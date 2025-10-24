Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό

Δύο καινοτόμα παπούτσια που ενεργοποιούν τις αισθήσεις και φέρνουν το μυαλό στο «εδώ και τώρα» πριν και μετά τον αγώνα

Η Nike ετοιμάζεται να λανσάρει μια νέα κατηγορία παπουτσιών που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που οι αθλητές προετοιμάζονται και ανακάμπτουν μετά τους αγώνες. Πρόκειται για τα πρώτα υποδήματα της εταιρείας βασισμένα σε νευροεπιστημονική έρευνα, σχεδιασμένα ειδικά για να ενισχύουν τη συγκέντρωση, την επίγνωση του σώματος και τη σύνδεση μυαλού-ποδιών.

Η συλλογή περιλαμβάνει δύο μοντέλα: το Nike Mind 001 mule και το Mind 002 sneaker. Με επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση, τα παπούτσια ενεργοποιούν κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου μέσω της αίσθησης κάτω από τα πόδια, βοηθώντας τους αθλητές να εστιάζουν στο παρόν και να απομακρύνουν τους περισπασμούς. Η τεχνολογία περιλαμβάνει 22 ανεξάρτητα αφρώδη στοιχεία ανά παπούτσι, ενσωματωμένα σε ευέλικτο, ανθεκτικό στο νερό υλικό που λειτουργεί σαν έμβολο ή γυροσκόπιο, μεταφέροντας την αίσθηση του εδάφους άμεσα στον χρήστη.

«Η Nike Mind είναι ένα νέο concept υποδημάτων που ξυπνάει ξανά το πόδι, το σώμα και το μυαλό», δηλώνει ο Eric Avar, VP και Creative Director Innovation της Nike. «Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην απόδοση και δείχνει πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τους αθλητές στο μέλλον».

Τα δύο μοντέλα απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Το Mind 001 mule προσφέρει άνεση και ευκολία στο τοποθέτηση και την αφαίρεση, ενώ το Mind 002 sneaker αγκαλιάζει το πόδι για μέγιστη αίσθηση και στήριξη. Κάθε στοιχείο, από το υλικό μέχρι την κατασκευή, έχει μελετηθεί ώστε η εμπειρία του αθλητή να είναι πλήρης, αυξάνοντας τη σύνδεση με το σώμα και το περιβάλλον.

Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας χρειάστηκε πάνω από δέκα χρόνια έρευνας και ανάπτυξης από το Mind Science Department της Nike, μια ομάδα νευροεπιστημόνων που μελετά τη νευρολογία, τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και την αντίληψη των αθλητών σε κίνηση, οδηγώντας στη δημιουργία μιας ολοκαίνουριας κατηγορίας προϊόντων.

Τα Nike Mind 001 και Mind 002 θα κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο του 2026 σε επιλεγμένα καταστήματα και στο nike.com.

