Η Demi Lovato τραγουδά Lady Gaga και μαγεύει το κοινό

Η Demi Lovato έδωσε το δικό της στίγμα στα τραγούδια «Disease» και «Perfect Celebrity» της Lady Gaga, συνδυάζοντάς τα σε μια σκηνική στιγμή που έγινε viral

Η Demi Lovato απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν γνωρίζει όρια όταν πρόκειται για τη μουσική της ταυτότητα. Εμφανίστηκε στο BBC Radio 1 Live Lounge και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό mash-up δύο τραγουδιών από το άλμπουμ της Lady Gaga, «Mayhem». Με φωνητική δύναμη και θεατρικότητα, η Demi Lovato έδωσε το δικό της στίγμα στα τραγούδια «Disease» και «Perfect Celebrity», συνδυάζοντάς τα σε μια σκηνική στιγμή που ξεσήκωσε το κοινό.

Η εμφάνιση ξεκίνησε με το «Disease», το lead single του άλμπουμ της Lady Gaga, όπου η Demi Lovato έδωσε στο κομμάτι μια έντονη ροκ ενέργεια. Με δυναμική φωνή τραγούδησε τον στίχο «Lay you down like one, two, three / Eyes roll back in ecstasy», αποδεικνύοντας την ικανότητά της να γεφυρώνει τη σκοτεινή αισθητική της Lady Gaga με το δικό της ροκ ύφος. Στο ενδιάμεσο της ερμηνείας, η Demi Lovato άλλαξε ρυθμό και ύφος, περνώντας με δεξιοτεχνία στο τραγούδι «Perfect Celebrity», το ηλεκτρο-γκραντζ ύμνο στη φήμη και την υπερβολή, προτού συνδυάσει και τα δύο τραγούδια σε ένα εκρηκτικό φινάλε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Demi Lovato εκφράζει τον θαυμασμό της για τη Lady Gaga. Την περασμένη άνοιξη, είχε ανεβάσει βίντεο στο TikTok όπου κάνει lipsync στο τραγούδι «How Bad Do U Want Me», γράφοντας στη λεζάντα πως έχει «το Mayhem στο repeat». Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Z100 της Νέας Υόρκης, αποκάλυψε ότι η Lady Gaga είναι «η ονειρεμένη της συνεργάτιδα», δηλώνοντας: «Νιώθω ότι δεν έχουμε ποτέ καθίσει να μιλήσουμε πραγματικά, και θα πέθαινα από χαρά αν είχα την ευκαιρία να το κάνω. Το Mayhem Ball ήταν από τα καλύτερα live που έχω δει ποτέ».

