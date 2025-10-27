Πόση μοναξιά χωράει σε ένα πολυτελές σπίτι; Η νέα ταινία «Swim to Me» δίνει την απάντηση

Η Dominga Sotomayor υπογράφει στο Netflix μια συγκινητική ιστορία για τη μοναξιά, την ταξική απόσταση και την αθέατη φροντίδα

Το «Swim to Me» είναι η νέα δραματική ταινία της χιλιανής σκηνοθέτιδας Dominga Sotomayor, που μεταφέρει στην οθόνη του Netflix την ιστορία της Estela. Η νεαρή γυναίκα αφήνει τη ζωή της στην επαρχία και μεταβαίνει στη Σαντιάγο, όπου ξεκινά εργασία ως εσωτερική βοηθός σε μια εύπορη οικογένεια της πόλης.

Η Estela αναλαμβάνει τη φροντίδα της μικρής Julia, κόρης δύο απόμακρων γονιών, και μεταξύ των δύο αναπτύσσεται ένας δεσμός που ξεπερνά τους κοινωνικούς ρόλους: μια τρυφερή, σχεδόν μητρική σχέση αλλά και μια αμοιβαία μοναξιά που βρίσκει προσωρινό καταφύγιο στη στοργή.

Η ταινία αποφεύγει τα εύκολα στερεότυπα: δεν παρουσιάζει τους «πλούσιους» ως κακούς ούτε τους «φτωχούς» ως αγίους. Αντίθετα, με ειλικρίνεια, φωτίζει πώς η φροντίδα, η υπομονή και η διαρκής ετοιμότητα, στοιχεία της εργασίας της Estela, παραμένουν αμοιβόμενα ή αόρατα.

Η Estela βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στον κόσμο που υπηρετεί και στον δικό της. Όταν η μητέρα της αρρωσταίνει, το δίλημμά της, επαγγελματικό ή οικογενειακό, γίνεται οδυνηρή υπενθύμιση μιας πραγματικότητας που δεν θέλει να αγνοήσει.

Η María Paz Grandjean στον ρόλο της Estela προσφέρει μια από τις πιο εσωτερικές και αληθινές ερμηνείες της χρονιάς. Η σχέση της με τη μικρή Rosa Puga Vittini που ερμηνεύει τη Julia συγκινεί, καθώς δύο τραυματισμένες ψυχές βρίσκουν μια κοινή γλώσσα στο συναισθηματικό χάσμα των τάξεων.

Η Sotomayor συνεχίζει την πορεία της στον κοινωνικό ρεαλισμό με στίγμα. Το σενάριο βασίζεται στο μυθιστόρημα της Alia Trabucco Zerán και μεταφέρει τη λογοτεχνική ευαισθησία στην οθόνη με σεβασμό.Με ρυθμό αργό, εικόνες που απλώνουν το συναίσθημα στο βλέμμα και το χώρο, η ταινία χρειάζεται να τη νιώσεις περισσότερο από το να την καταλάβεις. «Μια από τις πιο αθόρυβες, αλλά ταυτόχρονα πιο δυνατές ταινίες του Netflix», όπως την έχουν χαρακτηρίσει οι πρώτοι θεατές.

Γιατί να τη δεις:

Επειδή αγγίζει τις αθέατες σχέσεις εξουσίας, φροντίδας και μοναξιάς χωρίς δραματική υπερβολή.

Επειδή η ερμηνεία της Grandjean είναι καθηλωτική.

Επειδή σου θυμίζει πως η φροντίδα μπορεί να είναι και βάρος, επιλογή και θυσία.

