Día de Muertos: Το πιο ζωντανό ταξίδι στο Μεξικό στη γιορτή των ψυχών

Μια από εκείνες τις στιγμές που δεν παρακολουθείς απλώς μια παράδοση, αλλά γίνεσαι μέρος της

Όταν ακούμε για το Μεξικό, το μυαλό μας συχνά ταξιδεύει σε εικόνες με πολύχρωμα χαρτάκια που ανεμίζουν στον άνεμο, ανθισμένους κήπους με κατιφέδες, σκελετούς που χαμογελούν και μουσικές που σε παρασύρουν σε χορό. Όλα αυτά κορυφώνονται σε μία γιορτή: το Día de Muertos, τη «Μέρα των Νεκρών». Μια παράδοση βαθιά ριζωμένη στη μεξικανική κουλτούρα, που γιορτάζει τη ζωή μέσα από τη μνήμη των προγόνων.

Διάβασε επίσης: Μουσείο Σοκολάτας στη Ζυρίχη: Ένα ταξίδι στις αισθήσεις και την ιστορία

Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, το Día de muertos δεν είναι μέρα θρήνου. Είναι μέρα χαράς, μνήμης και επανασύνδεσης. Στο Μεξικό πιστεύουν πως οι ψυχές των αγαπημένων επιστρέφουν για λίγες μέρες στον κόσμο των ζωντανών, για να γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειες. Το αποτέλεσμα είναι μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, χρώματα και αρώματα – από το λιβάνι και τα κεριά μέχρι το pan de muerto, το γλυκό ψωμί που φτιάχνεται ειδικά για την περίσταση.

H πρώτη μου ημέρα στο Μεξικό

Φτάνοντας στην Πόλη του Μεξικού λίγες μέρες πριν από το Día de Muertos, ένιωθα αμέσως πως κάτι διαφορετικό συνέβαινε γύρω μου. Οι δρόμοι είχαν γεμίσει με πολύχρωμα papel picado, εκείνα τα κομμένα χαρτάκια που χορεύουν στον αέρα, και παντού μύριζε λιβάνι και κατιφές. Ολόκληρη η πόλη ετοιμαζόταν για τη σημαντικότερη γιορτή της χρονιάς — μια γιορτή αφιερωμένη όχι στον θάνατο, αλλά στη μνήμη, στην αγάπη και στη συνέχεια της ζωής.

Περπατώντας στο ιστορικό κέντρο, κοντά στο Zócalo, έβλεπα τις οικογένειες να στολίζουν τους δρόμους και τις βιτρίνες με κρανία, λουλούδια και κεριά. Παντού χαμόγελα, μουσική, παιδιά βαμμένα σαν catrinas, γυναίκες με μακριά φορέματα και άνδρες με sombreros. Δεν υπήρχε τίποτα σκοτεινό στην ατμόσφαιρα – μόνο μια απίστευτη ενέργεια και μια συγκίνηση που δύσκολα περιγράφεται.

Διάβασε επίσης: Burano: Ένα νησί γεμάτο χρώματα – Πού να πας και τι να δεις

Οι βωμοί της μνήμης

Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που είδα ήταν οι ofrendas – οι βωμοί που στήνουν οι οικογένειες στα σπίτια, στις πλατείες ή ακόμη και στα ξενοδοχεία. Μικροί ή μεγάλοι, φτιαγμένοι με μεράκι και αγάπη, ήταν γεμάτοι φωτογραφίες, αγαπημένα αντικείμενα, φαγητά και ποτά όσων έχουν φύγει. Το έντονο πορτοκαλί των λουλουδιών cempasúchil (οι κατιφέδες της γιορτής) έδινε χρώμα παντού.

Η μεγάλη παρέλαση

Το Σάββατο της παρέλασης, χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από το Paseo de la Reforma. Μουσικές, τύμπανα, εντυπωσιακά κοστούμια, κρανία-γλυπτά τριών μέτρων, λουλούδια και άπειρα χαμόγελα. Δεν ήταν απλώς ένα θέαμα – ήταν μια έκρηξη ζωής.

Ανάμεσα στο πλήθος, είδα οικογένειες να χορεύουν με φωτογραφίες των αγαπημένων τους, παιδιά να πετούν λουλούδια και τουρίστες από κάθε γωνιά του κόσμου να συμμετέχουν χωρίς δισταγμό. Ένιωσα ότι αυτή η μέρα δεν ανήκει σε κανέναν και σε όλους ταυτόχρονα.

Το βράδυ, περπατώντας πίσω προς το ξενοδοχείο, άκουγα ακόμα μουσική από τα στενά. Το Μεξικό δεν κοιμάται αυτές τις μέρες· γιορτάζει ασταμάτητα.

Στο νεκροταφείο της Morelia

Μερικές μέρες αργότερα, ταξίδεψα στη Morelia, μια απο τις πιο αυθεντικές πόλεις του Michoacán, εκεί όπου η γιορτή αποκτά πιο πνευματική διάσταση. Τη νύχτα της 1ης Νοεμβρίου βρέθηκα σε ένα κοιμητήριο που έμοιαζε να λάμπει. Εκατοντάδες κεριά, λουλούδια, φαγητά, οικογένειες γύρω από τους τάφους, μουσικοί που έπαιζαν κιθάρες.

Δεν υπήρχε θλίψη. Μόνο αγάπη, γέλιο και ιστορίες. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, θυμόντουσαν. Κάποιοι έφερναν παιχνίδια για τα παιδιά που είχαν φύγει νωρίς, άλλοι άφηναν ποτήρια τεκίλα για τους παππούδες τους.

Κάθισα για ώρα σιωπηλή, απλώς παρατηρώντας. Ήταν σαν να είχα περάσει σε έναν άλλο κόσμο – εκεί όπου η ζωή και ο θάνατος δε χωρίζονται, αλλά συνυπάρχουν.

Οι γεύσεις της γιορτής

Καμιά εμπειρία στο Μεξικό δεν είναι πλήρης χωρίς φαγητό, και το Día de Muertos έχει τις δικές του παραδόσεις. Το pan de muerto, το γλυκό ψωμί με ζάχαρη και σχήματα που θυμίζουν κόκαλα, ήταν παντού – στα καφέ, στις αγορές, στους βωμούς. Συνοδευόμενο με ζεστή σοκολάτα ή καφέ, ήταν το ιδανικό πρωινό πριν ξεκινήσω τις περιπλανήσεις μου.

Δοκίμασα επίσης τα calaveritas, μικρά κρανία από ζάχαρη ή σοκολάτα, και ένα εξαιρετικό atole, ζεστό ρόφημα από καλαμπόκι και κανέλα. Όλα είχαν νόημα και συμβολισμό. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο.

Από την παράδοση στην ποπ κουλτούρα

Το Día de los Muertos δεν είναι πια μόνο μια μεξικανική γιορτή, είναι σύμβολο πολιτισμού και έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Ταινίες όπως το Coco της Pixar έχουν μεταφέρει το μήνυμά της σε όλο τον κόσμο, όμως η πραγματικότητα που βιώνεις εκεί είναι πολύ πιο δυνατή. Κάθε γωνιά της χώρας έχει τη δική της εκδοχή: στην Oaxaca κυριαρχούν οι παρελάσεις, στο Pátzcuaro τα φώτα στη λίμνη, στην Πόλη του Μεξικού η τέχνη και το θέαμα.

Παρά τον τουρισμό, ένιωσα πως οι Μεξικανοί κρατούν την ουσία. Η γιορτή τους είναι ιερή – όχι θρησκευτικά, αλλά συναισθηματικά. Είναι μια υπενθύμιση ότι όσο θυμόμαστε κάποιον, εκείνος δεν έχει χαθεί.

Τι μου έμεινε από αυτό το ταξίδι

Όταν έφυγα από το Μεξικό, ένιωσα πως πήρα μαζί μου κάτι πολύ βαθύτερο από φωτογραφίες και αναμνήσεις. Το Día de Muertos με έκανε να ξανασκεφτώ τη σχέση μας με τον χρόνο, τη μνήμη, τη ζωή.

Στον δυτικό κόσμο, ο θάνατος είναι κάτι που αποφεύγουμε, που φοβόμαστε να κοιτάξουμε. Εκεί όμως, στο Μεξικό, είδα ανθρώπους να τον αγκαλιάζουν — όχι με λύπη, αλλά με ευγνωμοσύνη. Γιατί, όπως μου είπε μια γυναίκα στη Morelia:

«Δεν πεθαίνεις όταν φεύγεις· πεθαίνεις όταν σε ξεχνούν.»

Κι αυτή είναι ίσως η πιο όμορφη αλήθεια που μπορεί να σου χαρίσει ένα ταξίδι.

Μπορείς να με βρείς στο Instagram εδώ!

Διάβασε επίσης: Τα καλύτερα Food Halls του Λονδίνου: Όπου το street food συναντά το στιλ