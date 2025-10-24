MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 24.10.2025

Selena Gomez-Benny Blanco: Γέλια, pizza rolls και οι πρώτες στιγμές μετά τον γάμο

selen_gomez
Η Selena Gomez και ο Benny Blanco μοιράζονται γλυκές στιγμές μετά τον γάμο τους, με selfies από τις τρυφερές καθημερινές στιγμές.
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ζωή μετά τον γάμο φαίνεται να ταιριάζει στη Selena Gomez και τον Benny Blanco! Η 33χρονη σταρ του «Only Murders in the Building» και ο 37χρονος μουσικός παραγωγός μοιράστηκαν πρόσφατα μια σειρά από στιγμιότυπα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια γλυκιά ματιά στη νέα τους ζωή ως παντρεμένο ζευγάρι. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την καθημερινή τους σχέση, την ανεπιτήδευτη χαρά και τη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, από τα παιχνίδια μπροστά στην κάμερα μέχρι τα χαλαρά βράδια μπροστά στην τηλεόραση.

Η Selena Gomez εμφανίζεται με μαύρο blazer και λευκό τοπ, γελώντας στην κάμερα, ενώ ο Benny Blanco χαλαρώνει με ένα ανοιχτό μπλε πουκάμισο, κρατώντας το κινητό του. Ακολουθούν selfies όπου το ζευγάρι κάνει αστείες γκριμάτσες, στιγμιότυπα από στιγμές μπροστά στην τηλεόραση με σνακ όπως τουρσί, νερό και Coca-Cola και φυσικά η τραγουδίστρια να απολαμβάνει τα mini pizza rolls της, με τον Blanco να σχολιάζει χαριτολογώντας ότι είναι ο «νούμερο 1 καταναλωτής pizza rolls στον κόσμο».

selena_gomez
https://www.instagram.com/selenagomez/

Διάβασε επίσης: Selena Gomez – Benny Blanco: Πανάκριβα διαμάντια και μήνυμα στο νυφικό στο γάμο της χρονιάς

Η ρομαντική τους ζωή ξεκίνησε επίσημα με έναν μίνι μήνα μέλιτος, καθώς όπως αποκάλυψε πηγή στο People, το ζευγάρι έκανε μια μικρή εκδρομή οδικώς, απολαμβάνοντας τη δυτική ακτή της Καλιφόρνιας και κάνοντας στάσεις στο Τέξας. Οι δυο τους φάνηκαν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή, χαλαρώνοντας και εξερευνώντας μαζί, μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους στις 27 Σεπτεμβρίου σε μια σκηνή γεμάτη φίλους και αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι έχουν ήδη εκτυπώσει μερικές από τις γαμήλιες αναμνήσεις τους, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ζευγαριού από την τελετή να κοσμεί ένα ράφι. Στο στιγμιότυπο, η Selena Gomez φιλά τον Blanco Blanco φορώντας ένα από τα τρία custom Ralph Lauren νυφικά της, καταγράφοντας την απόλυτη ρομαντική στιγμή.

selena_gomez
https://www.instagram.com/selenagomez/

Το γάμο τους τίμησαν με την παρουσία τους διάσημοι φίλοι και συνεργάτες, όπως η Taylor Swift που μοιράστηκε backstage στιγμιότυπα από την τελετή, ο Ed Sheeran, καθώς και οι συνάδελφοι της Selena Gomez από την σειρά «Only Murders in the Building», Martin Short και Steve Martin. Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει την αρχή αυτής της νέας περιόδου της ζωής του, γεμάτη αγάπη, χιούμορ και τρυφερές στιγμές που μοιράζονται ευτυχισμένα με τους θαυμαστές τους.

Διάβασε επίσης: Λεπτομέρειες από τον γάμο της Selena Gomez που σχεδιάζεται με άκρα μυστικότητα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Benny Blanco Selena Gomez ΓΑΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Demi Lovato τραγουδά Lady Gaga και μαγεύει το κοινό

Η Demi Lovato τραγουδά Lady Gaga και μαγεύει το κοινό

24.10.2025
Επόμενο
Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

24.10.2025

Δες επίσης

Party με άρωμα Halloween για την Ανδρομάχη! Γιόρτασε τα 30 ντυμένη «διαβολάκι» (Δείτε φωτογραφίες)
Celeb News

Party με άρωμα Halloween για την Ανδρομάχη! Γιόρτασε τα 30 ντυμένη «διαβολάκι» (Δείτε φωτογραφίες)

23.10.2025
Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε 11 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram
Celeb News

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε 11 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

23.10.2025
Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο! Η οικογένειά του ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα της κηδείας του
Celeb News

Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο! Η οικογένειά του ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα της κηδείας του

23.10.2025
Full in love η Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη
Celeb News

Full in love η Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

23.10.2025
Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»
Celeb News

Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

23.10.2025
Εξωφρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Το on air ξέσπασμα για το ρεπορτάζ που αφορά την άδεια εγκυμοσύνης της
Celeb News

Εξωφρενών η Κατερίνα Καινούργιου! Το on air ξέσπασμα για το ρεπορτάζ που αφορά την άδεια εγκυμοσύνης της

23.10.2025
Η North West ξανά στο επίκεντρο των social media εξαιτίας του νέου της look
Celeb News

Η North West ξανά στο επίκεντρο των social media εξαιτίας του νέου της look

23.10.2025
Αθηνά Κλήμη: Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο και η απόφαση να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων
Celeb News

Αθηνά Κλήμη: Η αποκάλυψη για το αυτοάνοσο και η απόφαση να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων

23.10.2025
Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά
Celeb News

Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής