MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 24.10.2025

Ο Bad Bunny σάρωσε στα Latin Billboard Music Awards

Ο Bad Bunny ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς με 27 υποψηφιότητες, αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού,  παρέλαβε το βραβείο του Top Latin Artist of the 21st Century από τα χέρια της Rita Moreno
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bad Bunny αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος Λατίνος καλλιτέχνης του 21ου αιώνα, μια αναγνώριση που επισφραγίστηκε επί σκηνής στα Latin Billboard Music Awards 2025. Ο Πορτορικανός σταρ, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς με 27 υποψηφιότητες, αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού,  παρέλαβε το βραβείο «Top Latin Artist of the 21st Century» από τα χέρια της Rita Moreno.

Η σπουδαία ηθοποιός, σε ηλικία 93 ετών, έκανε μια σπάνια και συγκινητική εμφάνιση για να τιμήσει τον συμπατριώτη της. Πριν του απονείμει το βραβείο, η Rita Moreno μίλησε για τη δική της πορεία ως Λατίνα καλλιτέχνιδα στην Αμερική και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, το να είσαι Λατίνος στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμαινε ότι έπρεπε να ξεπεράσεις εμπόδια. Οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες, σχεδόν ανύπαρκτες, και κάθε μικρό βήμα μπροστά ήταν μια νίκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε o star που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026

Κοιτάζοντας τον Bad Bunny από τη σκηνή, πρόσθεσε: «Βλέπω έναν καλλιτέχνη που μεταφέρει τον πολιτισμό μας σε ολόκληρο τον κόσμο, με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος που μου έδωσαν εμένα τη θέληση να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω ποτέ». Ο τραγουδιστής του «Debí Tirar Más Fotos» ανέβηκε στη σκηνή χορεύοντας μερικά βήματα σάλσα, ενώ το κοινό τον αποθέωνε. Αγκαλιάστηκε θερμά με τη Rita Moreno, και για λίγα δευτερόλεπτα οι δυο τους αντάλλαξαν λόγια χαμηλόφωνα, μακριά από το μικρόφωνο, πριν εκείνος απευθυνθεί στο κοινό.

Στην ομιλία του, ο Bad Bunny μίλησε με ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη: «Για μένα είναι τιμή να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο από τα χέρια σας. Σας σέβομαι και σας θαυμάζω απεριόριστα», είπε απευθυνόμενος στη Rita Moreno. «Κάθε φορά που ακούω άλλους καλλιτέχνες να μιλούν για μένα όπως εσείς, μου αποδεικνύει ότι όταν κάνεις κάτι από την καρδιά σου, με καλές προθέσεις, αυτή είναι πάντα η σωστή επιλογή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Bad Bunny αναγνώρισε επίσης την προσπάθεια που έχει καταβάλει η ομάδα του όλα αυτά τα χρόνια: «Ξέρω πόσο έχω δουλέψει, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλη μου η ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζω απόλυτα ότι οποιοσδήποτε από τους συναδέλφους μου θα μπορούσε να έχει πάρει αυτό το βραβείο». Παρότι υπήρχε προσμονή για το αν θα αναφερθεί στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την επερχόμενη εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, ο καλλιτέχνης απέφυγε κάθε κοινωνικό ή πολιτικό σχόλιο, προτιμώντας να κρατήσει το επίκεντρο της στιγμής στη μουσική.

Στα Latin Billboard Music Awards 2025, ο Bad Bunny δεν παρέλαβε απλώς ένα ακόμη βραβείο, αλλά μια συμβολική επιβεβαίωση πως η μουσική του, οι στίχοι του και η αυθεντικότητά του έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη παγκόσμια κουλτούρα. Με την Rita Moreno να τον τιμά και το κοινό να τον αποθεώνει, ο Bad Bunny επιβεβαίωσε ότι δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο της εποχής, αλλά ο καλλιτέχνης που έφερε τη Λατινική Αμερική στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Bad Bunny x Adidas: Ένας φόρος τιμής στην ψυχή του Πουέρτο Ρίκο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bad Bunny Billboard Latin Billboard Music Awards Rita Moreno ΒΡΑΒΕΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό

Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό

24.10.2025
Επόμενο
The Monster: Eminem και Rihanna σπάνε ρεκόρ με 1 δισεκατομμύριο προβολές στο youtube

The Monster: Eminem και Rihanna σπάνε ρεκόρ με 1 δισεκατομμύριο προβολές στο youtube

24.10.2025

Δες επίσης

Τα Grammys ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία στις Πυραμίδες της Γκίζας
Μουσικά Νέα

Τα Grammys ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία στις Πυραμίδες της Γκίζας

24.10.2025
The Monster: Eminem και Rihanna σπάνε ρεκόρ με 1 δισεκατομμύριο προβολές στο youtube
Μουσικά Νέα

The Monster: Eminem και Rihanna σπάνε ρεκόρ με 1 δισεκατομμύριο προβολές στο youtube

24.10.2025
Οι TWICE επιστρέφουν με το «TEN» και θυμίζουν γιατί είναι οι βασίλισσες του Billboard
Μουσικά Νέα

Οι TWICE επιστρέφουν με το «TEN» και θυμίζουν γιατί είναι οι βασίλισσες του Billboard

24.10.2025
It’s Not That Deep: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album της Demi Lovato
Μουσικά Νέα

It’s Not That Deep: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album της Demi Lovato

24.10.2025
Η Nicki Minaj εξαφανίστηκε από το Instagram και οι Barbz τα ’χουν χαμένα!
Μουσικά Νέα

Η Nicki Minaj εξαφανίστηκε από το Instagram και οι Barbz τα ’χουν χαμένα!

24.10.2025
Τρόμος στη φυλακή για τον Diddy! Του επιτέθηκαν με μαχαίρι μέσα στο κελί του
Μουσικά Νέα

Τρόμος στη φυλακή για τον Diddy! Του επιτέθηκαν με μαχαίρι μέσα στο κελί του

24.10.2025
Η Demi Lovato τραγουδά Lady Gaga και μαγεύει το κοινό
Μουσικά Νέα

Η Demi Lovato τραγουδά Lady Gaga και μαγεύει το κοινό

24.10.2025
Οι Bon Jovi on tour μετά την επέμβαση του Jon Bon Jovi
Μουσικά Νέα

Οι Bon Jovi on tour μετά την επέμβαση του Jon Bon Jovi

23.10.2025
Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)
Μουσικά Νέα

Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)

23.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής