοχή στρέφεται στα χρώματα που θα δώσουν ζωή στις ντουλάπες της σεζόν. Με το κρύο να φέρνει την ανάγκη για ζεστά, πολυτελή υφάσματα και layering, η παραδοσιακή προτίμηση σε σκούρο μπλε, μαύρο και μπορντό φαίνεται να εμπλουτίζεται από έναν πιο γήινο, κομψό τόνο: το χακί.

Η απόχρωση αυτή, διακριτική αλλά εκλεπτυσμένη, προσφέρει μια φρέσκια αισθητική στις συνηθισμένες χειμερινές σιλουέτες, προσκαλώντας τους fashionistas να επαναπροσδιορίσουν το στιλ τους με κομψότητα και ευελιξία.

chaki
https://www.instagram.com/maryljean/

Από δερμάτινα σακάκια και tailored παλτό από μαλλί μέχρι τζιν, τσάντες και αξεσουάρ, το χακί κάνει αισθητή την παρουσία του σχεδόν σε κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας. Συνδυάζεται εύκολα με τις βασικές αποχρώσεις του χειμώνα, όπως μαύρο και γκρι, ενώ προσφέρει ενδιαφέρουσες αντιθέσεις όταν φορεθεί μαζί με πιο ανοιχτές, ανοιξιάτικες πινελιές όπως κίτρινο ή ροζ. Η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για πιο επίσημες εμφανίσεις, ενώ η εκλεπτυσμένη γήινη παλέτα του δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας χωρίς να χάνει τη διαχρονικότητα.

chaki_xrwma
https://www.instagram.com/shhtephs/

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τις πασαρέλες των συλλογών, όπου ο χακί εμφανίστηκε σε δημιουργίες Stella McCartney, Hermès και Christian Dior, συχνά σε συνδυασμό με λευκά, μπεζ ή ακόμα και μοβ στοιχεία για αίσθηση αντίθεσης. Ταυτόχρονα, οι influencers σε πόλεις όπως Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι το ενσωματώνουν καθημερινά, ενώ οι βιτρίνες καταστημάτων παρουσιάζουν κομμάτια που αποδεικνύουν ότι η τάση είναι εύκολα προσιτή και ιδιαίτερα wearable.

dior_xaki

Το χακί λοιπόν δεν είναι απλά μια νέα μόδα, αποτελεί ένα εργαλείο για να ανανεωθεί η γκαρνταρόμπα, προσφέροντας κομψότητα και ευελιξία, χωρίς να απαιτεί δραματικές αλλαγές. Από σακάκια και παλτό μέχρι denim και αξεσουάρ, η απόχρωση αυτή υπογραμμίζει πως η χειμερινή γκαρνταρόμπα μπορεί να είναι ταυτόχρονα διαχρονική και σύγχρονη, έτοιμη για την πολυπλοκότητα και το layering της κρύας περιόδου.

