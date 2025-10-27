MadWalk 2025 by Τhree Cents
Blood moon: Το spooky μανικιούρ που λατρεύει η Selena Gomez

selena_gomez
Το blood moon manicure με burgundy και σοκολατί αποχρώσεις γίνεται η κορυφαία τάση στα νύχια του φθινοπώρου
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς οι ημέρες μικραίνουν και οι νύχτες γίνονται πιο σκοτεινές, τα νύχια αποκτούν νέο ρόλο στο styling, μετατρέποντας ένα απλό look σε statement. Τα βαθιά burgundy και σοκολατί χρώματα, με τις ζεστές mahogany νότες τους, κυριαρχούν αυτήν τη σεζόν, προσφέροντας κομψότητα και ένταση χωρίς υπερβολές. Η τάση αυτή συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που παραπέμπει σε «Blood Moon», με μια διακριτική αλλά μαγευτική λάμψη.

Η Selena Gomez έχει ήδη αναδείξει αυτή την τάση, επιλέγοντας ένα σκούρο κόκκινο-βουργουνδί με mahogany υποτόνους σε πρόσφατες εμφανίσεις της. Το συγκεκριμένο manicure ξεφεύγει από τα nude ή blush χρώματα, προσθέτοντας βάθος και μια διακριτική δόση drama που ταιριάζει σε κάθε στιλ, από minimal μέχρι τολμηρά looks.

blood_moon
https://www.instagram.com/thenaillologist/

Τα σκούρα κόκκινα και σοκολατί χρώματα λειτουργούν ως ιδανικό δίδυμο για τον χειμώνα, χαρίζοντας βάθος και ζεστασιά στα χέρια. Είτε σε επίσημες εμφανίσεις, είτε σε casual looks, προσφέρουν ένα κομψό και μυστηριώδες touch που τραβάει τα βλέμματα.

blood_moon_nixia
https://www.instagram.com/tombachik/

Η τάση του «Blood Moon manicure» δεν περιορίζεται σε μία μόνο εκδοχή. Εναλλακτικά, η τεχνική «aura nails» δημιουργεί ένα διακριτικό διάχυτο χρώμα στο κέντρο του νυχιού, δίνοντας edgy και μοντέρνο αποτέλεσμα. Τα social media έχουν ήδη αναδείξει δεκάδες εκδοχές, δείχνοντας πώς ένα μανικιούρ μπορεί να γίνει statement χωρίς υπερβολή.

blood_moon
https://www.instagram.com/bangstyle/

Η ευελιξία του «Blood Moon manicure» είναι αυτό που το κάνει ιδανικό για κάθε περίσταση. Μπορεί να φορεθεί σε επίσημες εμφανίσεις, νυχτερινές εξόδους ή ακόμα και σε καθημερινές στιγμές, αναβαθμίζοντας κάθε outfit με μία διακριτική αλλά έντονη πινελιά κομψότητας.

Δες κι αυτό…

