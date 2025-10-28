MadWalk 2025 by Τhree Cents
Το «Όχι» αλλιώς: Από τα βουνά της Πίνδου στα μικρά «όχι» που λες κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνεις

Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια ημερομηνία στα σχολικά βιβλία, αλλά μια υπενθύμιση ότι το θάρρος χωράει και στα μικρά «όχι» που λες κάθε μέρα
Η 28η Οκτωβρίου είναι πάντα μια μέρα που μας επιστρέφει στο παρελθόν, στους ανθρώπους που στάθηκαν όρθιοι, σε ένα έθνος που αρνήθηκε να σκύψει το κεφάλι. Τότε, το «Όχι» ειπώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά ακούστηκε για δεκαετίες. Σήμερα, δεν το φωνάζουμε στα χαρακώματα. Το λέμε πιο ήσυχα, αλλά με τον ίδιο παλμό. Το λέμε όταν δεν δεχόμαστε να μας καθορίζουν οι άλλοι, όταν προστατεύουμε τον ψυχισμό μας, όταν δεν «υπογράφουμε» σε κάτι που δεν μας εκφράζει.

Κάθε εποχή έχει τον δικό της πόλεμο και το δικό της «Όχι»

1. Τότε: «Όχι» στην υποταγή – Σήμερα: «Όχι» στην παθητικότητα

Το 1940, οι Έλληνες αρνήθηκαν να παραδοθούν σε έναν εισβολέα. Ήταν μια απόφαση συλλογική, αλλά και βαθιά προσωπική: άνθρωποι που ήξεραν πως θα παλέψουν με πιθανότητες ελάχιστες. Σήμερα, το «Όχι» δεν λέγεται με όπλα, αλλά με στάση. Το λες κάθε φορά που δεν επιλέγεις την εύκολη σιωπή. Όταν μιλάς για όσα σε ενοχλούν, όταν αντιστέκεσαι στο «έτσι είναι τα πράγματα», όταν υπερασπίζεσαι ένα φίλο που αδικείται.

Το να μη μένεις θεατής, το να πάρεις θέση, είναι το δικό σου σύγχρονο «Όχι», ίσως όχι τόσο θεαματικό, αλλά εξίσου γενναίο.

2. Τότε: «Όχι» στον φόβο – Σήμερα: «Όχι» στην τοξικότητα

Οι άνθρωποι του ’40 ζούσαν με τον φόβο (του πολέμου, της απώλειας, της πείνας). Κι όμως, στάθηκαν όρθιοι. Εσύ, το 2025, μπορεί να μη ζεις σε πόλεμο, αλλά γνωρίζεις τον δικό σου φόβο: να μην είσαι αρκετός, να μη γίνεις αποδεκτός, να χάσεις τη θέση σου, το κύρος σου, τον εαυτό σου.

Λες «Όχι» κάθε φορά που δεν ανέχεσαι τοξικούς ανθρώπους, που βάζεις όρια, που κλείνεις το κινητό για να μείνεις λίγο με τον εαυτό σου. Το δικό σου μέτωπο δεν είναι στα σύνορα, είναι μέσα στο timeline, στο γραφείο, στις σχέσεις.

Και το όπλο σου δεν είναι το όπλο του στρατιώτη – είναι η ψυχραιμία σου, η αυτοεκτίμησή σου, η επιλογή σου να μείνεις αληθινός.

3. Τότε: «Όχι» στην αδικία – Σήμερα: «Όχι» στην κανονικοποίηση του λάθους

Το «Όχι» του 1940 δεν ήταν μόνο στρατιωτικό· ήταν ηθικό. Ήταν μια απόρριψη της ιδέας ότι ο δυνατός έχει πάντα δίκιο. Σήμερα, το λες κάθε φορά που δεν γελάς με ένα σεξιστικό αστείο, που αντιδράς σε μια άδικη απόφαση στη δουλειά, που υποστηρίζεις κάποιον που έχει λιγότερη φωνή.

Το λες όταν δεν αφήνεις τον κυνισμό να σε κερδίσει, όταν πιστεύεις ακόμα σε κάτι καλύτερο. Εκεί βρίσκεται το πραγματικό νόημα του ηρωισμού: όχι στις μεγάλες πράξεις, αλλά στις μικρές επιλογές που δείχνουν τι άνθρωπος θέλεις να είσαι.

Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία που τιμάμε,  είναι μια στάση ζωής που μπορούμε να συνεχίσουμε. Οι νέοι του 1940 είπαν «Όχι» για να υπάρξουμε εμείς ελεύθεροι. Κι εμείς, 85 χρόνια μετά, λέμε «Όχι» για να μείνουμε ελεύθεροι μέσα σε έναν κόσμο που συχνά μας θέλει κουρασμένους, φοβισμένους, αδιάφορους.

Το «Όχι» της δικής σου γενιάς δεν γράφεται στα σχολικά βιβλία, αλλά στις καθημερινές σου επιλογές. Όταν δεν καταπίνεις το άδικο, όταν φροντίζεις την ψυχική σου υγεία, όταν επιλέγεις την καλοσύνη αντί για τον κυνισμό. Αυτό είναι το δικό σου «Όχι» και αξίζει να το λες δυνατά.

