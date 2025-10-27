MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 27.10.2025

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, αληθινό και κινηματογραφικό από ποτέ

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ
Με πλοκή που εξελίσσεται πέντε χρόνια μετά, η σειρά-φαινόμενο επιστρέφει στην οθόνη την άνοιξη του 2026, με την Zendaya ξανά στον πρωταγωνιστικό ρόλο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πολυαναμενόμενο Euphoria επιστρέφει, φέρνοντας μαζί του ένα νέο, πιο ώριμο και βαθιά υπαρξιακό κεφάλαιο. Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν, η σειρά που καθόρισε την ποπ αισθητική της Gen Z και ανανέωσε τα εφηβικά δράματα, ετοιμάζεται για το μεγάλο της comeback.

Η τρίτη σεζόν άργησε κι όχι άδικα. Οι απεργίες σεναριογράφων και ηθοποιών (WGA & SAG-AFTRA) που παρέλυσαν το Χόλιγουντ, αλλά και οι δημιουργικές αλλαγές του Sam Levinson, καθυστέρησαν την έναρξη της παραγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Levinson επέλεξε να ξαναδουλέψει σημαντικά κομμάτια του σεναρίου, οδηγώντας σε έναν πιο κινηματογραφικό και ουσιαστικό τόνο.

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ

Διάβασε επίσης: Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

Η ιστορία μεταφέρεται πέντε χρόνια μπροστά, με τους ήρωες πλέον ενήλικες, να έχουν αφήσει πίσω τους το λύκειο και να παλεύουν να προσαρμοστούν σε μια πιο ρεαλιστική και συχνά πιο σκληρή πραγματικότητα.

Η Rue (Zendaya) προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της μετά την απεξάρτηση. Η Jules (Hunter Schafer) και η Maddy (Alexa Demie) βρίσκονται μπροστά σε νέες αρχές, ενώ η Cassie (Sydney Sweeney) αγωνίζεται να βρει ισορροπία και έλεγχο.

Το βασικό κασταραμένει σχεδόν αναλλοίωτο: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Jacob Elordi, Alexa Demie, Colman Domingo και Eric Dane συνεχίζουν κανονικά. Ωστόσο, η Barbie Ferreira (Kat) δεν θα επιστρέψει, ενώ η Storm Reid (Gia) φαίνεται να έχει περιορισμένη συμμετοχή. Η έκπληξη της σεζόν; Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Rosalía θα κάνει μια εμφάνιση-έκπληξη σε ένα επεισόδιο, ενώ σχεδιάζεται και συνεργασία-έκπληξη στο μουσικό κομμάτι.

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ

Η μουσική του Euphoria ήταν πάντα κομμάτι της ταυτότητάς του και στη νέα σεζόν αναμένεται να απογειωθεί. Ο Labrinth συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Hans Zimmer, δημιουργώντας ένα ηχητικό αποτέλεσμα πιο κινηματογραφικό, συναισθηματικό και πολυεπίπεδο από ποτέ. Κάθε επεισόδιο θα έχει το δικό του μουσικό στίγμα, με νέα original κομμάτια που θα συνοδεύουν την πλοκή.

Η ίδια η Zendaya έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η τρίτη σεζόν να αποτελέσει την ολοκλήρωση της ιστορίας της Rue, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το HBO. Αν πρόκειται όντως για το τέλος, αναμένεται συγκλονιστικό.

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, ώριμο και κινηματογραφικό από ποτέ

Η σεζόν 3 του Euphoria αναμένεται να προβληθεί την άνοιξη του 2026, αποκλειστικά στο HBO και στο Vodafone TV, σε 8 επεισόδια.

Διάβασε επίσης: To Black Phone 2 στην κορυφή του Box Office

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Euphoria HBO σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Blood moon: Το spooky μανικιούρ που λατρεύει η Selena Gomez

Blood moon: Το spooky μανικιούρ που λατρεύει η Selena Gomez

27.10.2025

Δες επίσης

Πόση μοναξιά χωράει σε ένα πολυτελές σπίτι; Η νέα ταινία «Swim to Me» δίνει την απάντηση
Cinema

Πόση μοναξιά χωράει σε ένα πολυτελές σπίτι; Η νέα ταινία «Swim to Me» δίνει την απάντηση

27.10.2025
Η Glenn Close στο πλευρό της Penélope Cruz στο ισπανικό δράμα The Black Ball
Cinema

Η Glenn Close στο πλευρό της Penélope Cruz στο ισπανικό δράμα The Black Ball

27.10.2025
Το Miami Vice επιστρέφει και ο Michael B. Jordan είναι έτοιμος για την πιο cool αποστολή του
Cinema

Το Miami Vice επιστρέφει και ο Michael B. Jordan είναι έτοιμος για την πιο cool αποστολή του

26.10.2025
Ο John Travolta και η Melissa Barrera παλεύουν για τη ζωή τους στο Black Tides
Cinema

Ο John Travolta και η Melissa Barrera παλεύουν για τη ζωή τους στο Black Tides

26.10.2025
Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της
Cinema

Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της

25.10.2025
Η Gen Z θέλει περισσότερα κινούμενα σχέδια και λιγότερο σεξ στις οθόνες της
Cinema

Η Gen Z θέλει περισσότερα κινούμενα σχέδια και λιγότερο σεξ στις οθόνες της

25.10.2025
Η Ariana Grande αποκτά τη mini-me εκδοχή της στο νέο teaser του Wicked: For Good
Cinema

Η Ariana Grande αποκτά τη mini-me εκδοχή της στο νέο teaser του Wicked: For Good

24.10.2025
Το Netflix φέρνει τους Kennedys στην οθόνη: Ο Michael Fassbender ως Joseph Kennedy Sr.
Cinema

Το Netflix φέρνει τους Kennedys στην οθόνη: Ο Michael Fassbender ως Joseph Kennedy Sr.

24.10.2025
Το φινάλε του Stranger Things έρχεται και στη μεγάλη οθόνη
Cinema

Το φινάλε του Stranger Things έρχεται και στη μεγάλη οθόνη

24.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής