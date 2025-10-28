Κρόσσια παντού: Το bag trend που λατρεύουν οι fashionistas

Οι τσάντες με κρόσσια επιστρέφουν δυναμικά και γίνονται το απόλυτο αξεσουάρ της σεζόν, συνδυάζοντας κομψότητα και boho διάθεση

Τα κρόσσια επιστρέφουν δυναμικά και κατακτούν την καρδιά της μόδας, όχι μόνο στα ρούχα αλλά και στα αξεσουάρ. Μετά την επιτυχία τους πάνω σε φορέματα και πανωφόρια πέρυσι, φέτος γίνονται το πιο «ασφαλές στοίχημα» για τσάντες και αξεσουάρ κάθε είδους.

Το στοιχείο αυτό φέρνει έναν παιχνιδιάρικο αέρα, συνδυάζοντας τη δόση boho-chic με την άγρια γοητεία του Western style, που επανέφερε στο προσκήνιο ο Pharrell Williams με τη συλλογή του ανδρικού φθινόπωρο-χειμώνας 2024-2025. Οι σχεδιαστές αντλούν έμπνευση τόσο από την αμερικανική παράδοση της western ένδυσης όσο και από την bohemian αισθητική των catwalks της Chloé, Isabel Marant, McQueen και Bottega Veneta.

Η τσάντα με κρόσσια δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ένα statement piece που συνδυάζει στιλ, διασκέδαση και λειτουργικότητα. Μπορεί να προσθέσει μία δόση κομψότητας σε ένα minimal look, ή να ενισχύσει το boho ύφος ενός outfit με χρώματα και υφές που παίζουν μεταξύ τους.

Από ουδέτερους τόνους όπως μαύρο, λευκό, μπεζ και γκρι μέχρι πιο τολμηρά χρώματα όπως το έντονο κόκκινο, οι τσάντες με κρόσσια είναι η τάση που υπόσχεται να αναβαθμίσει κάθε σύνολο, μεταφέροντας έναν αέρα ελευθερίας, παιχνιδιού και στιλ.

