Από τη σιωπή στη δύναμη! Η μάχη της Victoria Beckham με τη διατροφική διαταραχή και η εξομολόγηση που άργησε 20 χρόνια

Στο podcast Call Her Daddy, η 51χρονη αποκαλύπτει για πρώτη φορά τι βίωνε, πώς τη βοήθησε ο David Beckham και γιατί διάλεξε να μιλήσει στην κόρη της πριν το ντοκιμαντέρ της στο Netflix

Η Victoria Beckham μίλησε δημόσια, για πρώτη φορά, για τη μάχη της με τη διατροφική διαταραχή που την ταλαιπώρησε για χρόνια, αποκαλύπτοντας γιατί κράτησε το πρόβλημα αυτό μυστικό ακόμη και από τον σύζυγό της, David Beckham.

Σε μια συγκινητική συνέντευξη στο podcast Call Her Daddy, η 51χρονη σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls εξήγησε πως εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν. «Φοβόμουν να μιλήσω. Ένιωθα πως δεν μπορούσα να εμπιστευθώ ούτε τον εαυτό μου, πόσο μάλλον τους γύρω μου», είπε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

Η Victoria παραδέχτηκε πως ο David γνώριζε μόνο την αυστηρή της πειθαρχία στη διατροφή, χωρίς να γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σταδιακά όμως, όπως είπε, κατάφερε να αλλάξει τη σχέση της με το φαγητό και το σώμα της μόνη της, βρίσκοντας «μια πιο υγιή ισορροπία». Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση είχε ο David Beckham, ο οποίος την ενθάρρυνε να αφήσει πίσω την εμμονή της με τις ατελείωτες ώρες αεροβικής και να στραφεί σε πιο ισορροπημένη προπόνηση.

«Ήταν εκείνος που με ώθησε να ξεκινήσω προπόνηση με βάρη. Παλιά ήθελα απλώς να καίω θερμίδες — να καίω, να καίω, να καίω. Εκείνος με βοήθησε να δω τα πράγματα αλλιώς», εξήγησε.

Πριν από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στο Netflix, η Victoria Beckham αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά στην 14χρονη κόρη της, Harper Seven, για τις δυσκολίες που είχε περάσει, θέλοντας να της περάσει ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και αποδοχής του εαυτού. «Ήθελα πρώτα να ακούσει από εμένα την αλήθεια, πριν τη δει στην οθόνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90, όταν η βιομηχανία της μόδας εξυμνούσε το «χωρίς λιπαρά» πρότυπο. «Με τρόμαζε η ιδέα να φάω κάτι που είχε λίπος. Έγινα υπερβολικά προσεκτική με καθετί που έτρωγα. Δεν ήξερα πια τι έβλεπα στον καθρέφτη, ήμουν παχιά; Ήμουν αδύνατη; Είχα χάσει κάθε αίσθηση της πραγματικότητας», είχε πει και στο Netflix docuseries.

Σήμερα, η Victoria Beckham φαίνεται πιο δυνατή και συμφιλιωμένη από ποτέ με τον εαυτό της, χρησιμοποιώντας τη φωνή της για να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να αγαπήσουν το σώμα τους χωρίς ενοχές και φόβο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Victoria Beckham αποκαλύπτεται στο Netflix τον Οκτώβριο

Δες κι αυτό…