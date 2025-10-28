Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

Η πρώτη εμφάνιση των Gorillaz στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Release Athens 2026, στις 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού έγινε sold out σε λίγες ημέρες

Το συναυλιακό καλοκαίρι του 2026 προμηνύεται εκρηκτικό, με την Ελλάδα να έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικός προορισμός στις παγκόσμιες περιοδείες κορυφαίων καλλιτεχνών. Οι ανακοινώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και τα sold out διαμορφώνουν ήδη τον ρυθμό μιας σεζόν που θα μείνει αξέχαστη. Μετά τους Metallica, οι οποίοι εξάντλησαν τα εισιτήρια για τη μεγάλη τους εμφάνιση στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου, έρχεται ακόμη ένα ηχηρό νέο: οι Gorillaz θα παίξουν μπροστά σε κατάμεστη Πλατεία Νερού, καθώς όλα τα εισιτήρια για τη συναυλία τους στις 25 Ιουνίου 2026 έχουν ήδη εξαφανιστεί.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση της κορυφαίας μπάντας στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026 θα είναι η πρώτη τους στην Ελλάδα και αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές που θα ζήσουν από κοντά την εμπειρία ενός από τα πιο επιδραστικά και πρωτοποριακά μουσικά projects των τελευταίων δεκαετιών.

Με οκτώ άλμπουμ στο ενεργητικό τους – «Gorillaz» (2001), «Demon Days» (2005), «Plastic Beach» (2010), «The Fall» (2011), «Humanz» (2017), «The Now Now» (2018), «Song Machine: Season One – Strange Timez» (2020) και «Cracker Island» (2023) – οι Gorillaz είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο.

Το ομώνυμο ντεμπούτο τους σημείωσε πωλήσεις άνω των 7 εκατομμυρίων αντιτύπων και τους χάρισε μια θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο επιτυχημένο virtual συγκρότημα όλων των εποχών, ενώ το «Plastic Beach» ξεπέρασε τα οκτώ εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Με βραβεία όπως Grammy και BRIT Awards στο ενεργητικό τους και με τραγούδια που έχουν καθορίσει τη σύγχρονη κουλτούρα, οι Gorillaz έρχονται στην Αθήνα για μια συναυλία που αναμένεται να συνδυάσει μουσική, τεχνολογία και οπτικό θέαμα σε ένα μοναδικό show. Άλλο ένα sold out που επιβεβαιώνει πως το καλοκαίρι του 2026 θα ανήκει ολοκληρωτικά στη μουσική.

