Οδηγός για flawless makeup look: Από το foundation μέχρι το setting spray

Οδηγός μακιγιάζ βήμα-βήμα για λαμπερή, σταθερή και περιποιημένη εμφάνιση, με tips για βάση, μάτια, φρύδια, χείλη και finishing touches

Το μακιγιάζ για πολλές από εμάς είναι κάτι παραπάνω από μια καθημερινή συνήθεια. Αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης, δημιουργίας και διασκέδασης, επιτρέποντάς μας να πειραματιστούμε με χρώματα, υφές και στιλ. Κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και κάθε επιδερμίδα έχει τις δικές της ανάγκες, γι’ αυτό δεν υπάρχει μια και μοναδική «σωστή» σειρά εφαρμογής. Ωστόσο, ακολουθώντας ορισμένα βασικά βήματα μπορούμε να πετύχουμε ένα μακιγιάζ που θα διαρκεί περισσότερο, θα δείχνει ομοιόμορφο και περιποιημένο και θα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά μας με τον καλύτερο τρόπο.

Η προετοιμασία και η σωστή αλληλουχία των προϊόντων είναι το μυστικό για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Από την ενυδάτωση της επιδερμίδας έως το τελικό setting spray, κάθε στάδιο παίζει ρόλο στην αντοχή και τη λάμψη του μακιγιάζ. Στον οδηγό που ακολουθεί θα βρεις βήμα-βήμα τα βασικά προϊόντα και τις τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα look επαγγελματικού επιπέδου, χωρίς να χρειάζεστε υπερβολικές γνώσεις ή πολυάριθμα προϊόντα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, η καθημερινή σας ρουτίνα μακιγιάζ θα γίνει πιο απλή, αποδοτική και διασκεδαστική.

Διάβασε επίσης: Blood moon: Το spooky μανικιούρ που λατρεύει η Selena Gomez

Προετοιμασία της επιδερμίδας

Ξεκινάμε πάντα με καθαρή και καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα. Ένας ελαφρύς ορός ενυδάτωσης, ενυδατική κρέμα και αντηλιακό με SPF που λειτουργεί και σαν primer θα δημιουργήσουν μια βάση με διάρκεια.

Primer

Το primer λειαίνει τους πόρους, περιορίζει τη λιπαρότητα και βοηθά το μακιγιάζ να κρατήσει περισσότερο. Επίλεξε το κατάλληλο για τις ανάγκες σου και εφάρμοσέ το σε όλο το πρόσωπο ή μόνο σε συγκεκριμένα σημεία.

Foundation και concealer

Εφάρμοσε foundation για ομοιόμορφο τόνο επιδερμίδας και concealer στα σημεία που χρειάζονται περισσότερη κάλυψη, όπως κάτω από τα μάτια ή σε σπυράκια. Αν υπάρχει έντονος αποχρωματισμός, ξεκίνα με color corrector.

Contour και bronzer

Χρησιμοποίησε contour και bronzer για να δώσεις διάσταση στο πρόσωπο, εφαρμόζοντάς τα σε ζυγωματικά, μέτωπο και γραμμή σαγονιού.

Φρύδια

Βούρτσισε τις τρίχες των φρυδιών προς τα πάνω και γέμισε μόνο όπου χρειάζεται, χρησιμοποιώντας μολύβι, σκιά ή gel για φυσικό αποτέλεσμα.

Σκιά και eyeliner

Εφάρμοσε σκιά και eyeliner πάνω από concealer ή primer ματιών για μεγαλύτερη διάρκεια και αποφυγή σπασίματος. Επίλεξε ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις, από φυσικό έως smoky eyes.

Μάσκαρα

Χρησιμοποίησε ψαλιδάκι πριν τη μάσκαρα για όγκο και ένταση στις βλεφαρίδες.

Ρουζ και highlighter

Τοποθέτησε ρουζ για ζωντάνια και highlighter για λαμπερή όψη. Πειραματίσου με τη σειρά εφαρμογής ανάλογα με την ένταση που θέλεις.

Χείλη

Άφησε τα χείλη για το τέλος ή ξεκίνα με έντονο κραγιόν για να προσαρμόσεις το υπόλοιπο μακιγιάζ. Είναι το «κερασάκι» της εμφάνισης.

Πούδρα

Η πούδρα σταθεροποιεί τη βάση και ελέγχει τη λιπαρότητα. Εφάρμοσέ την στο τέλος, ειδικά αν χρησιμοποιείς υγρές ή κρεμώδεις υφές.

Setting Spray

Ολοκλήρωσε με setting spray για διάρκεια, φρεσκάδα και φυσικό φινίρισμα. Κλειδώνει όλα τα προηγούμενα προϊόντα και χαρίζει σταθερό αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα ή νύχτα.

Διάβασε επίσης: Beauty rituals: Η ρουτίνα σώματος που κάνει χαμό στο TikTok