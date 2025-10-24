MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 24.10.2025

Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

saint_laurent1
Από τις πασαρέλες του φθινοπώρου μέχρι τα street style σύνολα, η pencil φούστα αποδεικνύεται το κομμάτι της σεζόν 2025-2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φετινή σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 2025-2026 δείχνει πως το power dressing και τα κομμάτια officewear παραμένουν βασικοί πυλώνες της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Ανάμεσά τους, η pencil φούστα ανανεώνεται και παίρνει νέα ζωή μέσα από δερμάτινες εκδοχές που φέρνουν μία δόση θάρρους και στυλιστικής αυτοπεποίθησης.

Από τη δεκαετία του ’90 και του 2000 αντλεί έμπνευση, συνδυάζοντας την κλασική γραμμή με το edgy στοιχείο που αναδεικνύει τη σιλουέτα και προσθέτει δυναμισμό σε κάθε look. Συνδυασμένη με καλσόν ή τετράγωνες μπαλαρίνες, αλλά και με ψηλοτάκουνα μποτάκια, η δερμάτινη φούστα-μολύβι αποτελεί τάση που συνδυάζει κομψότητα και θηλυκότητα.

saint_laurent
https://www.ysl.com/

Διάβασε επίσης: Blue crush! Το μπλε είναι το χρώμα που θα αντικαταστήσει το μαύρο την επόμενη σεζόν

Οι επιδείξεις μόδας της φετινής χρονιάς έδειξαν πως η φούστα αυτή είναι το βασικό κομμάτι που κάθε γυναίκα μπορεί να φορέσει με αυτοπεποίθηση. Το officewear ξαναγράφεται μέσα από σύγχρονες υφές και χρώματα, ενώ η δερμάτινη pencil φούστα γίνεται το «must» item που ολοκληρώνει με στιλ κάθε σύνολο για τη δουλειά ή τις βραδινές εξόδους.

Stella McCartney

Στην πασαρέλα της Stella McCartney, η δερμάτινη φούστα εμφανίστηκε σε γκρι απόχρωση και χαμηλή μέση, συνδυασμένη με ένα polo top και πουκάμισο σε sky blue. Η λιτή κομψότητα της γραμμής ενισχύει την αισθητική του officewear και προσφέρει ένα σύνολο που είναι ταυτόχρονα μοντέρνο και άνετο.

stella_mccartney
https://www.stellamccartney.com/

Givenchy

O οίκος Givenchy προτείνει total leather looks, όπου η φούστα συνδυάζεται με πουκάμισο από δέρμα, δημιουργώντας ένα σύνολο που είναι τολμηρό, δυναμικό και απόλυτα συντονισμένο με το urban chic ύφος των 2025-2026.

givenchy
https://www.givenchy.com/

Acne Studios & Saint Laurent

Η Acne Studios φέρνει την ένταση μέσα από κόκκινες αποχρώσεις, συνδυάζοντας τη φούστα με μπλε navy top και λευκά μποτάκια. Αντίστοιχα, ο Anthony Vaccarello για τη Saint Laurent την ενσωματώνει σε total leather outfit με σακάκι φαρδύ στους ώμους και ζώνη που αναδεικνύει τη μέση.

saint_laurent
https://www.ysl.com/

Gucci, Simone Rocha & Marine Serre

Στην πασαρέλα του οίκου Gucci, η φούστα αποκτά νέα διάσταση με ένα φαρδύ κίτρινο παλτό που προσδίδει αντίθεση και παιχνιδιάρικη διάθεση. Η Simone Rocha προτείνει layering με μακριά δερμάτινη φούστα και σακάκι σε τάση της σεζόν, ενώ η Marine Serre δημιουργεί ένα δυναμικό σύνολο με κρεμ bomber jacket και ψηλές μπότες, αποδεικνύοντας πως η δερμάτινη φούστα-μολύβι είναι το τέλειο εργαλείο για να μετατρέψεις κάθε look σε statement.

gucci
https://www.gucci.com/gr/en_gb/

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must

