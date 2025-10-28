Από τις φλόγες, στο soundtrack του Avatar! Ακούστε το νέο τραγούδι της Miley Cyrus

Η τραγουδίστρια μετατρέπει την απώλεια του σπιτιού της στο Malibu σε έμπνευση για το νέο κομμάτι «Dream As One» στο soundtrack της ταινίας

Η Miley Cyrus προσφέρει ένα πρωτότυπο κομμάτι για το soundtrack της νέας ταινίας της κινηματογραφικής σειράς Avatar. Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτηση στα social media, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε ένα απόσπασμα του τραγουδιού και αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε από την προσωπική της εμπειρία, όταν έχασε το σπίτι της στο Malibu εξαιτίας μιας καταστροφικής πυρκαγιάς το 2018.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή την επηρέασε βαθιά, αλλά την αναγέννησε και τη βοήθησε να δημιουργήσει ένα τραγούδι με ιδιαίτερο νόημα για εκείνη. «Thank you, James Cameron, για την ευκαιρία να μετατρέψω αυτή την προσωπική εμπειρία σε μουσική θεραπεία. Τα θέματα της ταινίας για ενότητα, θεραπεία και αγάπη αγγίζουν βαθιά την ψυχή μου. Το να είμαι ένα μικρό αστέρι στο σύμπαν που έχει δημιουργήσει η οικογένεια της σειράς Avatar είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», σημείωσε η Cyrus.

Το τραγούδι «Dream As One», που γράφτηκε σε συνεργασία με τους Mark Ronson, Andrew Wyatt και Simon Franglen, θα ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας. Πρόκειται για την πρώτη νέα μουσική δουλειά της Miley Cyrus μετά την κυκλοφορία του ένατου άλμπουμ της και της συνοδευτικής ταινίας Something Beautiful νωρίτερα φέτος.

Τον Νοέμβριο του 2018, η Cyrus και ο τότε σύντροφός της Liam Hemsworth είδαν το σπίτι τους στη Νότια Καλιφόρνια να καταστρέφεται από τις φλόγες των πυρκαγιών. Η ταινία Avatar: Fire and Ash θα βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.

