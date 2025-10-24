Selena Gomez-Benny Blanco: Γέλια, pizza rolls και οι πρώτες στιγμές μετά τον γάμο

Η ζωή μετά τον γάμο φαίνεται να ταιριάζει στη Selena Gomez και τον Benny Blanco! Η 33χρονη σταρ του «Only Murders in the Building» και ο 37χρονος μουσικός παραγωγός μοιράστηκαν πρόσφατα μια σειρά από στιγμιότυπα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια γλυκιά ματιά στη νέα τους ζωή ως παντρεμένο ζευγάρι. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την καθημερινή τους σχέση, την ανεπιτήδευτη χαρά και τη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, από τα παιχνίδια μπροστά στην κάμερα μέχρι τα χαλαρά βράδια μπροστά στην τηλεόραση.

Η Selena Gomez εμφανίζεται με μαύρο blazer και λευκό τοπ, γελώντας στην κάμερα, ενώ ο Benny Blanco χαλαρώνει με ένα ανοιχτό μπλε πουκάμισο, κρατώντας το κινητό του. Ακολουθούν selfies όπου το ζευγάρι κάνει αστείες γκριμάτσες, στιγμιότυπα από στιγμές μπροστά στην τηλεόραση με σνακ όπως τουρσί, νερό και Coca-Cola και φυσικά η τραγουδίστρια να απολαμβάνει τα mini pizza rolls της, με τον Blanco να σχολιάζει χαριτολογώντας ότι είναι ο «νούμερο 1 καταναλωτής pizza rolls στον κόσμο».

Η ρομαντική τους ζωή ξεκίνησε επίσημα με έναν μίνι μήνα μέλιτος, καθώς όπως αποκάλυψε πηγή στο People, το ζευγάρι έκανε μια μικρή εκδρομή οδικώς, απολαμβάνοντας τη δυτική ακτή της Καλιφόρνιας και κάνοντας στάσεις στο Τέξας. Οι δυο τους φάνηκαν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή, χαλαρώνοντας και εξερευνώντας μαζί, μετά τον εντυπωσιακό γάμο τους στις 27 Σεπτεμβρίου σε μια σκηνή γεμάτη φίλους και αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι έχουν ήδη εκτυπώσει μερικές από τις γαμήλιες αναμνήσεις τους, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ζευγαριού από την τελετή να κοσμεί ένα ράφι. Στο στιγμιότυπο, η Selena Gomez φιλά τον Blanco Blanco φορώντας ένα από τα τρία custom Ralph Lauren νυφικά της, καταγράφοντας την απόλυτη ρομαντική στιγμή.

Το γάμο τους τίμησαν με την παρουσία τους διάσημοι φίλοι και συνεργάτες, όπως η Taylor Swift που μοιράστηκε backstage στιγμιότυπα από την τελετή, ο Ed Sheeran, καθώς και οι συνάδελφοι της Selena Gomez από την σειρά «Only Murders in the Building», Martin Short και Steve Martin. Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει την αρχή αυτής της νέας περιόδου της ζωής του, γεμάτη αγάπη, χιούμορ και τρυφερές στιγμές που μοιράζονται ευτυχισμένα με τους θαυμαστές τους.

