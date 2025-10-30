MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 30.10.2025

Butterfly cut: Όγκος, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα κούρεμα

butterfly_cut
Το butterfly cut είναι το κούρεμα της σεζόν που χαρίζει κίνηση, όγκο και φυσική κομψότητα, διατηρώντας το μήκος των μαλλιών
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν χτενίσματα που ορίζουν μια εποχή και αυτά που ξεπερνούν τις εποχές, και το butterfly cut ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία. Εμπνευσμένο από το ανάλαφρο σχήμα των φτερών μιας πεταλούδας, συνδυάζει τις κοντές, διαβαθμισμένες στρώσεις γύρω από το πρόσωπο με πιο μακριές στο υπόλοιπο μήκος, δημιουργώντας φυσικό όγκο και αίσθηση κίνησης. Το αποτέλεσμα; Ένα look που χαρίζει ροή, δυναμισμό και το τέλειο face-framing αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να αποχωριστείς τα μακριά σου μαλλιά.

Φέτος, το butterfly cut επιστρέφει δυναμικά, πρωταγωνιστώντας σε runways και editorials. Από την Jennifer Aniston και τη θρυλική «Rachel» των Friends, μέχρι τη Sabrina Carpenter και τη Sydney Sweeney, οι πιο στιλάτες παρουσίες της νέας γενιάς επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για το πιο πολυδιάστατο και φωτογενές haircut της εποχής. Επηρεασμένο από το αισθητικό DNA των ’70s και ’90s, το butterfly cut επανεφευρίσκεται μέσα από σύγχρονες γραμμές και ελαφριές, γεωμετρικές στρώσεις που πλαισιώνουν το πρόσωπο, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και φυσική κομψότητα.

butterfly_cut
https://www.instagram.com/haileesteinfeld/?utm_source=ig_embed

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η προσαρμοστικότητα. Σε λεπτά μαλλιά, προσφέρει όγκο χωρίς να τα βαραίνει, ενώ σε πιο πλούσιες υφές δημιουργεί κίνηση και ανάλαφρη αίσθηση. Είναι το ιδανικό κούρεμα για όσες θέλουν να ανανεώσουν το σχήμα των μαλλιών τους χωρίς ριζική αλλαγή, μια «αναπνοή» φρεσκάδας που αναδεικνύει τη φυσική δομή των μαλλιών και το περίγραμμα του προσώπου.

sabrina_carpenter
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Στο styling, αφήνει χώρο για δημιουργικότητα. Ένα blow-dry με στρογγυλή βούρτσα αναδεικνύει τις στρώσεις και δίνει αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση προς τα έξω, ενώ ένα πιο φυσικό στέγνωμα με λίγο texturizing spray αποκαλύπτει την ανεπιτήδευτη πλευρά του. Οι hairstylists τονίζουν πως το μυστικό είναι τα τακτικά τριμαρίσματα κάθε 6 με 8 εβδομάδες, ώστε το σχήμα να διατηρείται «ζωντανό» και καλοσχηματισμένο.

Πέρα όμως από τάση, το butterfly cut αντιπροσωπεύει μια νέα φιλοσοφία γύρω από τη θηλυκότητα και την αυτοέκφραση. Είναι η απόδειξη ότι η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι ριζική για να είναι ουσιαστική, αρκεί να έχει κίνηση, φυσικότητα και προσωπικό ύφος, όπως ακριβώς το πιο κομψό κούρεμα της σεζόν.

