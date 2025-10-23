Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε 11 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz απολαμβάνει κάθε στιγμή με τον μικρό τους Βασίλη, που σύντομα θα γίνει ενός έτους

Με μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε ότι ο γιος της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο μικρός Βασίλης, συμπλήρωσε 11 μήνες ζωής.

Οι δυο τους έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 22 Νοεμβρίου 2024, όταν η Αλεξάνδρα έφερε στον κόσμο τον γιο τους στο μαιευτήριο «ΜΗΤΕΡΑ». Ο μικρός πήρε το όνομα Βασίλης, σε τιμή του πατέρα του τραγουδιστή, μια επιλογή με συμβολισμό και αγάπη.

Να υπενθυμίσουμε πως η γνωριμία τους έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό τον Μάρτιο 2023. Σε προετοιμασία για τη νέα τους ζωή, το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης πριν από τον ερχομό του γιου τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους, ενώ πριν λίγο καιρό ενώθηκαν και επίσημα με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Παρά την έντονη επαγγελματική δραστηριότητα του τραγουδιστή, το ζευγάρι φαίνεται να επιδιώκει όσο το δυνατόν πιο φυσικές και αληθινές στιγμές με το μωρό τους. Από βόλτες στην Αθήνα, μέχρι τις πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες, η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη από πραγματική ευτυχία.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δηλώσει πως η οικογένεια και η αγάπη αποτελούν κεντρικό του στόχο στη ζωή. Σε συνέντευξή του ανέφερε: «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με πολλή αγάπη και αυτό θέλω να περάσω στο δικό μου σπίτι».

