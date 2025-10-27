Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, αληθινό και κινηματογραφικό από ποτέ

Με πλοκή που εξελίσσεται πέντε χρόνια μετά, η σειρά-φαινόμενο επιστρέφει στην οθόνη την άνοιξη του 2026, με την Zendaya ξανά στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Το πολυαναμενόμενο Euphoria επιστρέφει, φέρνοντας μαζί του ένα νέο, πιο ώριμο και βαθιά υπαρξιακό κεφάλαιο. Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν, η σειρά που καθόρισε την ποπ αισθητική της Gen Z και ανανέωσε τα εφηβικά δράματα, ετοιμάζεται για το μεγάλο της comeback.

Η τρίτη σεζόν άργησε κι όχι άδικα. Οι απεργίες σεναριογράφων και ηθοποιών (WGA & SAG-AFTRA) που παρέλυσαν το Χόλιγουντ, αλλά και οι δημιουργικές αλλαγές του Sam Levinson, καθυστέρησαν την έναρξη της παραγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Levinson επέλεξε να ξαναδουλέψει σημαντικά κομμάτια του σεναρίου, οδηγώντας σε έναν πιο κινηματογραφικό και ουσιαστικό τόνο.

Η ιστορία μεταφέρεται πέντε χρόνια μπροστά, με τους ήρωες πλέον ενήλικες, να έχουν αφήσει πίσω τους το λύκειο και να παλεύουν να προσαρμοστούν σε μια πιο ρεαλιστική και συχνά πιο σκληρή πραγματικότητα.

Η Rue (Zendaya) προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της μετά την απεξάρτηση. Η Jules (Hunter Schafer) και η Maddy (Alexa Demie) βρίσκονται μπροστά σε νέες αρχές, ενώ η Cassie (Sydney Sweeney) αγωνίζεται να βρει ισορροπία και έλεγχο.

Το βασικό κασταραμένει σχεδόν αναλλοίωτο: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Jacob Elordi, Alexa Demie, Colman Domingo και Eric Dane συνεχίζουν κανονικά. Ωστόσο, η Barbie Ferreira (Kat) δεν θα επιστρέψει, ενώ η Storm Reid (Gia) φαίνεται να έχει περιορισμένη συμμετοχή. Η έκπληξη της σεζόν; Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Rosalía θα κάνει μια εμφάνιση-έκπληξη σε ένα επεισόδιο, ενώ σχεδιάζεται και συνεργασία-έκπληξη στο μουσικό κομμάτι.

Η μουσική του Euphoria ήταν πάντα κομμάτι της ταυτότητάς του και στη νέα σεζόν αναμένεται να απογειωθεί. Ο Labrinth συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Hans Zimmer, δημιουργώντας ένα ηχητικό αποτέλεσμα πιο κινηματογραφικό, συναισθηματικό και πολυεπίπεδο από ποτέ. Κάθε επεισόδιο θα έχει το δικό του μουσικό στίγμα, με νέα original κομμάτια που θα συνοδεύουν την πλοκή.

Η ίδια η Zendaya έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η τρίτη σεζόν να αποτελέσει την ολοκλήρωση της ιστορίας της Rue, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το HBO. Αν πρόκειται όντως για το τέλος, αναμένεται συγκλονιστικό.

Η σεζόν 3 του Euphoria αναμένεται να προβληθεί την άνοιξη του 2026, αποκλειστικά στο HBO και στο Vodafone TV, σε 8 επεισόδια.

